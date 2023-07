Impact nowym klientem agencji altavia.kamikaze

Portfolio klientów altavia.kamikaze wzbogaciło się o nowy brand – Impact. Agencja właśnie rozpoczyna dla tego klienta pilotażową kampanię rekrutacyjną

Impact (www.impactpraca.pl) to agencja pracy tymczasowej dla specjalistów z branży budowlanej i technicznej, wyspecjalizowana w działaniach na rynku belgijskim i holenderskim, poszukująca pracowników w Polsce i Rumunii. Pilotażowa kampania właśnie startuje i potrwa przez miesiąc. Jej celem jest pozyskanie pracowników z Polski do pracy w Belgii, na co najmniej roczne kontrakty.

Pilotaż ma pozwolić firmie na sprawdzenie skuteczności poszczególnych kanałów komunikacji pod kątem długofalowych wspólnych działań altavia.kamikaze i IMPACT. Kampania pilotażowa będzie prowadzona w kanałach Google, YouTube i Meta.

Agencja realizuje warstwę kreatywną w oparciu o materiały IMPACT. Przygotowane zostaną również filmy w wersji 6- i 15-sekundowej. Kampania ma zachęcać pracowników z Polski do podjęcia pracy w Belgii, jak już wspomniano, na co najmniej rok.

Firma z siedzibą w Belgii w ostatnich tygodniach zasłynęła (również na arenie międzynarodowej) viralową kampanią billboardową stworzoną przez darwin BBDO, nawiązującą do gorącego obecnie tematu potencjalnego wypierania pracowników przez sztuczną inteligencję.

Kampania pilotażowa w Polsce, przygotowana przez altavia.kamikaze, będzie również kreatywnie nawiązywać do ChatuGPT.