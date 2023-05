Httpool Polska uzyskał status DIMAQ Employer

Httpool Polska (Aleph Group) uzyskał w kwietniu oficjalny status DIMAQ Employer (Pracodawca DIMAQ), którym mogą się „legitymować” firmy zatrudniające certyfikowanych profesjonalistów w dziedzinie digital marketingu. W Httpool Polska 13 osób posiada certyfikat DIMAQ Professional, a kilkoro kolejnych właśnie przygotowuje się do zdania tego egzaminu.

– Jako firma zajmująca się digital marketingiem i mediami społecznościowymi, dbamy o ciągłe pogłębianie wiedzy i umiejętności naszych pracowników. Równocześnie nasi eksperci dzielą się swoją wiedzą i przykładami skutecznych kampanii reklamowych w ramach DIMAQ Voice, jak i naszych własnych otwartych webinarów organizowanych dla marketerów i agencji reklamowych. Uczestniczą też m.in. w tworzeniu treści Przewodnika Mediów Społecznościowych IAB – komentuje Justyna Duszyńska, CEO/Managing Director Httpool Polska.

Status pracodawcy DIMAQ uzyskują podmioty, które zatrudniają profesjonalistów posiadających międzynarodowy certyfikat DIMAQ na poziomie Basic lub Professional.

DIMAQ (Digital Marketing Qualification) to ceniony w branży digital program certyfikacji kompetencji e-marketingowych. Posiadacze certyfikatu DIMAQ muszą udowodnić (zdając egzamin) kompleksową wiedzę z 12 obszarów marketingu cyfrowego, takich jak strategia, display, social media, programmatic, ale też e-commerce czy prawo w internecie.

Certyfikat jest przyznawany przez organizację IAB Polska na 2 lata i wymaga recertyfikacji poprzez regularne poszerzanie swojej wiedzy o dynamicznie rozwijającej się komunikacji cyfrowej.

Metodologia DIMAQ została opracowana przez ekspertów powołanych przez IAB Polska, pod nadzorem merytorycznym Branżowej Rady ds. Kompetencji IAB Polska. Standard posiada rekomendację IAB Europe i obejmuje 9 europejskich krajów.

Międzynarodowa certyfikacja DIMAQ Professional zapewnia uspójnienie poziomu wiedzy naszych pracowników oraz jej ciągłą aktualizację o nowe trendy w marketingu i pomysły na kampanie reklamowe. Status DIMAQ Employer świadczy o otwartości firmy na inwestowanie w rozwój umiejętności i wiedzy członków zespołu. Pracodawca DIMAQ jest zatem z definicji profesjonalnym partnerem do współpracy w zakresie digital marketingu – dodaje Tomasz Kucharczyk, Senior Regional Marketing Manager, odpowiedzialny w Httpool za Polskę, kraje bałtyckie oraz nordyckie.

Httpool jest częścią Aleph Group i największym na świecie globalnym partnerem reklamowym czołowych platform social mediowych, m.in.: Facebook, Reddit, TikTok, Twitter, Snapchat, Spotify, Warner Music, czy Brainly – reprezentuje je w ponad 50 krajach, będąc na części rynków Europy i Azji ich wyłącznym partnerem reklamowym. Firmy należące do Aleph Group reprezentują łącznie 35 najważniejszych platform społecznościowych na ponad 115 rynkach na świecie.

Httpool zajmuje się sprzedażą digitalowych rozwiązań marketingowych, które wspierają reklamodawców w dotarciu do ich odbiorców w maksymalnie efektywny sposób. Httpool posiada dogłębną znajomość reprezentowanych platform społecznościowych, innowacyjne rozwiązania technologiczne, zrozumienie specyfiki poszczególnych rynków lokalnych oraz świetnie wyszkolone zespoły ekspertów mediowych. Wszystko to pozwala bardzo precyzyjnie planować działania dla marketerów, by maksymalizować ich ROI.

Httpool ma siedzibę główną w Wielkiej Brytanii, a regionalne biura firmy znajdują się w Europie Środkowej, krajach skandynawskich, krajach bałtyckich, Bałkanach i WNP oraz w regionie Azji i Pacyfiku.