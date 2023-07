Httpool Polska wspiera markę Lech w kampanii promującej Lech Polish Hip-Hop Festival & Music na Awards na Spotify

Httpool Polska (Aleph Group) wspiera markę Lech Kompanii Piwowarskiej w kampanii promującej Lech Polish Hip-Hop Festival & Music Awards. Na Spotify uruchomiono profil brandowy festiwalu. Znajdują się tam playlisty muzyczne z muzyką hip-hopową i wywiady z artystami, którzy wystąpią na festiwalu.

Do celów promocji festiwalu Httpool Polska zarekomendował marce Lech m.in. wykorzystanie Spotify w kampanii promującej festiwal poprzez zastosowanie unikalnego rozwiązania łączącego na oficjalnym profilu marki dostęp do playlist muzycznych oraz podcastów z wywiadami z artystami. Promocja na Spotify wykorzystuje najbardziej zasięgowy format audio z banerem towarzyszącym, przekierowującym do oficjalnego profilu Lech Polish Hip-Hop Festival & Music Awards.

W ramach kanału festiwalowego na Spotify dostępne są playlisty z muzyką hip-hopową: „Newschool”, „Trueschool”, „Oldschool” oraz „Nominowani do LPHHMA 2023” (nagrody festiwalu). Utworzono też playlistę z podcastami w formie „Kamper Talks”. Są to rozmowy z artystami prowadzone w specjalnym festiwalowym kamperze, który jest mobilnym studiem nagraniowym. Prowadzą je youtuberzy komentujący polski rynek hip-hopowy: Yachostry i Yurkosky.

Na oklejonym festiwalową grafiką kamperze, który będzie również obecny podczas festiwalu, umieszczono specjalny kod Spotify. Po jego zeskanowaniu można przejść na kanał festiwalu w tym serwisie muzycznym.

Marka Lech jest po raz kolejny sponsorem tytularnym najważniejszego wydarzenia hip-hopowego w Polsce. Z okazji jubileuszowej, 10. edycji chcieliśmy umożliwić uczestnikom festiwalu (i nie tylko!) poznanie artystów od innej strony i zachęcić ich do odsłuchu serii wywiadów. Stąd pomysł na mobilne studio „Kamper Talks”. Poza aktualnymi rozmowami na Spotify znajdują się playlisty z utworami z poprzednich lat. W ten sposób chcemy pokazać, że Lech to marka dla młodych, która ma muzykę w swoim DNA. Nasza obecność na festiwalu jest więc czymś naturalnym – mówi Maria Hejmanowska, Brand Manager Lech.

Marki coraz częściej postrzegają Spotify nie tylko jako platformę reklamową, ale też jako miejsce do budowania trwałych relacji z odbiorcami. Takim przykładem, który wykorzystuje wiele elementów dostarczających fanom muzyki różnych treści, jest realizacja kampanii z marką Lech. Kody Spotify do playlist czy podcastów używane są zwykle w wielu miejscach, na przykład na muralach czy plakatach, ale chyba pierwszy raz znalazły się na mobilnym kamperze – mówi Izabela Biedrowska-Pawlak, Spotify Sales Lead w Httpool Polska.

Za strategię, koncept kreatywny oraz realizację nagrań odpowiedzialny jest Stars4Brands, planowaniem i zakupem mediów zajęła się agencja mediowa Zenith, natomiast za komunikację w social media odpowiada agencja Cut the Mustard.

Festiwal Lech Hip Hop Festival & Music Awards odbędzie się w dniach 6-8 lipca w Płocku.

Kanał festiwalu na Spotify: https://open.spotify.com/user/31u2eanfzfej2lrfpayehxovm4n4?si=461d491e&nd=1

Kanały marki LECH, na których można znaleźć bieżące informacje o festiwalu i wywiadach:

https://www.facebook.com/Lechhttps://www.instagram.com/lechpiwo/