Pilsweizer wprowadza piwo Konopniak, warzone z chmielu i konopii, zawierające co najmniej 7 fitoskładników występujących naturalnie w konopiach

Browar Pilsweizer wprowadza na rynek piwo warzone z chmielu i konopii – ciekawą alternatywę dla popularnych od niedawna piw z suszem konopnym. Pilsvar Konopniak będzie unikatem na polskim rynku, bo w odróżnieniu od innych piw zawiera – według badań laboratoryjnych – co najmniej 7 naturalnie występujących w konopiach fitoskładników (flawonoidów i terpenów). Piwo właśnie trafia do ogólnopolskiej sprzedaży w sklepach i hurtowniach współpracujących z Browarem Pilsweizer, jak również do kanału HoReCa. Partnerem browaru przy produkcji tego piwa jest firma Complete Hemp Technologies Sp. z o.o.

Pilsvar Konopniak zawiera co najmniej 7 różnych fitoskładników. Ma 5,2 proc. alkoholu (12 Blg), a w jego produkcji wykorzystywane są: słód jęczmienny, chmiele marynka i lubelski, oraz żeński susz z konopi włóknistych ( Cannabis sativa L. ). Piwo nie zawiera THC!

– Zależało nam na stworzeniu piwa konopnego wyróżniającego się na rynku. Naszym partnerem przy tym projekcie została firma Complete Hemp Technologies, która dostarcza nam susz konopny o doskonałej jakości, udostępnia swoje laboratoria i wspiera nas swoim know-how. Dzięki temu powstało piwo konopne jakiego do tej pory na polskim rynku nie było; zawierające co najmniej 7 naturalnych fitoskładników, które według badań naukowych są substancjami potencjalnie prozdrowotnymi, jakie mogą wpływać pozytywnie na organizm człowieka. Najnowsze badania naukowe wskazują, że fitoskładniki takie jak flawonoidy i terpeny, mogą mieć m.in. działanie uspokajające i przeciwbólowe, regulować przebieg snu, czy pozytywnie wpływać na neuroprotekcję neuronów. Zresztą chmiel i konopie to jest w ogóle bardzo ciekawe połączenie. Nie wszyscy wiedzą, że jest to jedna rodzina roślin, chmiel należy bowiem do rodziny konopiowatych – mówi Andrej Chovanec, Dyrektor Marketingu i Członek Zarządu oraz współwłaściciel Browaru Pilsweizer.

Pilsvar Konopniak wchodzi właśnie do sprzedaży w całej Polsce, do sklepów i hurtowni współpracujących w Browarem Pilsweizer. Będzie również w najbliższym czasie sukcesywnie wprowadzany do kanału HoReCa.

Browar Pilsweizer jest kontynuatorem tradycji założonego w 1804 r. w Siołkowej browaru, który dynamicznie zaczął się rozwijać po przejęciu go w 1887 r. przez czeskiego piwowara Franciszka Paschka.

W 2005 r. Browar Grybów w Siołkowej został kupiony przez Ivana i Andreja Chovanców, którzy, podobnie jak ponad 100 lat temu Paschek, zajęli się jego rozwojem po latach problemów finansowych.

Więcej na: www. pilsvar.pl oraz www.pilsweizer.com