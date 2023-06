Optymalne rozwiązanie dla małych firm – zintegrowane wykorzystanie wielu produktów od jednego dostawcy

Czystość na stanowisku pracy sprawia, że maszyny i ich części funkcjonują prawidłowo i rzadziej ulegają awariom. Czyste stanowisko pracy to także zdrowe otoczenie dla pracowników i mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Mewa oferuje optymalne i sprawdzone rozwiązania w tym zakresie.



Zasada zrównoważonego rozwoju jest stosowana w firmie Mewa od ponad 100 lat. Tekstylia przemysłowe oferowane są w ramach zrównoważonej usługi realizowanej w obiegu zamkniętym. Efektywny proces prania czyściw sprawia, iż mogą one być potem odpowiednio wykorzystywane. Są one dostarczane użytkownikom w uzgodnionych z nimi odstępach czasu. Następnie zużyte czyściwa są od nich odbierane, prane w sposób przyjazny dla środowiska i potem – już jako czyste ściereczki do czyszczenia – są ponownie udostępniane użytkownikom. Również w małych zakładach, takich jak np. warsztaty samochodowe, czyściwa są regularnie wymieniane. Zależnie od obszaru zastosowania dostępne są różne rodzaje czyściw tekstylnych – od tych nadzwyczaj wytrzymałych, aż po delikatne czyściwa przeznaczone do polerowania wrażliwych powierzchni. Zależnie od właściwości czyszczonej powierzchni, użytkownik ma do dyspozycji cztery rodzaje wysokiej jakości czyściw. „Dobre techniczne parametry czyściw wielokrotnego użytku, takie jak np. szybkość absorbowania cieczy i wchłaniana ilość w porównaniu z ciężarem danego czyściwa czy też jednolita struktura materiału, mają bezpośredni wpływ na czas, koszty i rezultaty procesu czyszczenia. Zalety są tu jednoznaczne: użytkownik otrzymuje nie tylko wysokiej jakości czyściwa przechowywane w czystych i bezpiecznych pojemnikach oraz związaną z tym pełną usługę wymiany czyściw. Nie musi on także prowadzić dokumentacji związanej z odpadami, która dotyczyłaby brudnych czyściw. Użytkownik jedynie korzysta z nich, ale pozostają one własnością usługodawcy. Dlatego też Mewa przejmuje wszelkie obowiązki z tym związane“, wyjaśnia zasadę usługi pełnego serwisu Piotr Borowczyk, przedstawiciel firmy Mewa w Polsce.

„Miska olejowa wielkości ręcznika” pomaga chronić środowisko

Skapujące oleje i inne przecieki występujące podczas napraw pojazdów lub maszyn zawsze stanowią problem, bowiem powodują skażenie zarówno danego stanowiska pracy, jak i środowiska. Mata olejowa Mewa Multitex stanowi efektywne rozwiązanie tego problemu. Bardzo szybko wchłania ona wszelkie ciecze zagrażające bezpieczeństwu pracy w warsztacie czy w hali zakładowej. Taka „miska olejowa wielkości ręcznika” waży 600 g i ma wymiary ok. 60 cm x 90 cm. Jest ona w stanie wchłonąć od 2,5 do 3,0 l cieczy. Oleje silnikowe i przekładniowe, rozpuszczalniki i płyny chłodzące gromadzone są w rdzeniu ssącym wykonanym ze specjalnej włókniny. Tym samym powierzchnia maty pozostaje w dużym stopniu sucha, podczas gdy wchłonięta ciecz rozkłada się równomiernie we wnętrzu maty olejowej. Kilka mat olejowych można połączyć ze sobą i tym samym odpowiednio zabezpieczyć większą powierzchnię. Podobnie jak czyściwa, mata olejowa Mewa Multitex jest produktem wielokrotnego użytku i tak samo jak czyściwa dostępna jest w ramach usługi realizowanej z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju.

Nie tylko czyściwa pozwalają zadbać o czyste części do maszyn

Możliwości czyszczenia w zakładzie można zoptymalizować stosując wysokociśnieniowe myjki do części oferowane przez firmę Mewa. Ręczne czyszczenie części maszyn odbywa się w zamkniętej komorze pod wysokim ciśnieniem przy użyciu biologicznego środka czyszczącego na bazie wody. Środek czyszczący nie zawiera lotnych związków organicznych. Intensywne zabrudzenia usuwane są niezawodnie w temperaturze 40°C. W procesie tym oleje i smary są biologicznie rozkładane przez mikroorganizmy. Wysokociśnieniowa dysza umożliwia dokładne i skuteczne czyszczenie nawet silnie zabrudzonych elementów o skomplikowanych kształtach. Myjki te stanowią uzupełnienie zakresu usług firmy Mewa i – podobnie jak czyściwa – oferowane są wraz z kompleksowym pakietem usług, na który składa się regularna konserwacja i serwis.

