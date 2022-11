Barbara Kraszka objęła stanowisko Regional Finance Supervisor w Httpool

Barbara Kraszka dołączyła do zespołu Httpool Polska, obejmując stanowisko Regional Finance Supervisor. Będzie raportować do Viktorii Boiarchuk, Finance Managerki.

Barbara Kraszka w Httpool na stanowisku Regional Finance Supervisor odpowiadać będzie za zarządzanie, kontrolę i wspomaganie wszystkich procesów związanych z obszarem finansów i księgowości firmy. W międzynarodowych strukturach Httpool będzie raportować do Viktorii Boiarchuk, Finance Managerki.

Barbara ma niemal 20-letnie doświadczenie zawodowe. Karierę rozpoczynała w Tesco Polska (finalnie jako Head of Customer Service), następnie pracowała m.in. w Lux-Med SA (jako Customer Service Specialist), RSR Ltd. (Cardiff/UK, jako Administrator), Johnson&Johnson (jako Sales Financial Support Specialist/Assistant), Colville (na stanowisku Bookkeeper/Assistant)i PSI Pharma Support Poland (jako Senior Accountant). Bezpośrednio przed przejściem do Httpool pracowała w firmie Codility, na stanowisku Senior Accountant.

Barbara Kraszka jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (licencjat i magisterium na kierunku Filologia Polska) oraz Cardiff and Vale College (Cardiff/UK, dyplom z księgowości).

Httpool jest częścią Aleph Group i największym na świecie globalnym partnerem reklamowym czołowych mediów społecznościowych i platform, m.in.: Facebook, Reddit, TikTok, Tripadvisor, Twitter, Snapchat, Spotify, Warner Music, WeTransfer czy Brainly – reprezentuje je w ponad 30 krajach, będąc na części rynków Europy i Azji ich wyłącznym partnerem reklamowym. Firmy należące do Aleph Group reprezentują łącznie 25 najważniejszych platform społecznościowych na ponad 70 rynkach na świecie.

Httpool zajmuje się sprzedażą digitalowych rozwiązań marketingowych, które wspierają reklamodawców w dotarciu do ich odbiorców w maksymalnie efektywny sposób. Httpool posiada dogłębną znajomość reprezentowanych platform społecznościowych, innowacyjne rozwiązania technologiczne, zrozumienie specyfiki poszczególnych rynków lokalnych oraz świetnie wyszkolone zespoły ekspertów mediowych. Wszystko to pozwala bardzo precyzyjnie planować działania marketerów, aby maksymalizować ROI dla ich kampanii.

Httpool ma siedzibę główną w Wielkiej Brytanii, a regionalne biura firmy znajdują się w Europie Środkowej, krajach skandynawskich, krajach bałtyckich, Bałkanach i WNP oraz w regionie Azji i Pacyfiku.