DoubleVerify został wybrany na dostawcę weryfikacji reklam dla Deutsche Telekom

DV zostaje partnerem tej grupy telekomunikacyjnej w Europie w zakresie weryfikacji reklam, aby pomóc jej w poprawie ogólnej efektywności mediów i monitorować jej digitalowy ślad węglowy we współpracy ze Scope3.

DoubleVerify („DV”) (NYSE: DV), czołowa światowa platforma software’owa zajmująca się pomiarami i analizami danych dotyczących mediów digital, ogłosiła partnerstwo z Deutsche Telekom. Partnerstwo zapewnia Deutsche Telekom rozwiązania w zakresie weryfikacji i pomiaru jakości mediów oferowane przez DV, a umożliwiające płynne zmierzenie efektu pełnego planu mediowego na wszystkich urządzeniach i formatach na 11 europejskich rynkach (Austria, Niemcy, Węgry, Polska, Czechy, Grecja, Rumunia, Słowacja, Chorwacja, Macedonia i Czarnogóra).

Partnerstwo obejmuje również narzędzie do pomiaru śladu węglowego z wykorzystaniem technologii Scope3, co pozwala reklamodawcom mierzyć emisję CO2 kampanii reklamowych i łączyć je z danymi dotyczącymi jakości mediów i wyników kampanii z flagowej usługi i platformy analitycznej DV: DV Pinnacle®. Jest to wsparciem strategii zrównoważonego rozwoju Deutsche Telekom.

Dzięki Deutsche Telekom zyskujemy jedną z największych firm telekomunikacyjnych w Europie jako partnerzy weryfikacji – mówi Hubert Świtalski, Business Director w DoubleVerify odpowiedzialny za rynki Europy Środkowo-Wschodniej – To nie tylko świadczy o sile globalnego rozwoju DoubleVerify, ale również umożliwia Deutsche Telekom zwiększenie skuteczności i zrównoważonego rozwoju swoich mediów digital. To sygnał dla naszego regionu, że jakość mediów i zrównoważony rozwój są ze sobą powiązane. W reklamie digital ważne są obydwa te aspekty.

– Cieszymy się, że znaleźliśmy partnera w firmie DoubleVerify, która ustala wysoki standard w zakresie zapewniania jakości mediów w dzisiejszym złożonym środowisku cyfrowym. Dzięki tej współpracy tworzymy większą przejrzystość w naszych zakupach mediowych i eliminujemy niepotrzebne wyświetlenia reklam w nieskutecznych środowiskach cyfrowych – mówi Daniel Jäger, Head of International Media, Deutsche Telekom – Jesteśmy również przekonani, że dzięki naszemu partnerstwu będziemy mogli kontrolować ślad węglowy naszych działań mediowych i wpływać pozytywnie na zmiany w branży.

DoubleVerify to wiodąca platforma oprogramowania do pomiaru i analizy mediów cyfrowych. Misją firmy jest uczynienie ekosystemu reklamy cyfrowej silniejszym i bezpieczniejszym, a tym samym zachowanie uczciwej wymiany wartości między kupującymi i sprzedającymi media cyfrowe. Setki reklamodawców z listy Fortune 500 korzystają na całym świecie z bezstronnych danych i analiz DoubleVerify w celu poprawy jakości i skuteczności kampanii oraz maksymalizacji zwrotu z inwestycji w reklamę cyfrową. Więcej na: www.DoubleVerify.com