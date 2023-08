Pinterest  i Httpool by Aleph nawiązały międzynarodowe partnerstwo, by wspólnie obsługiwać reklamodawców, m.in. w Polsce

Httpool by Aleph, wiodący globalny dostawca reklamy cyfrowej, działający w ponad 50 krajach (w tym Polsce), ogłosił dziś międzynarodową współpracę handlową z Pinterestem, platformą inspiracji wizualnych.

Partnerstwo umożliwi firmie Httpool oferowanie rozwiązań reklamowych Pinteresta swojej globalnej sieci klientów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Httpool zapewni dostęp i współpracę z reklamodawcami w krajach w tych regionach, w których Pinterest do tej pory nie wyświetlał reklam. Reklamodawcy w tych krajach będą teraz mogli docierać do bardzo zaangażowanych użytkowników Pinteresta na rynkach, na których wyświetlane są reklamy – użytkowników którzy odwiedzają tę platformę z zamiarem odkrywania inspirujących pomysłów na podjęcie działań z pomocą marek.

Httpool by Aleph ma wyjątkową pozycję, aby wspierać marketerów w osiąganiu sukcesów na Pintereście, a dzięki zawiązanemu właśnie partnerstwu firma Httpool będzie mogła zaoferować swoim klientom możliwość reklamowania się na tej platformie po raz pierwszy.

Każdego miesiąca ponad 460 milionów ludzi odwiedza Pinteresta, aby odkryć produkty i usługi do swojej garderoby, nowego domu, na następne wakacje i wiele więcej. Reklamodawcy chcą zostać „odkryci” w tych momentach planowania i występuje tu naturalne dopasowanie potrzeb obu stron, ponieważ użytkownicy w tym samym czasie szukają marek, które mogą zainspirować ich do kolejnego zakupu. Zatem na Pintereście reklamodawcy mogą dotrzeć do konsumentów, na których im zależy, i poprowadzić ich od „odkrycia” do podjęcia decyzji – a wszystko to w bardzo pozytywnym kontekście i miejscu online.

„Pinterest to naprawdę unikalna platforma, zapewniająca możliwość realizacji strategii kompleksowego lejka sprzedażowego, na której reklamy mogą być wartościowym kontentem. Jesteśmy podekscytowani naszą współpracą z Aleph i wartością, jaką przyniesie ona naszym użytkownikom Pinteresta” – powiedział Bill Watkins, Chief Revenue Officer w Pinterest. „Pinterest łączy reklamodawców z konsumentami, którzy mają intencje zakupowe i w momencie kiedy są otwarci na marki. Szeroka gama klientów Aleph w różnych regionach świata pomoże przyciągnąć do platformy wielu nowych reklamodawców i umożliwi nam wyświetlanie trafniejszych reklam użytkownikom, którzy szukają inspiracji do podjęcia działań”.

„Cieszymy się, że możemy współpracować z Pinterestem, aby pomóc naszej sieci 21 000 klientów osiągać wyniki i rozwijać się poprzez angażowanie odbiorców, którzy w naturalny sposób przychodzą na tę platformę by dokonywać zakupów” – powiedział Gaston Taratuta, założyciel i dyrektor generalny Aleph – „Pinterest to zróżnicowana platforma, na którą użytkownicy przychodzą z wyraźnym zamiarem, by znaleźć coś do kupienia lub zrobienia. Nasi klienci, marketerzy, będą mieli teraz możliwość prowadzenia pełnej skali działań, od budowania świadomości marki po konwersje zakupowe, podczas gdy z drugiej strony my zapewnimy Pinterestowi dostęp do niektórych z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie”.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu startu współpracy z Pinterestem” – dodaje Justyna Duszyńska, CEO / Managing Director Httpool Polska – „Jest to niezwykła okazja dla lokalnych reklamodawców i marek do nawiązania kontaktu z odbiorcami, którzy przychodzą na tę platformę, aby odkrywać nowe pomysły i podjąć działania”.