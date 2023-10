Jak powstała kolekcja odzieży roboczej Mewa Peak? Wyjątkowa historia tworzenia produktu firmy Mewa.

Praktyczne, trwałe, wygodne i modne: to wspólny mianownik wszystkich kolekcji ubrań roboczych firmy Mewa. Jednak wraz z kolekcją Mewa Peak, profesjonalną linią odzieży roboczej wprowadzoną niedawno w celu uzupełnienia i tak już znacznie szerokiej gamy produktów firmy Mewa, dodano kolejny szczegół – kolekcja opracowana w firmie Mewa jest wykonana ze zrównoważonych materiałów. Co to dokładnie oznacza i jak udało się to osiągnąć?

Za starannym wzornictwem modeli odzieży, prostotą kroju, różnorodnością kolorów i dbałością o szczegóły – co jest niezbędne, by odzież robocza firmy Mewa charakteryzowała się wysoką jakością i komfortem – zawsze kryją się ciągłe badania prowadzone przez specjalny zespół inżynierów i techników zajmujących się tekstyliami, którzy angażują się w projektowanie każdej nowej kolekcji.

/zdjęcia MEWA/

Tutaj także powstał pomysł i innowacyjna koncepcja kolekcji Peak. Mając za cel opracowanie kolekcji ze zrównoważonych materiałów, które spełniają wysokie wymagania prania przemysłowego, firma Mewa zleciła różnym dostawcom dostarczenie dla nowej odzieży komponentów wykonanych z materiału pochodzącego z recyklingu. Współpracując z wieloma dostawcami i twórcami odzieży, firma Mewa sprawiła, że odzież ta mogła zostać wprowadzona na rynek.

Zrównoważony rozwój, ale nie tylko – zalety kolekcji Mewa Peak

Zrównoważony rozwój jest dziś bez wątpienia megatrendem. Jednak w przypadku odzieży roboczej zwykle zwraca się większą uwagę na wymagania dotyczące komfortu, funkcjonalności i trwałości. Intencją dostawcy usług tekstylnych było w tym wypadku, by dzięki kolekcji Mewa Peak wyróżnić się na rynku, prezentując innowacyjną linię i tym samym uczynić istotny krok na przód.

Firma Mewa zawsze zwracała uwagę na zrównoważony rozwój, ponieważ jest on integralną częścią jej kompleksowego serwisu, opartego na zasadzie ponownego wielokrotnego wykorzystania danego produktu. „Wszystkie nasze produkty są zrównoważone, ponieważ opracowujemy wyroby, które charakteryzują się wysoką trwałością” – wyjaśnia Magdalena Gębczyńska z firmy Mewa Textil-Service. W przypadku odzieży Mewa Peak dochodzi do tego fakt, że przy jej produkcji używamy do 75% materiałów wykonanych z poliestru pochodzącego z recyklingu; reszta to bawełna. Kolejnym bodźcem dla powstania kolekcji Mewa Peak było zaprojektowanie odzieży roboczej, która jest przyjemna w noszeniu, wygodna i której nie chce się zdejmować „. W środowisku pracy odzież Mewa Peak nadaje się doskonale dla rzemieślników, pracowników przemysłu, logistyki, monterów, konstruktorów czy osób zarządzających obiektami.

Szczegóły, które robią różnicę

Zawartość poliestru pochodzącego z recyklingu nie jest jedyną szczególną cechą kolekcji Mewa Peak. Jest to kolekcja hybrydowa, której elementy odzieży wyposażone są w elastyczne wstawki zapewniające komfort, obszary umożliwiające wentylację, wyściełane elementy gwarantujące ciepło oraz w materiały odporne na ścieranie, rozmieszczone w miejscach szczególnie narażonych na zużycie.

