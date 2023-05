Kultowa marka WD-40 proponuje „Akcję Renowację”, rusza konkurs i kampania

Agencja Biuro Podróży Reklamy przygotowała dla firmy Amtra, wiodącego polskiego dystrybutora i producenta profesjonalnej chemii samochodowej, kampanię „Akcja Renowacja”. Promuje ona konkurs marki WD-40, z hasłem przewodnim w duchu zrównoważonego rozwoju: „Napraw! Nie wyrzucaj”.

Zakres prac agencji obejmie m.in. Social Media i współpracę z influencerami, jak również działania z obszaru SEM. „Akcja Renowacja” jest kampanią w ramach platformy komunikacyjnej „Zrób To! Wyzwanie od WD-40”, którą Biuro Podróży Reklamy opracowało dla Amtry w ubiegłym roku.

Amtra jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę marki WD-40 – kultowego preparatu wielofunkcyjnego o właściwościach smarujących, czyszczących i ochronnych jak również innych globalnych marek. Ponadto Amtra jest producentem renomowanych marek takich jak np. Moje Auto, Clinex, Tecmaxx, MA Professional.

Osią planowanej akcji będzie konkurs w duchu zrównoważonego rozwoju, zachęcający do nadawania produktom drugiego życia, zgodnie z zastosowanym hasłem: „Napraw! Nie wyrzucaj.” W ramach konkursu uczestnicy będą mieli za zadanie nagranie filmu, lub zrobienie serii zdjęć, przedstawiających użycie WD-40 i osiągnięte efekty, a następnie zarejestrowanie się na stronie internetowej https://zrobto.wd40.pl/ i przesłanie swoich materiałów. W konkursie do wygrania będą nagrody o łącznej wartości 20 tys. zł, zwycięzca otrzyma 10 tys. zł.

Konkurs, jak i towarzysząca mu kampania, właśnie się zaczynają i potrwają do 26.06.2023.

Biuro Podróży Reklamy zajmie się m.in. przygotowaniem reklam na platformy TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, moderacją kanałów marki na Facebooku i Instagramie, tworzeniem reklam na potrzeby Google SEM (w tym na YouTube) i Social Ads, reklam bannerowych do internetu, czy przygotowaniem animacji wideo do publikacji w social mediach oraz moderacją. Agencja przygotuje również e-mailingi do uczestników poprzednich edycji konkursu marki WD-40, zajmie się też weryfikacją, moderacją zgłoszeń konkursowych i wyłonieniem zwycięzców.

Do zadań agencji będzie również należała współpraca z influencerami, w ramach której zostanie wyłonionych kilku twórców z różnych kategorii takich jak: DIY, wnętrzarstwo, lifestyle, sport, motoryzacja, działających na YouTube, TikToku, Facebooku, Instagramie.

WD-40 to dystrybuowany przez Amtra wielofunkcyjny preparat służący m.in. do smarowania i rozluźniania połączeń, usuwania zabrudzeń i rdzy, wykręcania śrub i wkrętów, czy zapobiegania korozji. Może być stosowany w domu, ogrodzie, garażu, jak również m.in. przy pielęgnacji i naprawach rowerów, motocykli.

Kanały WD-40 w social mediach:

TikTok: https://www.tiktok.com/@originalwd40poland

FB: https://www.facebook.com/OriginalWD40.Poland/

IG: https://www.instagram.com/originalwd40poland/

YT:https://www.youtube.com/channel/UCWe-Q0mQgRWYvlQLunsxOFw/featured