Andrzej Skibniewski objął stanowisko New Business & Marketing Directora w MediaCom Warszawa

Andrzej Skibniewski objął stanowisko New Business & Marketing Directora w agencji MediaCom Warszawa, z którą zawodowo jest związany od 21 lat. W nowej roli Andrzej Skibniewski zajmie się pozyskiwaniem kluczowych klientów, rozwojem produktu oraz strategią i działaniami z obszarów Marketingu i PR. Będzie raportował bezpośrednio do Jakuba Kossuta, CEO w MediaCom Warszawa.

Zespół NB & Marketing, kierowany przez Skibniewskiego, wspierają Agnieszka Winiarska, New Business Manager oraz Agnieszka Supińska, Head of lnternal and External Communication.

– Wraz z reorganizacją dotychczasowej struktury zespołu, wyodrębniliśmy kluczową rolę, związaną z budowaniem wizerunku firmy oraz pozyskiwaniem nowych partnerów biznesowych. To połączenie gwarantuje bardzo ciekawe i wymagające wyzwania, w których realizacji mam nadzieję, pomoże mi doświadczenie zdobyte w trakcie lat pracy w MediaCom – podkreśla Andrzej Skibniewski.

W MediaCom Warszawa Andrzej Skibniewski pracuje od 2001 r. Przez ostatnie 3 lata jako Client Director zarządzał zespołem zajmującym się obsługą kluczowych klientów agencji, takich jako Danone, Auchan, HBO czy Continental. Karierę w MediaCom zaczynał w 2001 r. w dziale planningu, obsługując klienta Procter&Gamble na rynku polskim i krajach bałtyckich.