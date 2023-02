EssenceMediacom formalnie rozpoczyna działalność.

Agencja, wchodząca w skład GroupM, została utworzona w celu odkrycia nowych możliwości dla marek i w efekcie dostarczania prawdziwie zintegrowanych rozwiązań medialnych.

EssenceMediacom – najmłodsza i największa agencja GroupM – formalnie rozpoczyna dziś działalność. Jej ambicją jest tworzenie przełomowych rozwiązań marketingowych dla obsługiwanych klientów, poprzez wychodzenie poza utarte schematy w zakresie mediów, kreacji, innowacji i analityki.

Zatrudniająca 10 000 osób w 120 biurach na całym świecie, kierowana na poziomie globalnym przez CEO, Nicka Lawsona, EssenceMediacom łączy w sobie digitalowe, oparte na danych, analityce i performance DNA firmy Essence ze skalą oferowanej przez MediaCom multikanałowej, audience planningowej oraz strategicznej ekspertyzy mediowej.

Najlepsze technologie Essence, MediaCom i GroupM zostały zebrane w ramach globalnej platformy EMOS. EssenceMediacom’s Operating System to modułowy zestaw narzędzi, który umożliwi także ich udostępnienie zespołom i klientom EssenceMediacom na całym świecie.

EssenceMediacom rozpoczyna działalność z godnym pozazdroszczenia globalnym portfolio klientów, w którym znajdują się m.in. Adidas, Bayer, Dell, Google, Mars, NBCUniversal, PlayStation, Procter & Gamble, The Coca-Cola Company i Uber. Agencja będzie odpowiedzialna za ponad 21 mld dolarów w globalnych billingach mediowych (COMvergence, 2021).

EssenceMediacom jest częścią GroupM (grupy inwestycyjnej WPP zajmującej się mediami), co umożliwia jej dostęp do najbogatszych źródeł danych, najbardziej wiarygodnych benchmarków i najbardziej zaawansowanych zasobów na rynku, zasilanych przez cross-channelowe zespoły Nexus i Choreograph – wiodących w branży dostawców danych i usług technologicznych, również należących do GroupM.

Nick Lawson, Global CEO EssenceMediacom, podkreśla: „Ten proces trwał dziewięć miesięcy. Jestem podekscytowany, ponieważ nasze ambicje połączenia Essence i MediaCom w końcu się urzeczywistniły. Podstawą naszej agencji są ludzie. Dlatego pozostaniemy niezłomni w swoim zobowiązaniu do budowania środowiska, sprzyjającego nieustannej nauce. Tak, by mogli się rozwijać – i z czasem być możliwie najlepszymi. Nie mam wątpliwości, że wspólnie, z analityką, danymi i technologią „w naszych sercach”, dostarczymy wiele przełomowych rozwiązań naszym klientom.”

Christian Juhl, Global CEO, GroupM dodaje: „Połączenie opartego na danych i mierzalności DNA Essence ze skalą i doświadczeniem strategicznym MediaCom skutkuje stworzeniem czegoś, co jest naprawdę wyjątkowe dla całego rynku. Obok agencji Mindshare, Wavemaker i mSix&Partners, utworzenie EssenceMediacom zapewnia, że mamy rozwiązania i zasoby, aby zaspokoić potrzeby każdej marki i marketera, chcącego rozwijać swój biznes w obecnych realiach. Ekscytuje mnie perspektywa przyszłości – jak zaangażowanie teamu EssenceMediacom w tworzenie przełomowych rozwiązań zmieni oczekiwania co do tego, co jest możliwe w biznesie, kulturze i marketingu oraz wytworzy ogromną wartość dla naszych klientów.”