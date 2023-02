Httpool wraz z agencją mediową Starcom przygotowali dla marki Heineken muzyczną akcję na Spotify do kampanii „Teraz Możesz”

Marka Heineken rozpoczęła ambientowo-kontentową kampanię, której częścią jest platforma muzyczna Spotify i działania na siłowniach sieci CityFit. Za cały koncept, planowanie i zakup mediów odpowiada agencja mediowa Starcom, zaś za działania w serwisie Spotify – Httpool Polska. Są one elementem szerszej kampanii prowadzonej pod hasłem „Teraz Możesz”, wspierającej piwo Heineken® 0.0, która obejmie m.in. także telewizję i digital. Cała kampania potrwa do marca.

Za realizację kampanii odpowiada agencja mediowa Starcom, we współpracy z agencjami reklamowymi Media Nation i Artegence, natomiast za komunikację z wykorzystaniem Spotify – Httpool, który jest wyłącznym partnerem reklamowym Spotify w Polsce. Dzięki współpracy marki z CityFit, klienci klubów tej sieci będą mogli zapoznać się z playlistą przygotowaną przez Heinekena 0.0 – marka będzie obecna ambientowo we wszystkich 24 lokalach sieci. W wybranych lokalizacjach planowane są też działania samplingowe.

– Kampania Heinekena „Teraz Możesz” to kontynuacja działań komunikacyjnych prowadzonych w ubiegłym roku, prezentujących piwo Heineken 0.0 jako odpowiedź na dynamicznie rosnący trend zdrowego stylu życia. Poza regularnymi aktywnościami mediowymi, obejmującymi TV, DOOH i digital: social media, wideo, display i programmatic, zaproponowaliśmy naszemu klientowi działania kontentowo-ambientowe, które pozwolą na kontakt marki z konsumentami w ramach ich naturalnych aktywności – mówi Barbara Boszczyk, Communications Managerka w agencji mediowej Starcom.

– Przy każdej kampanii staramy się wykorzystywać coraz to ciekawsze, mniej standardowe kanały, które dotrą do konsumentów w nieoczywistych momentach. Z tego powodu realizujemy działania kontentowe, jak partnerstwa ze Spotify i CityFit, które idealnie odpowiadają naszym potrzebom. Dzięki nim możemy zaproponować konsumentom nie tylko idealne piwo na absolutnie każdą sytuację, ale również zapewnić idealny anturaż – dodaje Nawojka Bauer, Junior Brand Managerka marki Heineken.

Heineken 0.0 proponuje 4 dedykowane playlisty na Spotify, stworzone do towarzyszenia słuchaczom w różnych okazjach (korzystanie z siłowni, jazda autem, gotowanie oraz impreza). Każda playlista ma unikalny adres, do którego można dotrzeć przez kod, stworzony za pomocą specjalnego autorskiego narzędzia https://www.spotifycodes.com/.

W ramach akcji na Spotify emitowane są kampanie display marki Heineken 0.0. Reklamy mają za zadanie promować z jednej strony produkt Heineken 0.0, a z drugiej – playlisty tematyczne na Spotify, stworzone pod profilem marki „Teraz Możesz”, należącym do Heinekena (profil oraz playlisty przygotowała agencja Artegence).

– Kluczowe z punktu widzenia tej nietypowej kampanii jest wykorzystanie rozszerzonego targetowania. Spotify zna swojego użytkownika bardzo dobrze, wie czego on słucha, jakich gatunków muzyki, artystów, jakich playlist tematycznych, kiedy, jak długo, na jakich urządzeniach itp. Według międzynarodowych badań aż 66 proc. użytkowników tej muzycznej platformy uważa, że Spotify zna ich „prawdziwe ja” lepiej niż jakiekolwiek inne medium czy platforma społecznościowa* – wyjaśnia Izabela Biedrowska-Pawlak, Spotify Sales Lead w Httpool Polska.

(* badanie Press Play, MTM-Spotify Custom Research 2022)

– W przypadku kampanii „Teraz Możesz” Spotify wybrał użytkowników z odpowiednich segmentów na podstawie ich zachowań w aplikacji, przykładowo kwalifikując ich do grup takich jak Fitness Enthusiasts czy Runner. Pozwoliło to na komunikację m.in. właśnie do osób aktywnych sportowo i zorganizowanie ambientowych działań na siłowniach, jednocześnie jednak mocno powiązanych kontentowo z platformą Spotify – dodaje Izabela Biedrowska-Pawlak.

Na podstawie tej segmentacji powstały 4 osobne playlisty, każda wokół innej tematyki:

– Teraz możesz na siłowni (i ta jest promowana na siłowniach CityFit)

– Teraz możesz w samochodzie

– Teraz możesz na imprezie

– Teraz możesz do smaku

Kampania display na Spotify zapewnia przekierowanie do strony produktu Heineken 0.0 (https://www.heineken.com/pl/pl/produkty/heineken-0-0). Na szafkach w szatniach klubów CityFit pojawiły się specjalne kody Spotify, umożliwiające odsłuchanie i zaobserwowanie dedykowanej playlisty muzycznej na oficjalnym koncie kampanii „Teraz Możesz” w Spotify. Marka będzie również promować swoje pozostałe playlisty w swoich social mediach.

