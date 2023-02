Ludmiła Lib przechodzi z Mindshare do Httpool, dołącza do globalnych struktur firmy

Ludmiła Lib dołączyła do zespołu Httpool, obejmując stanowisko SMB Lead Researcher w globalnych strukturach tej firmy. Ostatnio pracowała w Mindshare Polska, jako Research Manager. Httpool jest największym na świecie globalnym partnerem reklamowym czołowych platform social mediowych, takich jak m.in.: Twitter, TikTok, Facebook, Spotify, Snapchat, Warner Music, Reddit czy Brainly.

W globalnych strukturach Httpool Ludmiła Lib odpowiedzialna będzie za całościowy nadzór nad projektami badawczymi wspierającymi rozwijanie rozwiązań SaaS, umożliwiających wejście w świat digitalu małym i średnim przedsiębiorstwom z rynków regionów APAC i EMEA. Do jej zadań należało będzie m.in. zarządzanie obszarami dotyczącymi researchu rynkowego, badań produktowych, badań UX, jak również ścisła współpraca z działami biznesowymi i produktowymi. Ludmiła pracować będzie w warszawskim biurze Httpool. Jej bezpośrednim przełożonym w Httpool, do którego będzie raportować, jest Ian-Anthony Zouari Gordon-Pullar, Director of Product Management w Httpool.

Ludmiła jest absolwentką Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Przez ostatnie 6 lat była związana z domem mediowym Mindshare Polska, gdzie w ostatnim czasie jako Research Manager odpowiadała za badania i insighty konsumenckie, komunikacyjne oraz mediowe. Wcześniejsze doświadczenia zdobywała w agencjach badań marketingowych, w których odpowiadała za badania ilościowe.

Httpool jest częścią Aleph Group i największym na świecie globalnym partnerem reklamowym czołowych platform social mediowych, m.in.: Twitter, TikTok, Facebook, Spotify, LinkedIn, Snapchat, Warner Music, Reddit czy Brainly – reprezentuje je w ponad 50 krajach, będąc na części rynków Europy i Azji ich wyłącznym partnerem reklamowym. Firmy należące do Aleph Group reprezentują łącznie 35 najważniejszych platform społecznościowych na ponad 90 rynkach na świecie.

Httpool zajmuje się sprzedażą digitalowych rozwiązań marketingowych, które wspierają reklamodawców w dotarciu do ich odbiorców w maksymalnie efektywny sposób. Httpool posiada dogłębną znajomość reprezentowanych platform społecznościowych, innowacyjne rozwiązania technologiczne, zrozumienie specyfiki poszczególnych rynków lokalnych oraz świetnie wyszkolone zespoły ekspertów mediowych. Wszystko to pozwala bardzo precyzyjnie planować działania dla marketerów, by maksymalizować ich ROI.

Httpool ma siedzibę główną w Wielkiej Brytanii, a regionalne biura firmy znajdują się w Europie Środkowej, krajach skandynawskich, krajach bałtyckich, Bałkanach i WNP oraz w regionie Azji i Pacyfiku.