W ubraniach z kolekcji Mewa Peak zastosowano również technologię regulującą klimat ciała: wysoce funkcjonalne włókna tkaniny zawierają cząsteczki aktywnego węgla, które mogą wchłaniać lub uwalniać wilgoć i ciepło. Podczas wysiłku fizycznego aktywne cząsteczki przyspieszają odparowywanie wytwarzanej w wyniku pocenia się wilgoci i tym samym odprowadzanie wytwarzanego ciepła. Jeśli użytkownik odczuwa chłód, aktywne cząsteczki magazynują ciepło emitowane przez ciało. W ten sposób powierzchnia skóry utrzymuje stale przyjemną temperaturę.

Dzięki obszarom odpornym na ścieranie strefy hybrydowe zapewniają dodatkową ochronę, wentylację – na przykład na plecach – oraz wyjątkowy komfort podczas pracy wykonywanej na kolanach. Bardzo pomocne są tutaj wykonane z Cordury wstawki z powłoką silikonową na łokciach i na kolanach.

Intensywna czerń, granat i czerwień lawy

„Obszar projektowania dotyczący wzornictwa jest tu niezwykle ograniczony, ponieważ funkcje odzieży i specyficzne dla branży wymagania są zdecydowanie na pierwszym planie” – kontynuuje Magdalena Gębczyńska -. Niemniej jednak nie ignorujemy trendów panujących w modzie i czerpiemy inspirację z odzieży sportowej i outdoorowej. W rzeczywistości najczęściej używanymi kolorami odzieży roboczej w sektorze rzemieślniczym i przemysłowym są odcienie niebieskiego i szarego. Ale czarny kolor jest także bardzo popularny. Ponieważ świadomie dążyliśmy do tego, by paleta kolorów w kolekcji Mewa Peak była niewielka i ekskluzywna, zapadła decyzja, by wykorzystać intensywną czerń i granat. Aby nadać kolekcji dodatkowy, wyjątkowy charakter, zdecydowaliśmy się na czerwień lawy. Ponieważ w kolekcji Mewa Peak wykorzystane są bardzo różne materiały, to zaprojektowanie materiałów o identycznym odcieniu było nie lada wyzwaniem”.

Pionier zrównoważonego serwisu tekstyliów

„Projektowanie odzieży i materiałów często przebiega w sposób równoległy – podsumowuje Magdalena Gębczyńska. – W kolekcji Mewa Peak wieloletni partnerzy wspierali nas w procesie przekształcania dobrze już znanych materiałów w wersję pochodzącą z recyklingu. Inne materiały musieliśmy poddać naszym testom laboratoryjnym, a wszystko po to, by zaoferować naszym klientom bardzo trwały produkt. W sumie opracowanie kolekcji Mewa Peak zajęło nam około trzech lat”. To się opłaciło. W Niemczech kolekcja Mewa Peak, która oferowana jest wyłącznie w ramach kompleksowego serwisu, otrzymała wyróżnienie – „Nagrodę za Zrównoważony Rozwój 2023” w kategorii wzornictwa za wkład w ochronę zasobów..

Od 1908 Mewa roku oferuje tekstylia przemysłowe w systemie pełnej obsługi i tym samym jest pionierem zasady „Textilsharing” (wynajem tekstyliów). Obecnie firma Mewa w oparciu 46 lokalizacji w całej Europie zaopatruje odbiorców w odzież roboczą i ochronną, czyściwa bawełniane, maty olejowe i wycieraczki wejściowe wraz z ich praniem, czyszczeniem, naprawą, składowaniem i logistyką. W uzupełnieniu użytkownicy mogą zamówić także artykuły bhp. Około 5 700 pracowników obsługuje ponad 190 000 klientów z przemysłu, handlu, rzemiosła i gastronomii. W 2021 roku firma Mewa osiągnęła obrót w wysokości 770,4 mln euro i tym samym stała się wiodącą firmą w segmencie zarządzania tekstyliami. Za swoje zaangażowanie w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego działania, jak też za sposób, w jaki kształtuje swoja markę, firma była wielokrotnie wyróżniania.