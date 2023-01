Mewa Textilsharing – czyli jak ekologicznie i bez problemów korzystać z tekstyliów przemysłowych nie kupując ich

Współdzielenie produktów czy usług – to jeden z elementów, bez którego nie sposób już sobie wyobrazić naszej codzienności. Istnieje wiele czynników, które sprawiły, że trend ten w ostatnich latach gwałtownie się rozwinął. Zmiany klimatyczne, postępująca cyfryzacja i ekonomiczne konsekwencje pandemii koronawirusa skłaniają ludzi do tego, by konsumpcja była bardziej zrównoważona. Dzisiaj działania oparte na gospodarce współdzielenia obecne są niemal we wszystkich dziedzinach i dotyczą samochodów, skuterów, rowerów, mieszkań, pracy, biur, a to tylko niektóre z przykładów.

Badanie internetowe potwierdza trend

To, że system wynajmu, wypożyczania, dzielenia się i ponownej sprzedaży znajduje coraz więcej zwolenników, potwierdza również reprezentatywna ankieta internetowa przeprowadzona w Niemczech na zlecenie dostawcy usług tekstylnych firmy Mewa.

W badaniu wzięły udział 1043 osoby w wieku od 16 do 60 lat, jak też ponad 500 menedżerów. Ponad połowa ankietowanych przyznała, iż użytkowanie rzeczy bez konieczności ich zakupu z biegiem czasu stało się stałym elementem ich strategii zakupowej. Dla dwóch trzecich spośród ankietowanych zasada wypożyczania – dzielenia się i odsprzedawania stanowi nawet nowy styl życia.

Zasada Textilsharing odciąża pracodawców

To, co funkcjonuje w życiu prywatnym, łatwo można przenieść także na grunt firmowy. Jak można to zrobić, pokazuje dostawca usług tekstylnych firma Mewa. Zasada „Mewa Textilsharing“ oznacza możliwość wielokrotnego wykorzystania tekstyliów przemysłowych zamiast ich posiadania. W ten sposób firmom z wielu branż oferowana jest m.in. różnorodna odzież robocza i ochronna w ramach nowoczesnego, przyjaznego dla środowiska naturalnego systemu wielokrotnego użytku, co pozwala odciążyć pracodawców w ich działalności.

Mewa oferuje pakiet pełnej usługi, w ramach którego odzież robocza i ochronna jest dostarczana do firm, a po jej użyciu jest odbierana i prana w sposób przyjazny dla środowiska i ponownie dostarczana użytkownikom. Usługa taka obejmuje dostawę, przechowywanie i konserwację tekstyliów, jak również dobór rozmiarów, naprawy uszkodzonych elementów odzieży oraz kontrolę jakości. Koszty są tutaj przejrzyste i można je zaplanować. Każdy użytkownik po praniu zawsze otrzymuje tę samą odzież, której używał wcześniej. To ważny aspekt, bowiem w razie potrzeby mogą być częściowo dokonane indywidualne zmiany w elementach odzieży. Zastosowanie kodu kreskowego gwarantuje, że użytkownik zawsze otrzyma ten sam komplet odzieży, który nosił przed jej upraniem.

Z badania trendów przeprowadzonego przez firmę Mewa wynika, iż obecnie w Niemczech już 24% ankietowanych pracodawców korzysta z takiej możliwości. Niemal 27% wszystkich respondentów chętnie widziałoby natomiast możliwość zaopatrywania ich w niezbędne tekstylia przemysłowe przez dostawcę usług tekstylnych. Jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za zasadą współdzielenia (Sharing) odzieży roboczej i ochronnej jest zdaniem niemal 63% respondentów fakt, iż „nie trzeba się troszczyć naprawy“.

Certyfikowani dostawcy usług tekstylnych zapewniają użytkownikom nie tylko bezpieczną pod względem higienicznym odzież, ale także gwarantują, że jej pranie i czyszczenie odbywa się w sposób możliwie energooszczędny i przyjazny dla środowiska.

Badanie trendów przeprowadzone przez firmę Mewa „Przyszłościowa rola zasady współdzielenia (Sharing) w społeczeństwie ery cyfrowej“ Na potrzeby tego badania firma badawcza Bonsai Research przeprowadziła w listopadzie i grudniu 2021 r. w Internecie dwie reprezentatywne ankiety wśród 1043 obywateli Niemiec w wieku od 16 do 60 lat oraz wśród 576 decydentów z różnych firm. Badanie przeprowadzono pod kierunkiem prof. Petera Wippermanna, Trendbüro, 2022 r.

Od 1908 Mewa roku oferuje tekstylia przemysłowe w systemie pełnej obsługi i tym samym jest pionierem zasady „Textilsharing” (wynajem tekstyliów). Obecnie firma Mewa w oparciu 46 lokalizacji w całej Europie zaopatruje odbiorców w odzież roboczą i ochronną, czyściwa bawełniane, maty olejowe i wycieraczki wejściowe wraz z ich praniem, czyszczeniem, naprawą, składowaniem i logistyką. W uzupełnieniu użytkownicy mogą zamówić także artykuły bhp. Około 5 700 pracowników obsługuje ponad 190 000 klientów z przemysłu, handlu, rzemiosła i gastronomii. W 2021 roku firma Mewa osiągnęła obrót w wysokości 770,4 mln euro i tym samym stała się wiodącą firmą w segmencie zarządzania tekstyliami. Za swoje zaangażowanie w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego działania, jak też za sposób, w jaki kształtuje swoja markę, firma była wielokrotnie wyróżniania.