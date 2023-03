Oszczędzanie wody także może przynosić zyski

Optymalizacja procesów i maksymalne oszczędzanie zasobów naturalnych oznacza nie tylko lepszą realizację zasady zrównoważenia, ale także większą efektywność ekonomiczną. Zyskuje na tym nie tylko dostawca, ale także klienci i środowisko.

Od chwili postania przed ponad 115 laty firma Mewa, będąc czołowym dostawcą w zakresie tekstyliów przemysłowych, kształtuje swoje procesy w sposób innowacyjny, udoskonalając je stale w raki sposób, by zminimalizować zużycie energii i wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym również tych najcenniejszych, takich jak woda.

Usługa firmy Mewa w zakresie czyściw bawełnianych wielokrotnego użytku przeznaczonych do zastosowań przemysłowych jest nadzwyczaj zrównoważona, a oszczędność zasobów realizowana jest w trakcie całego cyklu życiowego produktu: zarówno w fazie wytwarzania, jak i prania bawełnianych czyściw. Pranie realizowane jest w instalacjach charakteryzujących się wysokim stopniem innowacyjności technologii, co jest z korzyścią dla ochrony środowiska.

Technologia prania przyjazna dla środowiska naturalnego

Każda pralnia firmy Mewa dysponuje szeregiem instalacji służących do przetwarzania odzyskiwanych w trakcie prania substancji szkodliwych. Są to własne rozwiązania firmy służące ochronie środowiska. W porównaniu z tradycyjnymi technologiami prania pozwalają one zmniejszyć obciążenia środowiska naturalnego prawie o 85 %.

Pranie tekstyliów odbywa się w oparciu o specjalną technologię, która w porównaniu z tradycyjnymi metodami pozwala zaoszczędzić do 50 % wody wykorzystywanej w procesie prania. Umożliwia to opracowana przez firmę Mewa technologia ponownego wykorzystania wody, czyli tzw. system kaskadowy. System ten umożliwia ponowne wykorzystanie wody pochodzącej z głównego procesu prania i procesu płukania. Po przefiltrowaniu i odpowiednim przygotowaniu woda wykorzystywana jest w wielostopniowych procesach prania. W ten sposób firma Mewa redukuje prawie o połowę zużycie świeżej wody i zużycie energii niezbędnej do ogrzewania własnych instalacji

Firma Mewa, dla której ważną zasadą jest inwestowanie zarówno w rozwój samego przedsiębiorstwa, jak też w ekologię, angażuje się w cały proces ochrony środowiska. Stopień czystości wody osiągany w zakładowej oczyszczalni ścieków wynosi 99,8%., a więc o wiele więcej niż wymagają tego urzędowo określone normy.

Należy również podkreślić, że pranie odbywa się przy użyciu odpowiednich, minimalnych ilości środków piorących i innych biodegradowalnych środków czyszczących. Skład oraz ilość środków piorących obliczane są w procesie sterowanym automatycznie, w oparciu o dane ściśle określone na podstawie praktyki i zweryfikowane przez zespół realizujący proces prania.

„Fakt, że Mewa była pierwszą firmą w branży tekstylnej, która uzyskała w 1997 roku międzynarodowy certyfikat w zakresie ochrony środowiska ISO 14001, czy też liczne nagrody, jakie firma otrzymała za wkład w zrównoważony rozwój, to tylko niektóre z dowodów na realizowane od ponad stu lat zaangażowanie firmy w ochronę środowiska.“, mówi Piotr Borowczyk, przedstawiciel firmy Mewa w Polsce.

Instalacja do uzdatniania wody w zakładzie Mewa (zdjęcie: Mewa).

Od 1908 Mewa roku oferuje tekstylia przemysłowe w systemie pełnej obsługi i tym samym jest pionierem zasady „Textilsharing” (wynajem tekstyliów). Obecnie firma Mewa w oparciu 46 lokalizacji w całej Europie zaopatruje odbiorców w odzież roboczą i ochronną, czyściwa bawełniane, maty olejowe i wycieraczki wejściowe wraz z ich praniem, czyszczeniem, naprawą, składowaniem i logistyką. W uzupełnieniu użytkownicy mogą zamówić także artykuły bhp. Około 5 700 pracowników obsługuje ponad 190 000 klientów z przemysłu, handlu, rzemiosła i gastronomii. W 2021 roku firma Mewa osiągnęła obrót w wysokości 770,4 mln euro i tym samym stała się wiodącą firmą w segmencie zarządzania tekstyliami. Za swoje zaangażowanie w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego działania, jak też za sposób, w jaki kształtuje swoja markę, firma była wielokrotnie wyróżniania.