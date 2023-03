Anna Majchrzak rozpoczyna pracę w Httpool, dołącza do globalnych struktur, obejmując stanowisko Data & Programmatic Director in Google

Anna Majchrzak ma 15-letnie doświadczenie w branży marketingowej. Dołączyła do zespołu Httpool i Aleph Group (spółka-matka Httpool), obejmując w strukturach globalnych grupy stanowisko Data & Programmatic Director in Google. Httpool jest największym na świecie globalnym partnerem reklamowym czołowych platform social mediowych, takich jak m.in.: Twitter, TikTok, Facebook, Spotify, Snapchat, Warner Music, Reddit czy Brainly.

Anna Majchrzak pracować będzie w warszawskim biurze Httpool, jednak w strukturach korporacyjnych jej funkcja jest związana również z Aleph Group, tak więc raportować będzie do Mathieu Bruniera, który pełni funkcję Partner Director in Google w Aleph Group. W globalnych strukturach organizacji odpowiedzialna będzie m.in. za opracowanie strategii oraz wdrożenie produktów i usług w obszarze Data & Programmatic, zarządzanie relacjami z partnerami biznesowymi, oraz identyfikację obszarów rozwoju dla klientów. Będzie też odpowiadać za zbudowanie zespołu specjalistów i zarządzanie nim, jak również współpracę z zespołami interdyscyplinarnymi, w celu rozwijania i ulepszania produktów.

– Anna będzie pełniła swoje obowiązki z naszego warszawskiego biura, jednak zadania, jakie zostały przed nią postawione, są związane nie tylko z Httpool, ale z całą Aleph Group. Bardzo się cieszę, że Ania dołączyła do naszego zespołu, bo jej doświadczenie i kompetencje są ogromnie ważne w kontekście dalszego rozwoju portfolio naszych produktów i usług z zakresu programmatic, Ania ma też doświadczenie i predyspozycje managerskie, na których nam zależało – mówi Justyna Duszyńska, CEO/Managing Director Httpool Polska.

Anna Majchrzak ma 15-letnie doświadczenie w branży marketingu i obszarze programmatic. Karierę rozpoczynała jako Product Marketing Manager w Sygma Banque SA, następnie na analogicznym stanowisku pracowała w T-Mobile Polska.

Od 2015 roku pracowała w Londynie pełniąc różne funkcje w obszarze programmatic po stronie agencji mediowych dla największych globalnych firm takich jak Unilever, LG, Hyundai, Lloyds Banking Group, Diesel, Nike oraz ASOS.

Bezpośrednio przed przejściem do Httpool, przez ostatnie 3 lata pracowała jako Programmatic Director EMEA w Assembly Global, gdzie zajmowała się budowaniem zespołów i ich zarządzaniem, budowaniem strategii digital i programmatic dla klientów, oraz brała udział w licznych globalnych przetargach dla klientów.

Anna jest absolwentką Uczelni Łazarskiego w Warszawie (studia magisterskie, Ekonomia) oraz Oxford College of Marketing gdzie zdobyła dyplom CIM Diploma in Professional Marketing.

Httpool jest częścią Aleph Group i największym na świecie globalnym partnerem reklamowym czołowych platform social mediowych, m.in.: Twitter, TikTok, Facebook, Spotify, LinkedIn, Snapchat, Warner Music, Reddit czy Brainly – reprezentuje je w ponad 50 krajach, będąc na części rynków Europy i Azji ich wyłącznym partnerem reklamowym. Firmy należące do Aleph Group reprezentują łącznie 35 najważniejszych platform społecznościowych na ponad 90 rynkach na świecie.

Httpool zajmuje się sprzedażą digitalowych rozwiązań marketingowych, które wspierają reklamodawców w dotarciu do ich odbiorców w maksymalnie efektywny sposób. Httpool posiada dogłębną znajomość reprezentowanych platform społecznościowych, innowacyjne rozwiązania technologiczne, zrozumienie specyfiki poszczególnych rynków lokalnych oraz świetnie wyszkolone zespoły ekspertów mediowych. Wszystko to pozwala bardzo precyzyjnie planować działania dla marketerów, by maksymalizować ich ROI.

Httpool ma siedzibę główną w Wielkiej Brytanii, a regionalne biura firmy znajdują się w Europie Środkowej, krajach skandynawskich, krajach bałtyckich, Bałkanach i WNP oraz w regionie Azji i Pacyfiku.