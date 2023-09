Altavia Kamikaze z międzynarodowej grupy Altavia przejmuje agencje K2 Precise i K2 Create

Altavia Kamikaze, należąca do międzynarodowej Grupy Altavia agencja kreatywna i komunikacyjna z technologicznym DNA sfinalizowała akwizycję dwóch agencji przejmując 100% udziałów w K2 Create i K2 Precise. Nowa organizacja połączy kompetencje Altavia Kamikaze z kompetencjami K2 Create – agencji kreatywnej z 26-letnią historią, prekursora branży digital w Polsce oraz K2 Precise – specjalizującą się w kampaniach mediowych, w tym performance i rozwiązaniach martech. Ta synergia, wsparta zasięgiem Grupy Altavia obiecuje zupełnie nowe możliwości dla klientów i zespołów. Inwestycja wpisuje się w najważniejsze transakcje na polskim rynku agencji.

“Decyzja o akwizycji to odpowiedź na oczekiwania marketerów, którzy poszukują prostej współpracy oraz zintegrowanych rozwiązań łączących narzędzia, technologię, zaawansowaną analitykę i ofertę mediową z prawdziwą kreatywnością i rozumieniem nowych kanałów, twórców oraz grup docelowych. – powiedziała Joanna Dering, managing partner Altavia Kamikaze. – Zaprosiliśmy do współpracy duet agencji, który to rozumie i razem skokowo zwiększamy skalę i możliwości. Nadchodzą zmiany – przyspieszenie AI, rozwój ‘creators economy’, a w konsekwencji zmiany na rynku pracy. Musimy się systematycznie redefiniować i ta umiejętność łączy obie organizacje na poziomie DNA – zawsze widzimy szanse i przekuwamy zmiany na przewagi konkurencyjne dla naszych klientów.”

“Zależało nam na znalezieniu firmy, która będzie zainteresowana rozwijaniem K2 Create i K2 Precise, umożliwi im wzrost skali, ekspansję zagraniczną. Jesteśmy przekonani że Altavia i Altavia Kamikaze będą takim właśnie partnerem.” – mówi Paweł Wujec, Prezes Zarządu Fabrity Holding S.A.

Altavia Kamikaze, K2 Create i K2 Precise będą działać pod wspólnym brandingiem

Altavia Kamikaze + K2, początkowo jako 3 podmioty. Strategicznym zamiarem Altavia Kamikaze jest połączenie wszystkich 3 agencji, przy jednoczesnym utrzymaniu siły 2 mocnych dywizji: kreatywnej oraz precise (media i martech). To oznacza zespół ponad 160 ekspertów pracujących dla portfela wiodących klientów oraz dalszy wzrost biznesu i wsparcie działań komunikacyjnych klientów w Polsce, regionie Europy Środkowo-Wschodniej i na arenie międzynarodowej.

“Transakcja to strategiczna inwestycja, która kolejny raz potwierdza zainteresowania Grupy Altavia polskim rynkiem. Grupa Altavia jest obecna w Polsce od 20 lat, wtedy to został otwarty oddział Altavia Polska, którego specjalizacją jest szeroko rozumiana komunikacja BTL. 6 lat temu do Grupy dołączyła Agencja Kamikaze (dziś Altavia Kamikaze). Obecna akwizycja, zwiększa potencjał Grupy w Polsce oraz rozszerza portfolio oferowanych przez nas usług w szczególności w obszarze mediów, działań performance oraz marketing automation. Łącząc kompetencje Altavia Polska oraz

Altavia Kamikaze + K2, jesteśmy gotowi dbać o konsumentów naszych klientów na każdym etapie ścieżki zakupowej. Skala, doświadczenie i możliwości Altavia Kamikaze + K2 będą też wykorzystywane na potrzeby międzynarodowych klientów i innych agencji w ramach Grupy.” – powiedział Raphaël Palti, prezes i założyciel Grupy Altavia.

Altavia Kamikaze + K2 będzie działać pod kierownictwem Joanny Dering i Michała Ryszkiewicza – dotychczasowych partnerów zarządzających Altavia Kamikaze. Michał Rutkowski będzie kontynuował swoją rolę odpowiadając za dywizję Create. Dołączą do niego Zofia Mozga i Katarzyna Kosińska-Rysz ze strony Altavia Kamikaze i wspólnie rozpoczną proces integracji. Katarzyna Wiśniewska i Maja Biniewicz – dotychczasowe dyrektorki zarządzające K2 Precise będą w dalszym ciągu odpowiadały za tą dywizję. Bartek Załęcki i Zofia Mozga jako zespół integracyjny będą pracować na ułatwieniem współpracy wszystkich podmiotów.