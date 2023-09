Marka Bambino uruchamia Szkołę Pierwszych Czułości

Poznańska agencja strategiczno-kreatywna Chapter1 odpowiada za koncept Szkoły Pierwszych Czułości marki Bambino (z portfolio NIVEA Polska) i wspierającej ją kampanii digital. Media na potrzeby kampanii planuje i kupuje dom mediowy OMD, za przygotowanie landing page’a odpowiada agencja GoldenSubmarine.

Szkoła Pierwszych Czułości to platforma z wiedzą dla przyszłych i obecnych mam, w formie artykułów, audio-artykułów, a przede wszystkim podcastów, w tym m.in. wywiadów z ekspertami (fizjoterapeutami, psychologami itp.). Wywiady prowadzi Karla Orban – psycholog, specjalistka perinatalnego zdrowia psychicznego, trenerka empatycznej komunikacji, autorka książki „Żłobek, babcia, niania czy ja sama?”, oraz prowadząca podcast „Codziennik Rodzica”.

Celem kampanii jest zbudowanie świadomości Szkoły Pierwszych Czułości w grupie docelowej, którą są nowe mamy (kobiety w ciąży) oraz mamy małych dzieci (do 18 miesiąca życia). Dodatkowym celem jest zwiększanie wśród nowych mam świadomości marki Bambino oraz jej kultowego produktu – pielęgnacyjnej oliwki dla dzieci i niemowląt.

Autorem koncepcji Szkoły Pierwszych Czułości, jak i założeń komunikacyjnych kampanii, oraz całej jej warstwy kreatywnej, jest poznańska agencja Chapter1.

– Bambino wspiera i edukuje mamy od dawna, ale wspólnie uznaliśmy, że pora na usystematyzowanie i zaktywizowanie tych działań. W ten sposób narodził się koncept Szkoły Pierwszych Czułości, która oczywiście jest projektem długofalowym i strategicznym dla Bambino, bo wspieranie, edukowanie i troszczenie sie o mamy oraz ich dzieci, jest wręcz wpisane w DNA tej marki – mówi Agnieszka Kołecka, Senior Brand Development Manager at NIVEA Polska – Brand chce jeszcze mocniej podkreślić, że rozumie obawy mam, ich potrzeby i nadzieje, oraz że chce sprawić, by czuły się pewniej i lepiej w tej roli. Stąd Szkoła Pierwszych Czułości, jako miejsce, gdzie czułość spotyka się z mądrością; gdzie eksperci zaproszeni przez Bambino do współpracy odpowiadają na pytania i wątpliwości mam.

– Podeszliśmy do tematu z czułością i zrozumieniem charakterystycznym dla marki Bambino. Skupiliśmy się na tematach, które zaprzątają głowy młodych mam, starając się opowiedzieć o nich w prosty i przyjazny sposób. Podcasty, artykuły i filmy mają towarzyszyć mamom, pomagając im w niełatwej codzienności – mówi Magda Drzazga, CEO agencji Chapter1.

Za planowanie i zakup mediów do kampanii odpowiedzialna jest agencja mediowa OMD, obsługująca na stałe markę Bambino. W kampanii wykorzystywane sązarówno formaty wideo i display; obejmie ona Social Media (Instagram, Facebook, TikTok, YouTube), jak i inne kanały (np. WP, działania z zakresu programmatic itp.).

Dodatkowo cała kampania wspierana będzie w komunikacji „ongoingowej” w Social Mediach, którą w warstwie strategicznej, tekstowej i graficznej przygotowywała również Chapter1. Agencja ta przygotowała także koncept, projekt i treści landing page’a kampanii (https://bambino.pl/szkolapierwszychczulosci), za którego wdrożenie była odpowiedzialna agencja GoldenSubmarine.

Chapter1 obsługuje markę Bambino od 2019 roku, po wygranym przetargu.