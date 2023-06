AI obok AR w Snapchacie, platforma wprowadza też nowy layout reklam

Platforma Snapchat wprowadza kilka zmian istotnych z punktu widzenia zarówno użytkowników, jak i marketerów – informuje Httpool Polska, wyłączny partner reklamowy Snapchata na naszym rynku. Jedną z nowości jest nowy layout reklam, wprowadzany w ramach globalnej strategii Snapchata „High Intent Interaction”, której celem jest poprawa jakości interakcji w reklamach oraz optymalizacja produktów reklamowych pod kątem celów performance. Jednocześnie soczewki Snapchata trafiają na platformę Microsoft Teams; z kolei w samym Snapchacie pojawia się My AI, napędzany najnowszą wersją technologii GPT od OpenAI.

My AI to chatbot właśnie uruchomiony przez Snapa, obsługujący najnowszą wersję technologii GPT od OpenAI, która została dostosowana specjalnie do platformy Snapchat.

– Snapchat od początku swojego istnienia stawia na rozwiązania z zakresu rozszerzonej rzeczywistości AR (Augmented Reality). Teraz firma postanowiła rozwijać się również w kierunku AI – mówi Rafał Rybarczyk, Client Solution Manager w Httpool Polska – My AI będzie na Snapchacie osobistym asystentem i kompanem zarazem; w rozmowie odpowie na palące pytania, doradzi, jaki prezent wybrać na urodziny najlepszej przyjaciółki, pomoże zaplanować pieszą wycieczkę na długi weekend czy zasugeruje, co zrobić na obiad.

– Oczywiście trzeba pamiętać, że w przypadku Snapchata najważniejszy jest właśnie wspomniany AR, czyli Soczewki (Lenses) – narzędzie, które najbardziej wyróżnia tę platformę spośród wszystkich innych Social Mediów. A jeśli mówimy o Soczewkach AR, to jednym z najważniejszych kierunków rozwoju tego produktu jest ich zastosowanie w e-commerce. Są to funkcje, które umożliwiają reklamodawcom łatwe tworzenie soczewek „shoppingowych”, w oparciu o swój katalog produktów (ze sklepu internetowego). Użytkownik może wtedy w ramach zabawy z soczewką wypróbować całą gamę produktów z konkretnego sklepu, np. przymierzając modele butów, okularów czy sprawdzając, który dywan najlepiej pasuje do salonu – dodaje Rafał Rybarczyk.

W ostatnich dniach Snap Inc. we współpracy z Microsoftem ogłosił też integrację Soczewek (Lenses) z platformą Microsoft Teams. Soczewki zaoferują osobiste, angażujące sposoby uczestnictwa i wspólnej pracy, dodając jednocześnie trochę humoru i interaktywności, dzięki rzeczywistości rozszerzonej (poprzez okulary AR). Podczas spotkań w usłudze Teams dostępna będzie rotacyjna kolekcja 26 popularnych soczewek – od inteligentnych po kreatywne. Aby z nich skorzystać, należy kliknąć „Efekty wideo”, wybrać kartę „Snapchat” a potem rozpocząć eksplorację i … wprowadzić odrobinę lżejszej atmosfery do codziennych spotkań na tej platformie.

Bardzo ważną zmianą z punktu widzenia marketerów jest wprowadzony właśnie nowy layout reklam w Snapchacie. Zmiana ta ma na celu poprawę jakości interakcji z reklamami (a co za tym idzie – konwersję), w ramach wdrażanej teraz na całym świecie inicjatywy Snapchata – High Intent Interaction.

– Nowy layout, nawiązujący stylistyką do nowoczesnych systemów operacyjnych, odświeżenie wyglądu paska znajdującego się na dole reklam (na którym znajduje się m.in. przycisk Call-To-Action) oraz przeznaczenie większej przestrzeni, w ramach reklamy, dla prezentacji produktów – to kilka wprowadzonych właśnie zmian. W ten sposób platforma odpowiada na potrzeby reklamodawców, jeszcze bardziej optymalizując swoje produkty pod kątem celów performance – komentuje Rafał Rybarczyk.