Korzystanie z odzieży roboczej zamiast jej kupowania – korzyści wynikające z usługi serwisu tekstyliów

Większość właścicieli firm z pewnością chętnie widziałaby swoich pracowników w zadbanej, jednolicie wyglądającej i atrakcyjnej odzieży roboczej. Jednak cała logistyka związana z wyborem i zamawianiem odzieży dla pracowników, a także z jej konserwacją i naprawami jest bardzo czasochłonna. Dlatego też bardziej opłaca się powierzyć te zadania usługodawcy tekstylnemu takiemu jak Mewa. Takie rozwiązanie ma wiele korzyści. Czysta odzież dla pracowników jest cały czas dostępna: każdy pracownik dysponuje co najmniej trzema kompletami odzieży roboczej i stale ma pod ręka czystą odzież na zmianę. Uszkodzone elementy odzieży są naprawiane ewentualnie wymieniane na nowe. Wszystkie elementy odzieży roboczej mogą być na życzenie zaopatrzone w logo lub firmowy napis, co tworzy jednolity image firmy. Usługodawca tekstylny może szybko zareagować w przypadku zmiany ilości personelu i tym samym ilości niezbędnej odzieży roboczej, podobnie jak na zmiany w doborze jej rozmiarów. Podczas procesu prania nie dochodzi do pomyłek w przyporządkowywaniu poszczególnych elementów odzieży, bowiem każdy z nich zaopatrzony jest w kod kreskowy. Tym samym każdy użytkownik po praniu zawsze otrzymuje z powrotem swoją odzież. Kierowcy serwisowi usługodawcy odbierają zabrudzoną odzież przeznaczoną do prania i jednocześnie dostarczają czystą odzież w terminach ustalonych wcześniej z użytkownikiem.

Wszystko od jednego dostawcy z korzyścią dla użytkownika

Zintegrowane zastosowanie wyżej wymienionych rozwiązań pozwala na efektywne zachowanie czystości w zakładzie, zoptymalizowanie kosztów i jednocześnie na działania nieobciążające środowiska naturalnego. Usługi firmy Mewa w zakresie tekstyliów przemysłowych oraz myjek do czyszczenia części odciążają właściciela firmy w jego codziennej pracy: rozwiązują problemy związane ze składowaniem, sprawiają, że koszty są bardziej transparentne, a Mewa przejmuje na siebie także zadania związane z przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony środowiska i sprawozdawczości. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż całą usługę użytkownik otrzymuje od jednego partnera, tym może się spokojnie skupić na swojej zasadniczej działalności produkcyjnej lub usługowej.

Mewa działa obecnie w 21 krajach w Europie, zatrudnia 5 700 osób i obsługuje ponad 190 000 firm. Dostawca usług B2B realizuje także zrównoważone rozwiązania dotyczące tekstyliow przeznaczone dla przedsiębiorstw i jest jednym z liderów branży w zakresie zarządzania tekstyliami. Ponad milion pracowników w Europie nosi odzież robocza, ochronną lub biznesową firmy Mewa, prawie 3 miliony osób sięga codziennie po produkt firmy Mewa służący utrzymaniu czystości maszyn w halach produkcyjnych i warsztatach. Każdy, kto korzysta z usług firmy Mewa może liczyc na niezawodność, bezpieczeństwo i transparentość.

Zależnie od rodzaju czyszczone powierzchni, użytkownik ma do wyboru cztery rodzaje czyściwa.

Duże powierzchne mogą być chronione przy pomocy połączonych ze sobą mat olejowych.

Ergonomiczna odzież robocza Mewa Peak, oferowana w ramach pełnej usługi, opracowana dla zatrudnionych w przemyśle i rzemiośle.

(zdjęcia: Mewa)

Od 1908 Mewa roku oferuje tekstylia przemysłowe w systemie pełnej obsługi i tym samym jest pionierem zasady „Textilsharing” (wynajem tekstyliów). Obecnie firma Mewa w oparciu 46 lokalizacji w całej Europie zaopatruje odbiorców w odzież roboczą i ochronną, czyściwa bawełniane, maty olejowe i wycieraczki wejściowe wraz z ich praniem, czyszczeniem, naprawą, składowaniem i logistyką. W uzupełnieniu użytkownicy mogą zamówić także artykuły bhp. Około 5 700 pracowników obsługuje ponad 190 000 klientów z przemysłu, handlu, rzemiosła i gastronomii. W 2021 roku firma Mewa osiągnęła obrót w wysokości 770,4 mln euro i tym samym stała się wiodącą firmą w segmencie zarządzania tekstyliami. Za swoje zaangażowanie w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego działania, jak też za sposób, w jaki kształtuje swoja markę, firma była wielokrotnie wyróżniania.