Samsung TV Plus odnotowuje wyjątkowo wysokie współczynniki viewability

Samsung Ads Europe, reklamowa dywizja firmy Samsung Electronics, oraz DoubleVerify (DV), czołowa światowa platforma software’owa zajmująca się pomiarami i analizami danych dotyczących mediów digital, ogłosiły wyjątkowe wyniki nowego rozwiązania DV do pomiaru viewability CTV na Samsung TV Plus. Bezpłatna, wsparta reklamami telewizja strumieniowa (FAST) i usługa VOD firmy Samsung osiągnęła współczynnik viewability na poziomie 92%; 48% wyższym niż średni poziom viewability dla CTV w pomiarach firmy DoubleVerify.

Samsung Ads Europe był jednym z pierwszych dostawców usług CTV, który wspierał rozwiązania DV do pomiaru viewability CTV w momencie ich uruchomienia, a także jako pierwszy ogłosił wyniki publicznie, we współpracy z DV. Odzwierciedla to zaangażowanie Samsung Ads w adaptację najlepszych w swojej klasie rozwiązań pomiarowych dostępnych na rynku.

Wprowadzone na rynek w lutym tego roku rozwiązanie DV do pomiaru viewability w CTV oferuje wydawcom i reklamodawcom wyłączny dostęp do bezpośredniego pomiaru viewability w CTV na dużą skalę. Pozwala im określić, czy reklama miała szansę zostać zobaczona przez widza. Umożliwia w ten sposób marketerom dokonywanie bardziej świadomych optymalizacji kampanii, a tym samym pozwala zwiększać efektywność budżetów reklamowych.

Widoczność nie zawsze jest gwarantowana w środowiskach CTV (Connected TV); w rzeczywistości DV odkryło, że ponad jedno na trzy wyświetlenia trafia do środowisk, które mogą wyświetlać reklamy, gdy telewizor jest wyłączony, co budzi obawy u reklamodawców związane z potencjalnym marnowaniem wydatków na reklamę.

Obecne standardy IAB dotyczące viewability reklam wideo określają, że co najmniej 50% pikseli powierzchni reklamy musi być widoczne przez co najmniej 2 sekundy, jednak DV mierzy, czy 100% powierzchni reklamy było widoczne na ekranie. Pomiar viewability DV pokazuje, jaki procent reklam był ogółem widocznych, pokazując prawdopodobieństwo zobaczenia reklamy.

Ten wyższy i bardziej rygorystyczny standard viewability ustanowiony przez DV wynika z wyjątkowych potrzeb środowiska CTV i ograniczeń tej branży w porównaniu z innymi środowiskami wideo.

Samsung TV Plus osiągnął współczynnik viewability na poziomie 92%; jest to o 48% więcej niż średni poziom viewability dla telewizji CTV, badanych przez DV w kwietniu 2023 r. Wyniki te stanowią więc przykład wysokiej jakości tego rozwiązania reklamowego klasy premium oferowanego przez firmę Samsung w ramach usługi FAST.

W Europie Samsung Ads oferuje natywne reklamy w zakresie Smart TV na pierwszym ekranie menu nawigacyjnego, w sklepie z aplikacjami, w Universal Guide i w Samsung TV Plus. Wysokiej jakości reklamy display i wideo są płynnie zintegrowane z natywną technologią Smart TV, pomagając widzom odkrywać dopasowane do nich marki i treści.

Alex Hole, Vice President and General Manager, Samsung Electronics Europe, skomentował: „Viewability jest krytycznym wskaźnikiem dla reklamodawców, którzy chcą mieć pewność, że ich reklamy CTV będą miały możliwość dotarcia do konsumentów z założonym przekazem. Rozwiązanie problemów związanych z viewability będzie motorem wzrostu dla całego rynku CTV, a w firmie Samsung cieszymy się, że możemy pomóc poprowadzić branżę w kierunku większej przejrzystości. DoubleVerify to prawdziwy lider rynku w podejmowaniu wyzwań związanych z jakością mediów – zapewnia wgląd w dane na temat tego, które zasoby reklamowe oferują reklamodawcom najlepsze dla nich (jakościowo) media. Cieszymy się, że możemy współpracować, i wspólnie udowadniać, że nasi reklamodawcy nie tylko otrzymują doskonałe środowisko dla swoich treści, ale są też w stanie dokładnie śledzić efektywność swoich działań”.

Jack Smith, Chief Product Officer w DoubleVerify dodał również: „Firma DoubleVerify jako pierwsza wprowadziła na rynek skalowalne rozwiązanie do mierzenia viewability w środowisku CTV, umożliwiające klientom lepsze zrozumienie, czy reklamy digital mają szansę być widoczne. Samsung podziela zaangażowanie DV w przestrzeganie wysokich standardów jakości mediów, co widać po ich wyjątkowych wynikach w zakresie viewability. DV będzie nadal współpracować z platformami streamingowymi i producentami urządzeń z całej branży, aby wyeliminować problemy z sygnałem, które prowadzą do wyłączania telewizji i innych problemów z jakością”.