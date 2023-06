Pilsweizer wprowadza na rynek bezalkoholowe piwo smakowe – Pilsvar Mango Marakuja

Browar Pilsweizer wprowadza na rynek nowe piwo smakowe – Pilsvar Mango Marakuja bezalkoholowe. Będzie ono dystrybuowane w całej Polsce – poprzez hurtownie i sklepy, jak również w kanale HoReCa.

– Jest to nasze kolejne piwo z kategorii bezalkoholowych. Półtora roku temu po raz pierwszy uwarzyliśmy piwo Pilsvar ZERO Alko, później smakowe Tropikalne, a teraz przyszedł czas na Mango Marakuja. Jest ono skierowane do osób, które nie mogą, nie lubią lub po prostu nie chcą spożywać alkoholu. Popyt na bezalkoholowe piwa smakowe rośnie, a my chcemy sprostać oczekiwaniom rynku i konsumentów – mówi Andrej Chovanec, Dyrektor Marketingu i Członek Zarządu oraz współwłaściciel Browaru Pilsweizer

Do uwarzenia Browar Pilsweizer użył słodu jęczmiennego: pilzneńskiego i wiedeńskiego, chmielu Saaz, pulpy z mango oraz puree z marakui. Piwo zawiera naturalne soki bez dodatku cukru.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, piwo bezalkoholowe (o zawartości nieprzekraczającej 0,5% alkoholu) nie jest napojem alkoholowym w rozumieniu ww. ustawy.

Browar Pilsweizer jest kontynuatorem tradycji założonego w 1804 r. w Siołkowej browaru, który dynamicznie zaczął się rozwijać po przejęciu go w 1887 r. przez czeskiego piwowara Franciszka Paschka.

W 2005 r. Browar Grybów w Siołkowej został kupiony przez Ivana i Andreja Chovanców, którzy, podobnie jak ponad 100 lat temu Paschek, zajęli się jego rozwojem po latach problemów finansowych. Więcej na: www. pilsvar.pl oraz www.pilsweizer.com