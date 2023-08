DoubleVerify zwiększa zakres usług uwierzytelniania jakości mediów także na YouTube Shorts i inne formaty 

DoubleVerify („DV”) (NYSE: DV), czołowa światowa platforma software’owa zajmująca się pomiarami i analizami danych dotyczących mediów digital ogłosiła rozszerzenie dotychczasowej współpracy z Google i jej Ads Data Hub for Measurement Partners, poprzez udostępnienie pomiarów mediów i pomocy w maksymalizacji efektywności działań reklamodawców na formatach takich jak YouTube Shorts, Masthead i In-Feed Video. Technologie i narzędzia oferowane przez DV pomogą reklamodawcom korzystającym z YouTube Shorts zapewnić, że ich reklamy wideo są widoczne, oglądane przez prawdziwych ludzi i zabezpieczone przed oszustwami/nieprawidłowym ruchem (invalid traffic, IVT).

YouTube uruchomił Shorts jako nowy sposób tworzenia zabawnych, krótkich filmów dla użytkowników prywatnych i biznesowych, przy użyciu wyłącznie telefonów komórkowych.

Reklamy w formie Shorts dają markom immersyjną, stworzoną z myślą o mobilności, możliwość dotarcia do publiczności o wysokim zainteresowaniu, poprzez treści zgodne z ich upodobaniami.

„Cieszymy się, że możemy rozszerzyć nasze rozwiązanie o pomiary viewability oraz fraudów w YouTube Shorts, zapewniając globalnym markom większą przejrzystość i pewność w ich inwestycjach” – skomentował Mark Zagórski, dyrektor generalny DoubleVerify. „Krótkie filmy zapewniają reklamodawcom forum o dużym zaangażowaniu, umożliwiające kontakt z pełnymi pasji społecznościami internetowymi. Poszerzenie naszego partnerstwa umożliwi naszym klientom uwierzytelnianie ich mediów i maksymalizację skuteczności ich kampanii”.

Dzięki technologii weryfikacji jakości DV reklamodawcy korzystający z filmów YouTube Shorts odnoszą następujące korzyści:

• Pomiar oszustw (Fraud Measurement) : Aby reklama była skuteczna, musi ją zobaczyć człowiek. DoubleVerify identyfikuje i chroni reklamodawców przed fraudami i IVT (invalid traffic) – od zainfekowanych urządzeń, po oszustwa z wykorzystaniem botów.

• Uwierzytelnianie widoczności reklam (Viewability Authentication): DV zapewnia kompleksowy pomiar widoczności (viewability), dając jasność co do tego, czy reklama ma szansę zostać zauważona i potwierdzając jej potencjał do wywarcia wpływu na odbiorcę.

„DoubleVerify nieustannie wprowadza innowacje, by oferować najlepsze w swojej klasie rozwiązania zapewniające jak najpełniejsze pomiary jakości multimediów w różnych formatach, ekranach i środowiskach zakupowych. Kampanie na Youtube stanowią ważną część mediaplanów reklamodawców w naszym regionie. To niezwykle ważne, że możemy obecnie dostarczyć pomiar w nowych obszarach” – dodaje Hubert Świtalski, Business Director w DoubleVerify odpowiedzialny za rynki Europy Środkowo-Wschodniej.

Ponadto DoubleVerify zapewnia również pomiary widoczności (viewability) i oszustw (fraud measurement) w zasobach reklamowych YouTube Masthead i In-Feed Video. Reklamodawcy mają dostęp do danych pomiarowych i insightów dotyczących wszystkich nowych zasobów reklamowych za pośrednictwem DV PinnacleⓇ, autorskiej platformy usług i raportów analitycznych DoubleVerify, dzięki czemu mogą monitorować i optymalizować skuteczność swoich kampanii reklamowych w YouTube.

Firma DoubleVerify zapewnia pomiary widoczności i oszustw w rozwiązaniach reklamowych YouTube i Google od 2011 roku. W 2018 roku DoubleVerify została partnerem Google w zakresie pomiarów bezpieczeństwa marki (Brand Safety) i widoczności (Viewability). W 2020 r. firma DV uruchomiła usługę Authentic Brand Suitability w Google Display & Video 360, a w 2022 r. jako pierwsza firma weryfikacyjna uzyskała akredytację MRC w zakresie niezależnego zewnętrznego raportowania widoczności reklam w YouTube. Na początku tego roku firma DoubleVerify uruchomiła DV Campaign Automator™, aby usprawnić cały proces traffickingu w usłudze Google Campaign Manager 360.

DoubleVerify to wiodąca platforma oprogramowania do pomiaru i analizy mediów cyfrowych. Misją firmy jest uczynienie ekosystemu reklamy cyfrowej silniejszym i bezpieczniejszym, a tym samym zachowanie uczciwej wymiany wartości między kupującymi i sprzedającymi media cyfrowe. Setki reklamodawców z listy Fortune 500 korzystają na całym świecie z bezstronnych danych i analiz DoubleVerify w celu poprawy jakości i skuteczności kampanii oraz maksymalizacji zwrotu z inwestycji w reklamę cyfrową.

Więcej na: www.DoubleVerify.com