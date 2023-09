Agencja Chapter 1 dla Miasta Poznania: polsko-ukraińska kampania „Pomóż dzieciom przejść trudną drogę”

Poznańska agencja strategiczno-kreatywna Chapter1 przygotowała dla Miasta Poznania kampanię, której celem jest zachęcanie mieszkańców Poznania by zostawali rodzicami zastępczymi oraz budowanie świadomości na temat tego co oznacza bycie rodzicem zastępczym i czym różni się od adopcji. Kampania prowadzona będzie pod hasłem „Pomóż dzieciom przejść trudną drogę. Zostań rodzicem zastępczym”. Startuje dziś, jej główna fala potrwa miesiąc (m.in. lokalna TV, nośniki DOOH, komunikacja miejska, emisja spotu wideo w internecie), zaś dodatkowe działania zaplanowane są do końca roku.

Kampania realizowana jest przez Miasto Poznań (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych), a finansowana ze środków UNICEF. Jej grupą docelową są mieszkańcy Poznania – rodziny, małżeństwa i osoby żyjące w pojedynkę.

Celem kampanii jest promowanie idei rodzicielstwa zastępczego – zachęcanie Poznaniaków do pomocy dzieciom w potrzebie, ale też rozróżnienie adopcji od bycia rodzicem zastępczym. Wszystkie materiały są przygotowane zarówno w języku polskim jak i języku ukraińskim.

Agencja Chapter1 przygotowała strategię komunikacji, jak również szczegółówy plan kampanii i całą jej warstwę kreatywną – Key Visual, spoty, ulotki informacyjne (w dwóch językach) oraz plan działań w Social Mediach.

Kampania właśnie startuje, jej inauguracją jest oficjalna konferencja prasowa, która odbyła się dziś w Kinie Muza w Poznaniu z udziałem lokalnych mediów i Jędrzeja Solarskiego, Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania.

Przewodnie hasło kampanii to: “Pomóż dzieciom przejść trudną drogę. Zostań rodzicem zastępczym”. Główna fala kampanii potrwa przez miesiąc(obejmie m.in. lokalną TV, nośniki DOOH, komunikację miejską i emisję spotu wideo w internecie), zaś dodatkowe działania planowane są do końca roku.

– Chcemy tą kampanią poruszyć emocje odbiorców i skłonić do zastanowienia: Czy może ja mógłbym przyjąć dziecko w potrzebie? Chcemy też uświadomić, czym jest piecza zastępcza, na czym polega, kto może zostać rodzicem zastępczym, gdzie się zgłosić i czego można się spodziewać dalej – wyjaśnia Katarzyna Strzyż-Sobańska z Urzędu Miasta Poznania.

Kampania jest dwujęzyczna, polsko-ukraińska. W przypadku ukraińskich dzieci celem jest dotarcie z komunikatem do przebywających w Polsce rodzin ukraińskich i zachęcanie ich do przyjęcia roli rodzica zastępczego, by dzieci te mogły wychowywać się w szacunku do własnej narodowości, ojczystego języka, kultury i tradycji (chociaż rodziny ukraińskie mogą oczywiście przyjąć również polskie dzieci i odwrotnie – polscy rodzice – dzieci ukraińskie).

– Naszą kampanią chcemy też budować szacunek i uznanie dla rodziców zastępczych, wykreować wizerunek prawdziwych współczesnych bohaterów z sąsiedztwa, a nie z gazet i telewizji – dodaje Katarzyna Strzyż-Sobańska.

Dziecko bez rodziców funkcjonuje w bardzo chwiejnej rzeczywistości.

Nie ma oparcia, nie ma poczucia bezpieczeństwa i nie ma poczucia sensu czy celu. Rodzic zastępczym może to zmienić, dać to, co dla każdego dziecka powinno być pewnikiem – miłość, nadzieję, przyszłość, fajną codzienność. Mogą przejść wspólnie ten niełatwy okres.

W spocie wzięły udział dzieci polskie i ukraińskie oraz wolontariusze, reprezentujący 3 grupy osób, które mogą być rodzicami zastępczymi: para, młoda kobieta i starsza kobieta, gdyż rodzicem zastępczym mogą zostać również osoby starsze. Poza spotem reklamowym, agencja przygotowała również krótkie wywiady z dziećmi. Dzieci odpowiadają na pytania typu: co jest dla Ciebie ważne, co lubisz robić itp., a ich wypowiedzi pokazują, że czasem prosta rzecz, z pozoru mało spektakularna, może odmienić ich życie np. spacer czy zabawa.

– Te dzieci nie mają wygórowanych potrzeb, chcą tego co każde inne dziecko. Nieodłącznym elementem całego KV kampanii jest tzw. slack line, czyli lina, czy może raczej taśma do balansowania, która w bardzo obrazowy sposób pokazuje jak wygląda życie bez wsparcia. Na taśmie są wypisane hasła, zarówno w języku polskim jak i ukraińskim (MIŁOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, ZABAWA, CZAS, SPOKÓJ, PRZYSZŁOŚĆ, NAUKA) – dodaje Krzysztof Drzazga.

Przy realizacji spotu wideo Chapter1 współpracowała ze studiem produkcyjnym How How, zaś za sesję zdjęciową, która została wykorzystana do KV odpowiada fotograficzka Malwina Łubieńska.

W ramach kampanii spot będzie pojawiał się w lokalnej telewizji WTK, na nośnikach miejskich DOOH (nośniki firmy AMS), w komunikacji miejskiej oraz przed seansami Kina Muza i Kina Pałacowego mieszczącego się w CK Zamek w Poznaniu. Kampania obejmie również internet, w tym social media – zarówno komunikację organiczną (Chapter1 przygotował plan „postowania”), jak i płatne działania promocyjne. Dodatkowo spot kampanijny, oraz wywiady z dziećmi, prezentowane będą w Instagramie i Facebooku.

Przykładowy spot wykorzystywany w kampanii:

https://vimeo.com/859328075?share=copy (hasło: ch1)

Przykładowy wywiad z dzieckiem:

https://vimeo.com/859328460?share=copy (hasło: ch1)

Agencja Chapter1 współpracowała już wcześniej z Urzędem Miasta Poznania, w przeszłości agencja realizowała m.in. nagradzaną na konkursach branży reklamowej (Golden Arrow 2019, Kreatura 2019) kampanię o obojętności i internetowym hejcie: „Wystawa współczesnych narzędzi tortur” (więcej na ten temat: https://chapter1.pl/project/doswiadczenie-strasznie-wartosciowe/).

Więcej o kampanii „Pomóż dzieciom przejść trudną drogę”:

www.poznan.pl/zastepczyrodzic