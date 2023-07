Myjka do części maszyn i czyściwo – taki duet zapewnia stabilne funkcjonowanie zakładu

Nawet najdrobniejsze cząsteczki brudu czy też odrobina smaru mogą niekiedy sparaliżować cały proces produkcji na wiele godzin. Jeśli bowiem dana część maszyny nie może funkcjonować bez wywoływania przy tym tarcia, to jej działanie musi zostać wstrzymane, a to może spowodować przestoje na wielu etapach produkcji. Na skutek tego traci się cenny czas pracy, bowiem pracownicy muszą czekać na możliwość wznowienia produkcji. Opóźnia się także realizacja zamówień, co potem trzeba nadrabiać w ramach dodatkowych godzin. Oznacza to również rosnące koszty, wiele problemów i w ogóle nieefektywny czas dla firmy lub warsztatu



Jako wsparcie działań w zakresie konserwacji zapobiegawczej i czyszczenia maszyn firma Mewa oferuje firmom i warsztatom kompletne rozwiązanie w postaci myjek do czyszczenia części oraz czyściw wielokrotnego użytku. Większość zanieczyszczeń można usunąć przy pomocy czyściw bawełnianych, ale niekiedy na częściach maszyn pozostają jednak resztki smaru czy też oleju, których nie można tak po prostu zetrzeć, używając tylko czyściwa. W tym celu można wykorzystać różne wersje myjek, które oferowane są przez firmę Mewa – również w ramach kompleksowej usługi – jako uzupełnienie procesu czyszczenia przy pomocy czyściw bawełnianych. Takie połączenie sposobów czyszczenia zapewnia sprawną realizację zadań w zakładzie.

W przypadku tekstylnych czyściw firmy Mewa chodzi o zrównoważone rozwiązanie, które oferowane jest jako kompletna usługa, która w znacznym stopniu odciąża osoby kierujące zakładem czy też procesem produkcji. Myjki zaopatrzone w wannę do czyszczenia części działają w oparciu o proces biodegradacji – pozostałości oleju lub smaru usuwane są przez mikroorganizmy. Osoby korzystające z myjki firmy Mewa nie są narażone na działanie substancji szkodliwych dla zdrowia, nie ma też ryzyka powstania pożaru. Brak jest nieprzyjemnego, silnego zapachu, a środowisko naturalne nie jest zanieczyszczane rozpuszczalnikami.

Oferta firmy Mewa w zakresie myjek do części została niedawno uzupełniona o urządzenia wysokociśnieniowe o wysokiej wydajności. Strumień biologicznego płynu czyszczącego kierowany jest pod wysokim ciśnieniem (do 80 barów) na czyszczoną część. Dzięki zastosowaniu dyszy wysokociśnieniowej dokładnie i skutecznie można czyścić nawet silnie zabrudzone części o skomplikowanych kształtach. Duża powierzchnia robocza wanny umożliwia natomiast usuwanie zanieczyszczeń także z dużych części, a zastosowanie mikroorganizmów w płynie czyszczącym o neutralnym pH zapewnia długą żywotność urządzenia i tym samym stanowi zrównoważone rozwiązanie przyjazne dla środowiska,.

Myjki zaopatrzone w pędzle czyszczące już od dłuższego czasu stanowią część oferty usług firmy Mewa. Gama modeli urządzeń obejmuje małe myjki mobilne, które można łatwo przemieszczać na terenie zakładu lub warsztatu, a także myjki o powierzchni roboczej umożliwiające czyszczenie dużych części maszyn.

Klienci firmy Mewa mogą korzystać z myjek przeznaczonych dla części maszyn w ramach kompleksowego pakietu usług. Myjki dostarczane są przez pracowników firmy Mewa od razu gotowe do użytku. Pracownicy danego zakładu lub warsztatu na miejscu szkoleni są w zakresie obsługi tych urządzeń. Po uruchomieniu myjki w uzgodnionych odstępach czasu są regularnie sprawdzane i serwisowane przez firmę Mewa.

(zdjęcia: Mewa)

Od 1908 Mewa roku oferuje tekstylia przemysłowe w systemie pełnej obsługi i tym samym jest pionierem zasady „Textilsharing” (wynajem tekstyliów). Obecnie firma Mewa w oparciu 46 lokalizacji w całej Europie zaopatruje odbiorców w odzież roboczą i ochronną, czyściwa bawełniane, maty olejowe i wycieraczki wejściowe wraz z ich praniem, czyszczeniem, naprawą, składowaniem i logistyką. W uzupełnieniu użytkownicy mogą zamówić także artykuły bhp. Około 5 700 pracowników obsługuje ponad 190 000 klientów z przemysłu, handlu, rzemiosła i gastronomii. W 2021 roku firma Mewa osiągnęła obrót w wysokości 770,4 mln euro i tym samym stała się wiodącą firmą w segmencie zarządzania tekstyliami. Za swoje zaangażowanie w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego działania, jak też za sposób, w jaki kształtuje swoja markę, firma była wielokrotnie wyróżniania.