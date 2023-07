DoubleVerify i Scibids wprowadzają pierwsze w branży wspomagane AI rozwiązanie do mierzenia wskaźnika Attention – DV Algorithmic Optimizer

W celu maksymalizowania ROAS i wskaźników efektywnościowych kampanii digital, firmy nawiązały partnerstwo na wyłączność, by wzmocnić narzędzia do mierzenia Uwagi (Attention), poprzez zastosowanie “konfigurowalnej” sztucznej inteligencji.

Warszawa, Berlin, Nowy Jork: 29 czerwca 2023 – DoubleVerify (“DV”) (NYSE: DV), czołowa światowa platforma software’owa zajmująca się pomiarami i analizami danych dotyczących mediów digital, ogłosiła debiut rynkowy DV Algorithmic Optimizer – narzędzia do pomiarów i optymalizacji we współpracy ze Scibids, światowym liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) dla marketingu digital. Połączenie autorskich technologii DV w obszarze pomiarów wskaźnika Attention oraz narzędzi decyzyjnych opartych na AI, umożliwi reklamodawcom skuteczniejszą identyfikację najefektywniejszych dla nich zasobów reklamowych (inventory), które zmaksymalizują wyniki biznesowe i zwrot z inwestycji w reklamę (ROI), bez poświęcania skali prowadzonych działań.

DV Algorithmic Optimizer to pierwsza tego typu oferta w branży, która łączy zaufane dane DV dotyczące jakości mediów i Uwagi (Attention) ze sprawdzoną technologią sztucznej inteligencji Scibids, w celu generowania algorytmów optymalizacyjnych dostosowanych do zwiększania wskaźników KPI reklamodawców. Po raz pierwszy globalni reklamodawcy mogą łączyć szczegółowe pomiary i optymalizację na dużą skalę. Wraz z uruchomieniem Algorithmic Optimizer, DV i jego klienci znajdą się w awangardzie wykorzystania sztucznej inteligencji do wspomagania zakupu powierzchni reklamowej opartego na Uwadze (Attention-based bidding).

Wyniki kampanii rynkowych prowadzonych z wieloma największymi światowymi markami (z listy Fortune 500), wykazały już skuteczność DV Algorithmic Optimizer. Narzędzie przyniosło średnio 63% wzrost poziomu uwagi i 95% wzrost wyświetleń w wielu kampaniach.

Reklamodawcy korzystający z DV Algorithmic Optimizer mogą liczyć na wiele korzyści, w tym m.in.:

Maksymalizację wyników biznesowych i zwrot z inwestycji (ROI) we wszystkich adresowalnych płatnych mediach zakupionych programatycznie, poprzez zastosowanie wyrafinowanego indeksu Uwagi (Attention) na potrzeby wielowymiarowej dynamicznej optymalizacji.

Zapewnioną ciągłą optymalizację poprzez integrację danych DV na temat jakości mediów i Attention na poziomie wyświetleń z autorską technologią sztucznej inteligencji Scibids w algorytmach optymalizacji.

Usprawnienie “pracy ręcznej” i zwiększenie wydajności operacyjnej, dzięki zastosowaniu automatycznego określania stawek we wiodących platformach DSP, w tym m.in. Google DV360, MediaMath, The Trade Desk i Xandr.

— DV Algorithmic Optimizer to znaczące usprawnienie (advancement) dla reklamodawców, którzy chcą maksymalizować siłę swoich kampanii poprzez skupienie się na wskaźnikach Uwagi (Attention) — powiedział Daniel Slotwiner, SVP of Attention w DoubleVerify — Wykorzystując pomiar Uwagi DoubleVerify w połączeniu ze sztuczną inteligencją od Scibids, zapewniamy markom kluczowe narzędzia, których potrzebują do wyświetlania reklam w najskuteczniejszych zasobach reklamowych, przy jednoczesnym zachowaniu skali i maksymalizacji wydajności.

Scibids tworzy sztuczną inteligencję, która automatyzuje i optymalizuje programatyczny zakup digitalowych kampanii reklamowych. Wykorzystując źródła danych DSP dotyczące poziomu wyświetleń (w tym cenę), dane własne i dane pomiarowe dostarczane przez marki lub ich agencje, Scibids AI dynamicznie generuje niestandardowe algorytmy ustalania stawek, dostosowane do KPI klienta i pożądanych wyników.

– Dzięki swojej ogromnej skali i danych w niemal realnym czasie, marketing digital jest idealnym środowiskiem do wdrażania uczenia maszynowego – powiedział Remi Lemonnier, CEO i Co-Founder Scibids – Połączenie możliwości Scibids AI i kompetencji DV w zakresie Uwagi (Attention), pomiar dostarcza cennych nowych danych, które mają kluczowe znaczenie dla osiągania wyników biznesowych przez reklamodawców we wszystkich kanałach. Nasze partnerstwo pozwala nam oferować wspólnym reklamodawcom najnowocześniejsze rozwiązania, które precyzyjnie i skutecznie dopasowują realizację kampanii do ich celów biznesowych, dzięki ulepszonym wskaźnikom uwagi.

W 2023 już prawie 80 reklamodawców aktywowało DV Authentic AttentionⓇ, akredytowane przez MRC, przyjazne dla prywatności rozwiązanie do pomiaru wydajności, które działa niezależnie od identyfikatorów osobistych lub plików cookie – przekraczając już łączną liczbę aktywacji w 2022 r. Wzmacniając swoją pozycję, firma DV niedawno wprowadziła Universal Attention Segments, narzędzie, które umożliwia markom optymalizację skuteczności kampanii na dużą skalę przed licytacją, poprzez identyfikację zasobów reklamowych o dużym poziomie Attention. Firma niedawno ogłosiła również partnerstwo z TVision w celu wprowadzenia opartych na Uwadze (Attention) pomiarów do CTV, oferując najbardziej całościowe rozwiązanie dla reklamodawców, którzy chcą zmaksymalizować swoje wyniki w CTV na dużą skalę.

– Współpraca z uznanym na całym świecie liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji w marketingu cyfrowym to kolejny duży krok w kierunku zapewnienia naszym klientom najlepszych możliwych rozwiązań w zakresie Attention. Nieustannie rozwijamy nasze produkty, aby zapewnić naszym partnerom biznesowym najlepsze w swojej klasie rozwiązania do pomiaru i optymalizacji wydajności kampanii, które pomagają im w osiąganiu wyników biznesowych – mówi Hubert Świtalski, Business Director z DoubleVerify odpowiedzialny za rynki Europy Środkowo-Wschodniej.

Klientami Scibids są wszystkie największe holdingi i niezależne agencje, a także czołowe światowe marki, takie jak Spotify, Allianz czy Dell.