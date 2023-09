Nowy format reklamowy na Snapchacie dostępny od teraz w Polsce – Snap Inc we współpracy z Httpool by Aleph wprowadza First Story

Snapchat Inc i Httpool by Aleph – wyłączny partner reklamowy platformy Snapchat w Polsce – wprowadzają ważną nowość dla reklamodawców. First Story wprowadzane jest sukcesywnie na kolejnych rynkach, Polska jest 12. krajem, w którym ten format będzie obecny. Reklama w tym formacie wyróżnia się modelem sprzedaży flat fee (sprzedawana jest na doby), oraz gwarantowaną świetną ekspozycją w zakładce Friend’s Stories. Kampanie na rynkach gdzie First Story zadebiutowało nieco wcześniej pokazują, że z wykorzystaniem tego formatu bardzo rosną wskaźniki brand awareness, ad awareness i intencji zakupowych – nawet do kilkudziesięciu procent w porównaniu ze „standardowymi” kampaniami na Snapchacie. Jest to też świetne narzędzie do budowania wskaźników Attention.

Snapchat to – w uproszczeniu – platforma społecznościowa skoncentrowana na aparacie fotograficznym, służąca do przesyłania filmów i zdjęć do kilkudziesięciu najbliższych osób. Snapchat jest ósmą najpopularniejszą platformą na świecie, z 750 milionami aktywnych użytkowników miesięcznie, działającą na 73 rynkach.

Snapchat jest trzecim co do wielkości portalem społecznościowym w Polsce, zaraz po Instagramie i Facebooku, a liczba aktywnych użytkowników Snapchata co miesiąc w Polsce to aż 6,3 miliona (Źródło: Snap Inc., dane własne, 9.2023).

Debiutujące właśnie w Polsce First Story, to format, który wcześniej w tym roku wprowadzony był m.in. w USA, UK, Niemczech i Francji (w sumie w 11 krajach). Główne wyróżniki First Story to model sprzedaży flat fee i świetna ekspozycja – reklama w tym formacie sprzedawana jest na doby z gwarancją pozycji nr 1 – wyświetlana jest jako pierwsza reklama oglądana przez użytkownika danego dnia w zakładce Friend’s Stories.

– Bardzo się cieszę, że nowy format wchodzi do Polski, bo na rynkach, na których był dostępny nieco wcześniej, już pierwsze kampanie pokazały, że z wykorzystaniem First Story bardzo rosną wskaźniki brand awareness, ad awareness i intencji zakupowych – nawet do kilkudziesięciu procent w porównaniu ze „zwykłymi kampaniami” na Snapchacie – komentuje Anna Stanisławska, Brainly & Snapchat Sales Lead Poland w Httpool.

Jej zdaniem z kampanii testowych na innych rynkach wynika też, że szczególnie dobrze ten nowy format sprawdza się w miksie z innymi rodzajami Snapowych reklam. First Story świetnie nadaje się na wsparcie debiutów rynkowych (produktów czy usług), premiery filmów itp., bo zapewnia maksymalne dotarcie i ekspozycję w takich właśnie szczególnie ważnych momentach – w pewnym sensie pozwala na 24 godziny „przejąć” Snapchata i uwagę jego użytkowników – jest zatem narzędziem doskonale wpasowującym się w bardzo ważny dziś obszar Attention.

– First Story doskonale nadaje się np. do przyciągnięcia uwagi, zbudowania wysokiego poziomu Attention na starcie kampanii, a następnie może zostać wsparte innymi formatami, takimi jak Snap Ads, Story Ads, Lenses. Taki miks działań pozwala budować pełny lejek sprzedażowy – dodaje Anna Stanisławska – Szczególnie że, jak pokazują badania (Snapchat Internal Data, Q3 2023), aż 91 proc. Snapchatterów ufa rekomendacjom przyjaciół (znajomych ze Snapchata) i rodziny jeśli chodzi o marki i usługi, co oznacza, że znajomi na tej platformie to najlepsi influencerzy, a 3 na 4 Snapchatterów zgadza się ze stwierdzeniem: „Snapchat jest najlepszym miejscem na wspólne zakupy z przyjaciółmi, nawet jeśli akurat nie jesteśmy ze sobą razem”.

Orientacyjna cena w Polsce za First Stories to 60 tys. zł (za emisję 24 h), z zasięgiem na poziomie 1-2 mln polskich użytkowników Snapchata.

First Story będzie drugim formatem reklamowym sprzedawanym na Snapchacie w modelu flat fee. Od lipca ub.r. dostępny jest format „First Lens”, który z kolei daje marketerom możliwość posiadania (na 24h) first impression z kamery Snapa – soczewka reklamodawcy wyświetla się na pierwszej pozycji w karuzeli soczewek.