DoubleVerify rozszerza uwierzytelnianie jakości mediów na Netflix

DoubleVerify („DV”) (NYSE: DV), wiodąca platforma oprogramowania do pomiaru, danych i analiz mediów cyfrowych ogłosiła partnerstwo z Netflix, mające na celu umożliwienie weryfikacji mediów i maksymalizacji efektywności działań reklamodawców na tej platformie. Partnerstwo wykorzysta technologię i dane DV, pomagając w zapewnieniu reklamodawcom Netflix, że ich reklamy wideo będą w pełni oglądane, przez prawdziwych ludzi i zabezpieczone przed Fraud/Invalid Traffic („IVT”).

Netflix to jeden z wiodących serwisów rozrywkowych na świecie, z 221 milionami płatnych subskrypcji, w ponad 190 krajach, oferujący seriale telewizyjne, filmy dokumentalne, filmy fabularne i gry mobilne w wielu różnych gatunkach i językach. Subskrybenci mogą oglądać tyle, ile chcą, zawsze i wszędzie, na dowolnym ekranie podłączonym do Internetu.

„W ciągu ostatniej dekady zespół Netflix wykonał niesamowitą pracę, budując jedną z najpopularniejszych usług streamingowych na świecie” – mówi Mark Zagorski, CEO DoubleVerify – „Stale poszerzamy zasięg w środowiskach premium wideo i CTV, dlatego DV z radością rozszerza nasze rozwiązania weryfikacyjne third-party na platformę Netflix. Dzięki temu kampanie będą mogły spełniać kluczowe kryteria jakości, przy jednoczesnej maksymalizacji efektywności dla reklamodawców”.

Kilka miesięcy temu Netflix ogłosił plany wprowadzenia do swojej oferty pakietu z reklamami. DV będzie jednym z kilku wybranych przez tę platformę dostawców usług weryfikacyjnych. Dzięki technologii weryfikacji jakości oferowanej przez DV reklamodawcy odniosą korzyści w obszarach takich jak:

Fraud Protection (ochrona przed oszustwami): Aby reklama była skuteczna, muszą ją widzieć ludzie. DV identyfikuje i chroni reklamodawców przed fraudami i IVT (Invalid Traffic) od przechwyconych urządzeń po manipulację botami

Viewability Verification (weryfikacja widoczności): DV zapewnia wszechstronną weryfikację Viewability, która pozwala jasno określić, czy reklama ma szansę zostać zauważona, oraz jaka jest jakość jej kontaktu z odbiorcą

„Cieszymy się, że możemy współpracować z DoubleVerify” – powiedział Jeremi Gorman, President of Worldwide Advertising w Netflix – „Wprowadzając plan Basic with Ads – nasz nowy wsparty reklamami pakiet – zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest, aby brandy mierzyły skuteczność swoich reklam. DoubleVerify zapewni weryfikację Viewability i weryfikację IVT, a to będzie cenne dla celów realizowanych przez marki”.

DV i Netflix będą pracować nad integracją techniczną w nadchodzących miesiącach i przewidują, że rozwiązania dotyczące Viewability i weryfikacji IVT będą dostępne dla klientów w pierwszym kwartale 2023 r., a następne w kolejności będą rozwiązania z obszarów Brand Safety i Brand Suitability.