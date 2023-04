Awanse w dziale obsługi klienta agencji altavia.kamikaze

W dziale obsługi klienta agencji altavia.kamikaze awansowały właśnie 4 osoby: Anna Osińska-Plocek i Karolina Rybus na stanowiska Account Director, Karolina Pawłowska na stanowisko Senior Account Manager, a Marta Witońska na stanowisko Senior Project Manager.

Anna Osińska-Plocek

Anna Osińska-Plocek pracuje w agencji od 2019 r. Dołączyła wtedy do agencji obejmując stanowisko Senior Account Executive i zajmowała się obsługą klientów z obszaru „beauty” – m.in. markami Sally Hansen i Miss Sporty z portfolio Coty. Karierę w branży rozpoczęła w 2011 r., od tego czasu pracując m.in. w agencjach: Kancelaria PR, HealthThink Public Relations oraz The Program. Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Archeologia, ma licencjat z Dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Ukończyła również studia podyplomowe na SGH na kierunku Public Relations.

Teraz na stanowisku Account Director zajmie się obsługą marek m.in. Bricomarche, Lajkonik oraz współpracą z Polpharmą.

Karolina Pawłowska

Karolina Pawłowska do tej pory pracowała w agencji na stanowisku Account Manager. Dołączyła do niej w 2015 r. na stanowisko Account Executive, obsługując przez 3 lata marki: L’Oréal, McCormick, Skanska, Spontex i Obsessive. Od 2018 r., przez lata pracowała jako PR & marketing specialist w Radisson Blu Hotel & Residences, by w 2021 r. powrócić do agencji.

Obecnie awansuje na stanowisko Senior Account Manager i w dziale Client Service zajmie się pracą dla m.in. Ticketmaster oraz Kaufland Polska.

Karolina Rybus, która awansowała właśnie na stanowisko Account Director, pracuje w agencji od 2019 r. i dotychczas zajmowała stanowisko Senior Account Manager, pracując dla jednego z kluczowych klientów agencji: L’Oréal Polska i zajmując się dla niego działaniami marketingowymi nie tylko w Polsce, ale i w krajach bałtyckich.

Marta Witońska

Marta Witońska awansowała ze stanowiska Project Manager na stanowisko Senior Project Manager. W agencji pracuje od maja 2019 r. i aktualnie zajmuje się obsługą marek: L’Oréal (Kérastase, L’Oréal Professionnel, Redken), Trec Nutrition, Antalis i McCormick.

„Ubiegły rok to duże wzrosty biznesu agencji (+35%) i zespołu agencji (80 osób). Awansując Anię Plocek i Karolinę Rybus na Account Directorki podkreślamy ich rolę w prowadzeniu największych teamów klienckich i przygotowujemy się na kolejny dobry rok. Od ponad 2 lat rozwijamy model zespołów zorientowanych wokół klientów, jako podstawy organizacji pracy w agencji. Dzięki temu cały team specjalistów jest blisko klienta, ma dużą wiedzę o szczegółach współpracy i świadomość roli agencji, a w konsekwencji dużo sprawniej i lepiej podejmuje decyzje projektowe. Ania i Karolina doskonale odnajdują się w tym modelu” – mówi Michał Ryszkiewicz, Managing Partner w agencji altavia.kamikaze.

altavia.kamikaze (dawniej Kamikaze) to działająca od 17 lat agencja strategiczno-kreatywna z digitalowym backgroundem. Wśród jej klientów znaleźli się m.in. Bricomarché, marki L’Oréal, Danone, Kaufland Polska, marki Coty, a także Polpharma czy marki Nestlé. Wspólnie z partnerami agencja rozwija się w sposób zrównoważony – ogranicza i kompensuje ślad węglowy. Dwa lata z rzędu agencja uhonorowana została złotym medalem EcoVadis.