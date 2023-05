Marka YORK startuje z kampanią launchową „#YORKONOMY. Ogłoś domową niepodległość”

Kampania obejmie telewizję i digital. Jej celem jest zbudowanie świadomości brandu YORK w Polsce, jego wybicie się w bardzo konkurencyjnym otoczeniu, zachęcenie do kupowania i instalacji pomp ciepła właśnie tej marki. Grupą docelową są obecni lub przyszli właściciele domów jednorodzinnych, osoby zainteresowane odnawialnymi źródłami energii, dla których pompa ciepła stanowi atrakcyjne rozwiązanie ze względu na jej efektywność energetyczną i ekologiczność. Całość działań w obszarze strategii i kreacji, przygotowała poznańska agencja Chapter1. Planowaniem i zakupem mediów na potrzeby kampanii zajął się dom mediowy Media Concept.

YORK to marka urządzeń i systemów HVAC (wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie), należąca do amerykańskiego koncernu Johnson Controls.

Działania w ramach kampanii 360°obejmą kampanię digital (m.in. spoty wideo na YouTube, GDN, influencer marketing i content marketing) oraz telewizję (billboardy sponsorskie w telewizjach ogólnopolskich i tematycznych, m.in. w kategoriach takich jak: lifestyle, dom i ogród, sport itd.).

Celem kampanii jest zbudowanie świadomości brandu YORK w Polsce, jego wybicie się w bardzo konkurencyjnym otoczeniu oraz zachęcenie do kupowania i instalacji pomp ciepła właśnie tej marki.

Grupa docelowa to właściciele i przyszli właściciele domów jednorodzinnych, którzy budują bądź modernizują swój dom; osoby zainteresowane odnawialnymi źródłami energii, dla których pompa ciepła stanowi atrakcyjne rozwiązanie ze względu na jej efektywność energetyczną i ekologiczność; osoby ceniące sobie innowacyjne rozwiązania technologiczne, oszczędność energii oraz troskę o środowisko naturalne.

Agencja Chapter1 jest autorem strategicznej koncepcji, idei platformy komunikacyjnej „YORKONOMY” i jej przełożenia na kreację. Kampania ma charakter launchowy, właśnie rusza, a jej główne hasło brzmi „#YORKONOMY. Ogłoś domową niepodległość”.

Jak tłumaczy Krzysztof Drzazga, Head of Concept w agencji Chapter1, ta koncepcja to odpowiedź na bardzo aktualny insight – w obecnie bardzo niepewnych czasach (gospodarczo i politycznie), nawet we własnym domu (który zawsze był dla właściciela ostoją i pewnym gruntem) przestajemy się czuć bezpiecznie i pewnie, czujemy trochę jakby ktoś nami rządził (np. z powodu wysokich cen energii).

– W odpowiedzi na ten insight marka YORK, dzięki swoim rozwiązaniom, pozwala uniezależnić się od tego rozchwianego świata. Uczynić ze swojego domu własną, znów autonomiczną, przestrzeń. Niezależną od polityków, wahań cen czy zmian klimatu. Istotą pomysłu jest pokazanie, że możesz, niczym Państwo, ogłosić „niepodległość”, dzięki pompom ciepła. Aby opowiedzieć o tych benefitach, używamy języka, który tak często słyszymy w newsach – Krzysztof Drzazga.

I stąd komunikat „Z pompą ciepła YORK znów przejmiesz rządy w swoim domu!” oraz hasła kampanijne nawiązujące klimatem do retoryki „gospodarczo-politycznej”, takie jak:

Ogłoś domową niepodległość

Przejmij kontrolę nad budżetem

Zostań domowym ministrem skarbu

Ogłoś reformę grzewczą

Zostań ministrem środowiska

Ideę tę najlepiej wizualizuje krótki film: https://www.youtube.com/watch?v=VtHZiC-5pAM

W ramach akcji Chapter1 przygotowała także stronę www dla marki York, która również właśnie startuje: https://www.pompycieplayork.pl/

Agencja zajęła się też przygotowaniem materiałów na potrzeby komunikacji B2B marki York, w tym m.in. produkcją filmową serii filmów szkoleniowych dla instalatorów. Wszystkie te działania są wynikiem wygranego przez Chapter1 na początku roku przetargu marki YORK, przeprowadzonego przez spółkę HBH, przedstawiciela tego brandu w Polsce.