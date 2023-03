DoubleVerify uruchamia DV Campaign Automator by całościowo usprawnić cały proces trafikowania kampanii w Google Campaign Manager 360

DoubleVerify („DV”) (NYSE: DV), wiodąca platforma oprogramowania do pomiaru, danych i analiz mediów cyfrowych, ogłosiła wprowadzenie DV Campaign Automator dla Google Campaign Manager 360.

DV Campaign Automator to pierwsze tego typu rozwiązanie na rynku, które usprawnia cały proces trafikowania kampanii – od tworzenia kampanii i korekty ustawień, po zarządzanie tagami, rozliczanie i raportowanie – usuwając konieczność manualnego wykonywania wielu czynności, które mogą utrudniać realizację kampanii i wpływać negatywnie na jej efektywność.

DV Campaign Automator działa we wszystkich formatach i na wszystkich urządzeniach, w tym na komputerach stacjonarnych, w internecie mobilnym, aplikacjach mobilnych i CTV.

Google Campaign Manager 360 to wiodący globalny ad server reklamodawców. Marki i agencje, które zarządzają kampaniami za pomocą Google Campaign Managera 360, korzystają również z rozwiązań weryfikacyjnych, by chronić swoje inwestycje w digital i mierzyć jakość prowadzonych kampanii.

W przeszłości proces konfiguracji i tagowania między platformami weryfikacyjnymi a Google Campaign Managerem 360 odbywał się ręcznie – co wymagało od reklamodawców i agencji tworzenia i „opakowywania” kampanii w tagi weryfikacyjne. Czynności te mogą nie tylko wydłużać czas potrzebny do uruchomienia kampanii, ale w wielu przypadkach tagi są również nieumyślnie pomijane z powodu błędu ludzkiego, co w konsekwencji pozostawia kampanie bez odpowiedniej ochrony.

Aby poradzić sobie z tymi wyzwaniami, zespoły specjalistów zaangażowanych w prowadzenie kampanii potrzebują rozwiązań, które mogą zautomatyzować proces trafikowania kampanii i komunikacji pomiędzy rozwiązaniami weryfikacyjnymi a Google Campaign Managerem 360.

Aby ich wspomóc DV Campaign Automator automatyzuje cały proces trafikowania kampanii w obszarze weryfikacji, oferując jednocześnie wszechstronną ochronę i możliwości raportowania. Dzięki temu rozwiązaniu marketerzy i agencje będący jednocześnie klientami Google i DoubleVerify będą mogli:

Szybciej uruchamiać kampanie: DV Campaign Automator umożliwia reklamodawcom przyspieszenie procesu aktywacji kampanii, poprzez pełną automatyzację trafikowania kampanii i eliminację konieczności manualnej wymiany danych między systemami Google i DV.

Zwiększyć efektywność operacyjną: DV usuwa większość ręcznych i powtarzalnych punktów styku. Zgodnie z wewnętrzną analizą DV, Campaign Automator może skrócić czas konfiguracji kampanii nawet o 85% w ramach DV Pinnacle® (platforma do analiz i raportowania) – oszczędzając reklamodawcom zasobów i umożliwiając im skupienie się bardziej na innych krytycznych aspektach strategii i egzekucji kampanii.

Mieć większą pewność, że ich reklamy są chronione, widoczne i dostarczane we właściwe miejsca: poprzez DV Campaign Automator klienci mogą łatwiej aktywować pomiar DV Authentic AdTM – upewniając się, że ich reklamy są oglądane przez prawdziwego człowieka, w bezpiecznym i odpowiednim dla marki środowisku oraz we właściwej lokalizacji. To rozwiązanie udostępnia również szereg unikalnych funkcji, takich jak raportowanie Programmatic Analytics czy DV Video Filtering.

Maksymalizować performance kampanii: Dzięki nowemu narzędziu klienci mogą również z łatwością aktywować platformę DV Authentic Attention®, akredytowane przez MRC rozwiązanie pomiarowe, które dostarcza aktualnych informacji na poziomie wyświetleń, w celu optymalizacji wydajności kampanii – od wpływu jakości ekspozycji reklamy, po kluczowe wymiary zaangażowania konsumentów.

– Jesteśmy podekscytowani wprowadzeniem DV Campaign Automator, który zapewnia reklamodawcom wyjątkowe rozwiązanie, w pełni automatyzujące wsparcie weryfikacji, konfigurację kampanii i trafikowanie w usłudze Google Campaign Manager 360 – komentuje Jack Smith, Chief Product Officer w DoubleVerify – Dzięki DV Campaign Automator upraszczamy i automatyzujemy cały proces między naszym systemem a najczęściej używanym ad serverem na świecie, aby lepiej wspierać globalne marki i agencje.

Nowe rozwiązanie DoubleVerify zostało opracowane w ścisłej współpracy z Google, umożliwiając kompleksową automatyzację end-to-end w ramach Google Campaign Manager 360. Podkreśla zaangażowanie Google we wspieranie klientów reklamowych (marketerów i agencji) poprzez usprawnianie trafikowania kampanii i istotne insighty.

DoubleVerify współpracuje z koncernem Google od 2011 roku, zapewniając pomiary widoczności reklam (Viewability) i wykrywanie fraudów reklamowych w YouTube i Google. W 2018 roku firma DoubleVerify została wybrana jako zaufany partner Google ds. pomiarów w zakresie bezpieczeństwa marki (Brand Safety) i widoczności reklam (Viewability) w ramach Measurement Partner Program. W 2020 r. DoubleVerify uruchomiła usługę Authentic Brand Suitability w Google Display & Video 360, a na początku zeszłego roku jako pierwsza firma weryfikacyjna uzyskała akredytację MRC w zakresie niezależnego zewnętrznego raportowania widoczności w serwisie YouTube.