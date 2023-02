Kamikaze wzmacnia zespół obsługi klienta

Do zespołu obsługi klienta agencji Kamikaze, na stanowiska Account Executive, dołączyły 2 nowe osoby – Dorota Pomykała oraz Jan Sosnowski. Na co dzień pracują w łódzkim biurze agencji, która ma również oddział w Warszawie.

Dorota Pomykała przeszła do Kamikaze z agencji DNX Design, gdzie pracowała w latach 2018-2022 jako Senior Project Manager, obsługując klientów takich jak Polska Grupa Farmaceutyczna czy KRKA.

Wcześniej pracowała m.in. dla TEDxPolitechnikaLodzka (jako Specjalista ds. Social Mediów/Organizator) oraz Media4U (jako Junior Social Media Specialist).

W Kamikaze, na stanowisku Account Executive, odpowiada przede wszystkim za opiekę nad Bricomarché, kontakt z ambasadorami marki oraz zarządzanie bieżącymi pracami.

Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Zarządzania, kierunek: Zarządzanie).

Jan Sosnowski pracował do tej pory m.in. w firmach Indigo Nails (jako E-Commerce Product Specialist) i Many Mornings (jako Customer Relationship Specialist). W agencji Kamikaze, na stanowisku Account Executive, odpowiada przede wszystkim za współpracę z firmą Shell.

Kamikaze (www.kamikaze.digital) to działająca od 16 lat agencja strategiczno-kreatywna z digitalowym backgroundem. Wśród jej klientów znaleźli się m.in. Bricomarche, Google, marki L’Oréal, Semilac, Danone, Super-Pharm, Kaufland Polska, marki Coty, Yves Rocher, a także Orange Polska czy Shell.

Od końca 2017 roku Kamikaze jest częścią Grupy Altavia.