Chapter1 przygotował wyjątkową kampanię dla marki Lech Pils z udziałem Tomasza Kammela

Poznańska agencja Chapter1 przygotowała dla marki Lech Pils Kompanii Piwowarskiej wyjątkową kampanię z udziałem znanego prezentera Tomasza Kammela. Prowadzona pod hasłem „Wielkopolski, wyjątkowy, tej!” akcja ma na celu przypomnienie Wielkopolanom o wyjątkowości ich kultury i podejścia do świata.

„Tej!” to w gwarze poznańskiej forma zwracania się do innej osoby. Forma, która skraca dystans, oznacza „zwróć uwagę” i, co najważniejsze, podkreśla, że mówi swój do swego – Wielkopolanin do Wielkopolanina. Dlatego to znane poznańskie gwarowe słowo jest częścią hasła przygotowanej przez poznańską agencję Chapter1 kampanii dla warzonego również w Poznaniu piwa marki Lech Pils Kompanii Piwowarskiej, która ma siedzibę w Poznaniu.

Kampania „Wielkopolski, wyjątkowy, tej!” została przygotowana jako spojrzenie na Wielkopolskę i jej mieszkańców z dwóch perspektyw: wewnętrznej – jak siebie widzą Wielkopolanie, i zewnętrznej – jak widzą Wielkopolan mieszkańcy innych regionów, takich jak Mazowsze czy Podlasie.

Celem kampanii jest przypomnienie Wielkopolanom, że ich kultura, sposób życia, pracy oraz nastawienie do świata są wyjątkowe i powinny być powodem do dumy. Jest to też podkreślenie, że właśnie dzięki takiemu podejściu do życia powstaje wyjątkowy wielkopolski Lech Pils.



W kampanii bierze udział znany prezenter Tomasz Kammel, który z mikrofonem w ręku ruszył najpierw w Wielkopolskę, a następnie na Mazowsze i Podlasie, by sprawdzić, jacy naprawdę są Wielkopolanie i jak są postrzegani.

– To jedna z pierwszych kampanii, która opiera się na formacie odwróconej sondy ulicznej oraz na quizach przedstawionych w formie spotów wideo. Odwrócona, ponieważ to przechodnie zadają Tomaszowi Kammelowi wylosowane przez siebie pytanie, które dotyczy ich samych, np.: czy wiem, co to jest „dynks” – mówi Magdalena Drzazga, Founder & CEO agencji Chapter1.

Materiały do kampanii zostały nagrane w sześciu miastach – czterech w Wielkopolsce i dwóch poza nią. Poza prowadzącym sondę, zawodowym prezenterem – Tomaszem Kammelem, w spotach wystąpili autentyczni mieszkańcy Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia.

Skierowana do Wielkopolan komunikacja będzie prowadzona w social mediach (Facebook, Instagram i YouTube) przy użyciu m.in. 30-sekundowych spotów oraz krótszych formatów wideo.

Zostanie ona wsparta kampanią outdoorową, w ramach której w wielkopolskich miastach pojawią się citylighty oraz billboardy. Część billboardów ze specjalną kontekstową treścią będzie witać gości spoza regionu przy wjazdach do Wielkopolski. Billboardy „wjazdowe” są już tradycją kampanii Lecha Pils i świadectwem gościnności i otwartości Wielkopolan.

Za pomysł kampanii, jej przygotowanie oraz produkcję materiałów wideo odpowiada agencja Chapter1, która w tym zakresie współpracowała z domem produkcyjnym WorldVideo.

Działania reklamowe wystartowały i potrwają do października 2023 r.

„Wielkopolski, wyjątkowy, tej!” jest kolejną już kampanią przygotowaną przez Chapter1 dla Lecha Pils. Agencja obsługuje markę od 8 lat, a kilka tygodni temu przedłużono współpracę do końca 2024 r.

Obsługa marki Lech Pils uwzględnia: strategię, kreację, ATL, BTL, digital, sponsoring, influencer marketing, social media, produkcję wideo i fotograficzną.

Stworzona przez Chapter1 w 2018 r. platforma komunikacyjna marki pod hasłem „Wielko”, nawiązuje do wielkopolskich korzeni Lecha Pils i dumy z wielkopolskich wartości.