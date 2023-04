Mieszko Guć obejmuje stanowisko Brainly Client Partner  w Httpool 

Httpool tworzy nową funkcję w firmowych strukturach w Polsce: Brainly Client Partner, które to stanowisko obejmie od kwietnia Mieszko Guć. Dotychczas zajmował się on obsługą platformy TikTok. Raportować będzie do Adama Puchalskiego, Strategic Sales Lead.

Mieszko Guć od roku pracował w polskim oddziale Httpool jako TikTok Client Partner. Do jego zadań należało budowanie relacji z nowymi i obecnymi klientami, pozyskiwanie i rozwijanie nowych gałęzi biznesowych, a także prowadzenie szkoleń dla klientów oraz agencji reklamowych.

Obecnie, jako Brainly Client Partner, będzie odpowiedzialny za sprzedaż powierzchni reklamowej na platformie Brainly w Polsce, będzie też wspierał rozwój tej platformy.

Brainly Client Partner to nowe stanowisko w strukturach Httpool.

Mieszko Guć ma 11-letnie doświadczenie zawodowe. Przygodę w branży mediowej rozpoczynał w portalu Trójmiasto.pl, a następnie pracował m.in. w Grupie Netsprint jako Global Key Account Manager i w agencji Vyral jako Account Manager. Do Httpool dołączył rok temu.

Brainly wywodzi się z Polski, ma centralę w Warszawie i jest największą na świecie platformą edukacyjną dla uczniów i studentów, ale również dla ich rodziców i nauczycieli. W sumie ma już ponad 300 mln użytkowników na całym świecie. Platforma skierowana jest przede wszystkim do uczniów, ale również do ich rodziców. Główne rynki dla Brainly to oprócz Polski: USA i Brazylia, Ameryka Łacińska, Indie oraz Indonezja.

W naszym kraju Brainly współpracuje w zakresie reklamowym na wyłączność z firmą Httpool.

Httpool jest częścią Aleph Group i największym na świecie globalnym partnerem reklamowym czołowych platform social mediowych, m.in.: Facebook, Reddit, TikTok, Twitter, Snapchat, Spotify, Warner Music, czy Brainly – reprezentuje je w ponad 50 krajach, będąc na części rynków Europy i Azji ich wyłącznym partnerem reklamowym. Firmy należące do Aleph Group reprezentują łącznie 35 najważniejszych platform społecznościowych na ponad 115 rynkach na świecie.