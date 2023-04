Chapter1 przekształca się w agencję kreatywno-konsultingową, chce się skupiać na strategiach; zmiany w strukturach firmy

Agencja Chapter1, działająca od 2013 roku jako agencja kreatywno-produkcyjna, podjęła decyzję o repozycjonowaniu się w kierunku agencji kreatywno-konsultingowej, której działalność skupiać się będzie od tej pory na tworzeniu strategii marki, strategii komunikacji, planowaniu działań dla marek i tworzeniu wyróżnialnych idei kreatywnych. Zmianie ulegają też niektóre struktury agencji, a w planach na najbliższą przyszłość jest też m.in. nowa identyfikacja wizualna i logo firmy.

Chapter1 (www.chapter1.pl) to poznańska agencja z ponad 10-letnim doświadczeniem w tworzeniu zintegrowanych kampanii marketingowych. W gronie jej klientów znaleźli się do tej pory m.in. Lech Pils, Bambino, Altax, NeoNail, Das WeltAuto, Vox, Urząd Miasta Poznania, UBER, Komputronik, SEAT, Volkswagen, Mastercard.

W związku z podjęta decyzją o repozycjonowaniu, agencja planuje w 2023 roku mocno rozwinąć dział strategii, tworząc zespoły specjalistów dedykowane do researchu, analizy danych oraz tworzenia planów komunikacji. Do działu strategii jest też w tym momencie inkorporowana komórka Social Mediowa. Wiąże się to m.in. z faktem iż w ramach zmiany pozycjonowania agencja chce też zrezygnować z prowadzenia profili społecznościowych, a skupić się na szkoleniu klientów z zakresu strategii Social Mediowej. W związku z tymi zmianami szefowa działu social mediowego, Aleksandra Żyłkowska, będzie teraz podlegać bezpośrednio pod Magdalenę Drzazgę, która szefuje działowi strategii.

– W ramach zmian planujemy także zredefiniowanie zadań i obszarów kompetencyjnych dla Account Managerów agencji – zapowiada Magdalena Drzazga, Founder&CEO agencji Chapter1 – Każdy z accountów przejdzie szereg szkoleń z tworzenia planów komunikacji i całościowego myślenia, od samych fundamentów budowania brandu, dzięki czemu będzie miał background strategiczny w myśleniu o marce. Chcemy by byli to bardziej Brand Managerowie niż typowi Account Managerowie.

W najbliższym czasie powstanie też m.in. nowa identyfikacja wizualna agencji, nowa strona www oraz firmowe logo. Bez zmian pozostanie natomiast agencyjny claim: „be brave or be brave”.

Jak wyjaśnia Magdalena Drzazga podjęta obecnie decyzja o repozycjonowaniu jest z punktu widzenia agencji bardzo naturalna, a cały proces zmiany trwa już tak naprawdę od pewnego czasu, teraz jednak ulega przyspieszeniu i uporządkowaniu w pewne klarowne ramy.

– W branżowych raportach dotyczących rynku agencji reklamowych zawsze wypadaliśmy świetnie jeśli chodzi o parametry związane ze strategią, rozumieniem briefu, długofalowością proponowanych rozwiązań – mówi Magdalena Drzazga – Wynika to z tego, że to strategiczne myślenie jest z nami właściwie od samego początku. Przed założeniem Chapter1 pracowałam po stronie klienckiej w działach marketingu, operując na badaniach, danych, strategiach, pozycjonowaniach, więc zakładając Chapter1 10 lat temu, od razu wprowadziłam w firmie to podejście. Od samego początku braliśmy dane na warsztat i je analizowaliśmy. Szukaliśmy insightów, a dobre insighty prowadziły do dobrej idei.

Jak dodaje szefowa Chapter1 przy tworzeniu komunikacji zespołowi agencji zależało zawsze, aby odkrywać to, co angażuje ludzi (odbiorców) – szczególnie ważne było to w tworzeniu treści, które były cykliczne.

– Stąd nasz szczególny szacunek do badań i głębokich analiz. Jednak pracując przy wielu badaniach focusowych zauważyliśmy jak wiele rzeczy w nich umyka. Jak przepadają w badaniu fajne wyróżnialne idee, bo wszystko dąży do uśrednienia. Wiedzieliśmy też, jak wiele ginie wartościowych opinii w gąszczu focusowych pytań. A my nie chcieliśmy być średni i „po wierzchu”,zawsze chcieliśmy głęboko kopać i szarpać za serce, lub chociaż odrobinę wzdrygać – dodaje Magdalena Drzazga – Uznaliśmy, że potrzebujemy własnej metodologii i taką wypracowaliśmy. Nie zatrzymujemy się na planie komunikacji – rozplanowaniu działań. W oparciu o zgromadzone dane opracowujemy idee i platformy kreatywne, które z założenia są wyróżnialne, zgodnie z hasłem agencji „be brave or be brave”. Bo naszym zdaniem nie ma innego wyjścia jeśli chodzi o dobrą komunikację.