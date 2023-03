Kamikaze przechodzi rebranding i zmienia nazwę na altavia.kamikaze

Po 5 latach od momentu dołączenia do reklamowej Grupy Altavia, agencja Kamikaze przechodzi rebranding w ramach którego zmienia nazwę na altavia.kamikaze oraz odświeża identyfikację wizualną. Nadal jednak, zgodnie z federacyjnym modelem działania Grupy Altavia, agencja będzie działać autonomicznie.

„Zmiana nazwy jest naturalnym krokiem w naszej działalności w ramach Grupy Altavia, do której dołączyliśmy w 2017 r. Od tego czasu rozwijamy mocno współpracę międzynarodową z innymi agencjami grupy, prowadzimy wspólne projekty i wspólnie startujemy w przetargach. I dlatego właśnie, podobnie jak i te agencje, wśród których są m.in. brytyjska altavia.hrg, francuska altavia.disko czy kanadyjska altavia.cloudraker, podkreślamy przynależność do Grupy, a co za tym idzie wspólne wartości, doświadczenie i przyszłość” – mówi Michał Ryszkiewicz, Managing Partner agencji.

Zmiana nazwy wiąże się również z rebrandingiem na poziomie graficznym.

“Jako grupa także na poziomie brandingu pielęgnujemy swój federacyjny model. Rebranding zaplanowany i zaprojektowany przez nasz zespół w centrali jest z założenia bardzo inkluzywny i zachęca do własnych interpretacji graficznych, przy zachowaniu spójności nazwy i logo” – dodaje Arkadiusz Śliwiński, Art Director w altavia.kamikaze, autor projektu rebrandingu agencji.

Partnerami zarządzającymi agencji pozostają: Michał Ryszkiewicz i Joanna Dering.

Agencja altavia.kamikaze ma w Polsce 2 biura: w Łodzi i Warszawie.

altavia.kamikaze (dawniej Kamikaze) to działająca od 17 lat agencja strategiczno-kreatywna z digitalowym backgroundem. Wśród jej klientów znaleźli się m.in. Bricomarché, marki L’Oréal, Danone, Kaufland Polska, marki Coty, a także Polpharma czy marki Nestlé. Wspólnie z partnerami agencja rozwija się w sposób zrównoważony – ogranicza i kompensuje ślad węglowy. Dwa lata z rzędu agencja uhonorowana została złotym medalem EcoVadis.