DoubleVerify rozszerza współpracę z LinkedIn w celu wzmocnienia ochrony bezpieczeństwa marki i dopasowania kontekstowego

Dzięki tej integracji reklamodawcy współpracujący z DoubleVerify mogą jeszcze lepiej chronić wartość marki i maksymalizować efektywność kampanii na platformie LinkedIn Audience Network.

– DoubleVerify („DV”) (NYSE: DV), wiodąca platforma oprogramowania do pomiaru, danych i analiz mediów cyfrowych ogłosiła wprowadzenie rozwiązań DV Authentic Brand Suitability i DV Custom Contextual na platformie LinkedIn Audience Network.

Te dwa produkty zapewniają, że wyświetlenia kampanii reklamodawców będą realizowane w przestrzeniach reklamowych zapewniających bezpieczeństwo marki, brand suitability i potrzeby kontekstowe.

DV Authentic Brand Suitability wykracza poza standardowe kategorie i listy zablokowanych słów kluczowych – oferuje dostosowaną ochronę, która pomaga reklamodawcom unikać niebezpiecznych i nieodpowiednich treści przed rozpoczęciem procesu zakupowego. DV Custom Contextual zapewnia reklamodawcom skalowalne rozwiązanie, umożliwiające dotarcie do właściwych odbiorców, we właściwym czasie, co przekłada się na zwiększenie efektywności dla marek.

Semantic Science, autorski system klasyfikacji kontekstowej, obsługuje zarówno technologię DV Authentic Brand Suitability, jak i DV Custom Contextual. Zespół Semantic Science firmy DV jest odpowiedzialny za opracowanie jednego z najbardziej wszechstronnych rozwiązań ontologicznych na świecie — identyfikację ponad 200 000 pojęć niezależnych od języka, przy użyciu ponad jedenastu milionów reguł, w celu określenia prawidłowego znaczenia słowa. Rezultatem jest dokładniejsza klasyfikacja treści oraz lepsza ochrona i dopasowanie kontekstowe, co zapewnia większą efektywność kampanii dla marek korzystających z rozwiązań takich jak platforma LinkedIn Audience Network.

„Nasza współpraca z LinkedIn podkreśla nieustanną pozycję lidera DV w optymalizacji jakości i efektywności mediów w całościowym krajobrazie mediów cyfrowych, zapewniając naszym reklamodawcom pewność inwestowania w różne kanały i środowiska” – powiedział Steven Woolway, EVP, Business Development w DoubleVerify – „LinkedIn to wiodąca platforma dla reklamy digitalowej B2B i cieszymy się, że możemy współpracować, aby wspierać brand suitability i targetowanie kontekstowe”.

Obecnie reklamodawcy mogą dotrzeć do profesjonalnej społeczności ponad 875 milionów użytkowników LinkedIn i zaangażować ją, pomagając im w prowadzeniu działań, które są istotne dla ich działalności. Dzięki LinkedIn Audience Network reklamodawcy B2B mogą dotrzeć do milionów określonych profesjonalistów, którzy są aktywni u zaufanych wydawców, aby zwiększyć efektywność swoich celów reklamowych, osiągnąć lepszy zwrot z wydatków na reklamę i skalować swój przekaz za pomocą wielu touchpointów.

„Dzięki naszej współpracy z DoubleVerify nadal umożliwiamy naszym klientom skalowanie ich marketingu w naszej sieci wydawców, aby dotrzeć i zaangażować profesjonalnych odbiorców” – powiedział Abhishek Shrivastava, VP of Product, LinkedIn – „Ewolucja naszej współpracy umacnia nasz cel, jakim jest wspieranie bezpiecznego i zaufanego ekosystemu z dodatkowymi możliwościami kontroli, aby pomóc klientom uzyskać jeszcze lepsze efekty z ich kampanii”.

DV Authentic Brand Suitability i DV Custom Contextual są teraz dostępne dla wszystkich wspólnych klientów LinkedIn i DoubleVerify. To rozwiązanie opiera się na wcześniejszej współpracy firmy DoubleVerify z LinkedIn, w obszarach takich jak Brand Safety i Invalid Traffic (IVT), mającej na celu zapewnienie reklamodawcom ochrony przed niebezpiecznymi treściami i IVT w LinkedIn Audience Network.