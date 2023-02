Maty olejowe Mewa Multitex eliminują ryzyko poślizgu w zakładach

Produkty, których używamy na co dzień – chociaż w coraz większym stopniu sterowane przez roboty i komputery – są nadal w większości wykonane przez maszyny, których elementy obracają się, poruszają się i wykonują pracę mechaniczną. W związku z tym muszą one być smarowane, aby zmniejszyć tarcie: oleje, smary i inne środki smarne są po prostu częścią tych procesów. Mogą się przy tym pojawić niekiedy nieszczelności i różne ciecze mogą skapywać na posadzkę. To może być niebezpieczne dla pracowników – mogą się łatwo poślizgnąć. Mewa oferuje doskonałe rozwiązanie tego problemu – maty olejowe Multitex. Wchłaniają one wszelkie ciecze, w wyniku czego posadzka pozostaje czysta, a bezpieczeństwo pracy znacznie wzrasta.



Tekstylne maty olejowe zostały zaprojektowane tak, by można je było po prostu umieścić na podłożu w problematycznych miejscach – pod wyciekami ze sprzętu lub częściami samochodowymi w warsztacie, z których skapują rożne ciecze. Maty olejowe mają strukturę, która jest w stanie wchłonąć dużą ilość cieczy. Małe, wąskie powierzchnie można dobrze zabezpieczyć jedną matą, w przypadku dużych powierzchni można umieścić większą ilość połączonych ze sobą mat olejowych. Mata taka jest bardziej poręczna, niż wanna do zbierania skapującego oleju, poza tym jest ona delikatna dla posadzki.

„Te maty zbierające olej i inne niebezpieczne ciecze natychmiast wchłaniają taką ciecz z tkaniny zewnętrznej do środka i trwale przechowują ją w specjalnym rdzeniu” – wyjaśnia zasadę funkcjonowania maty Mewa-Multitex Piotr Borowczyk, przedstawiciel firmy Mewa w Polsce. Dzięki temu chroniona powierzchnia pozostaje względnie sucha, podczas gdy specjalna włóknina wewnątrz maty równomiernie wchłania do 3 litrów cieczy. Maty olejowe mogą być stosowane w niemal wszystkich branżach: w małych warsztatach samochodowych, w średniej wielkości zakładach obróbki metali, gdzie np. pracują obrabiarki, lub też w dużych halach przemysłowych. Maty olejowe mogą być wykorzystywane w zasadzie wszędzie.

Bezpieczne, wygodne i ekonomiczne

Są one są dostarczane do użytkowników w ramach dobrze znanego systemu pełnej usługi firmy Mewa i odbierane po ich użyciu, prane i ponownie dostarczane do miejsca ich wykorzystania. To ogromna zaleta nie tylko dla firm średniej wielkości, ale także dla dużych zakładów przemysłowych, które mogą wykorzystać stosowanie mat olejowych, by móc dokładnie zaplanować strukturę kosztów. Dzięki korzystaniu z mat olejowych Multitex w ramach systemu wynajmu tekstyliów, użytkownicy zyskują inteligentne wsparcie, które gwarantuje czystość i porządek.

Maty olejowe sprawiają, że na posadzce i na podeszwach butów pracowników nie gromadzą się oleje lub ciecze, co pozwala uniknąć zagrożenia poślizgnięciem się i upadkiem. Zachowane są standardy bezpieczeństwa, hale fabryczne pozostają czyste, a pracownicy mogą skoncentrować się na swoich zadaniach.

W porównaniu z alternatywnymi środkami zapobiegawczymi elastyczna tekstylna mata olejowa wypada bardzo dobrze. Plastikowe wanny są nieporęczne i nie w każdym zagrożonym wyciekiem miejscu się mieszczą. Piasek i granulki są mniej chłonne i szybko rozprzestrzeniają się po całym zakładzie, stwarzając ryzyko poślizgnięcia się. Jednorazowe szmatki są również mniej wydajne w przypadku dużych wycieków, bowiem potrzebna jest wtedy ich duża ilość, a po użyciu leżą brudne w zakładzie.

Ekologia przede wszystkim

Mewa jest firmą, która przywiązuje szczególnie dużą wagę do zasad zrównoważonego rozwoju. Idea ta znajduje odzwierciedlenie w systemie usług, który nastawiony jest na oszczędzanie zasobów takich jak energia czy świeża woda. Maty olejowe są prane i ponownie wykorzystywane w sposób przyjazny dla środowiska, olej wypłukiwany z mat jest poddawany recyklingowi termicznemu, a zasada wielokrotnego użytku sprawia, że nie powstają szkodliwe dla środowiska odpady.

Ponadto kierownictwo zakładów wykorzystujących maty olejowe Multitex nie musi się martwić o dostawy i usuwanie mat. Są one dostarczane do hal fabrycznych lub warsztatów przez firmę Mewa w ramach pełnej usługi, zbierane po użyciu do specjalnych bezpiecznych pojemników (SaCon), a następnie są wymieniane na czyste, ekologicznie wyprane maty. Takie rozwiązanie pozwala w optymalny sposób odciążyć użytkowników od zadań związanych z ciągłym zabezpieczeniem powierzchni przed skutkami wyciekających i kapiących cieczy.

(zdjęcia: Mewa)

Od 1908 Mewa roku oferuje tekstylia przemysłowe w systemie pełnej obsługi i tym samym jest pionierem zasady „Textilsharing” (wynajem tekstyliów). Obecnie firma Mewa w oparciu 46 lokalizacji w całej Europie zaopatruje odbiorców w odzież roboczą i ochronną, czyściwa bawełniane, maty olejowe i wycieraczki wejściowe wraz z ich praniem, czyszczeniem, naprawą, składowaniem i logistyką. W uzupełnieniu użytkownicy mogą zamówić także artykuły bhp. Około 5 700 pracowników obsługuje ponad 190 000 klientów z przemysłu, handlu, rzemiosła i gastronomii. W 2021 roku firma Mewa osiągnęła obrót w wysokości 770,4 mln euro i tym samym stała się wiodącą firmą w segmencie zarządzania tekstyliami. Za swoje zaangażowanie w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego działania, jak też za sposób, w jaki kształtuje swoja markę, firma była wielokrotnie wyróżniania.