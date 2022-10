W obszarze usuwania odpadów istnieje szereg przepisów i rozporządzeń, które akurat przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami ciągle stawiają nowe wymagania. Nie jest łatwo być na bieżąco ze wszystkim przepisami i zaleceniami. Kwestie możliwości ponownego zastosowania danego produktu reguluje dyrektywa europejska do tycząca odpadów, której realizacja nadzorowana jest przez odpowiednie władze danego kraju. Dlatego też w kwestii stosowania czyściw przemysłowych małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora przemysłowego i rzemieślniczego w coraz większym stopniu starają się unikać wytwarzania odpadów oraz korzystać z doradztwa wyspecjalizowanych usługodawców, takich jak Mewa.

Działanie zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju stanowi dla firmy Mewa podstawę jej działania. Oszczędzanie zasobów naturalnych ma przy tym priorytet i stanowi część strategii dotyczącej ochrony środowiska. Produkty z długim okresem trwałości, efektywność energetyczna, optymalizacja zużycia wody, stosowanie ekologicznych środków piorących oraz krótkie lokalne łańcuchy dostaw – te zasady w obszarze usług dotyczących czyściw firma pielęgnuje od ponad stu lat swego istnienia.

Wygodny system usług dotyczący czyściw firmy Mewa sprawia, iż odbiorcy mają odpowiednie czyściwo zawsze na miejscu pod ręką i nie muszą się troszczyć o uzupełnianie zapasów i usuwanie zużytych czyściw. System wynajmu czyściw opłaca się w małej i średniej wielkości zakładach już choćby ze względu na redukcję ilości odpadów oraz zużycia wody, którą można zaoszczędzić w porównaniu z sytuacją, kiedy stosuje się czyściwa wykonane z celulozy. Poza tym odpadają określone koszty i nakłady czasowe związane z zamawianiem, składowaniem i całą logistyką.

Zrównoważony system czyściw wielokrotnego użytku odciąża zakłady przemysłowe i rzemieślnicze

Przyjazne dla środowiska przygotowanie i przetwarzanie tekstyliów jest dziś koniecznością. Ponadto czyściwa Mewa można prać do 50 razy i dopóki mogą być wykorzystywane w zamkniętym cyklu prania i odświeżania, to zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi odpadów, nie są uznawane za takowe.

„Nasi klienci mogą polegać na naszych usługach i serwisie. Zawsze mają pod ręką odpowiednią ilość czystych czyściw. Oznacza to, że wytwarzają oni znacznie mniej odpadów i tym samym chronią cenne zasoby naturalne. Dostarczamy również odpowiednio dostosowany pojemnik do bezpiecznego przechowywania i transportu czyściw. „, wyjaśnia Piotr Borowczyk, reprezentujący firmę Mewa w Polsce.

„W szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa doceniają naszą praktyczną usługę odbioru, dostawy i prania czyściw oraz możliwość ich przetestowania przed zamówieniem usługi. W razie potrzeby klienci mogą również wypożyczyć myjki do ekologicznego czyszczenia części maszyn i urządzeń oraz maty olejowe i wycieraczki wejściowe. Konserwacja, naprawa i ekologiczne czyszczenie są zawarte w umowie usługi – dodaje Piotr Borowczyk.

Recykling surowców i optymalizacja zużycia energii

Mewa stale pracuje nad optymalizacją zużycia energii i zwiększeniem efektywności energetycznej procesów. Zarządzanie energią jest certyfikowane zgodnie z normą ISO 50001. W tym celu zakłady Mewa są wyposażone w najnowocześniejsze i szczególnie energooszczędne maszyny. Ciepło z linii piorących i suszących poprzez wielostopniowe systemy odzysku ciepła wykorzystywane jest do ogrzewania wody i pomieszczeń zakładowych. Nawet 80 % zapotrzebowania na energię i linii piorących i suszących może być pokryte w rezultacie termicznego przetwarzania i wykorzystania zanieczyszczeń wypłukanych z czyściw podczas procesu prania. Pozwala to zaoszczędzić wiele milionów litrów oleju opałowego rocznie.

Mewa dba również o ochronę zasobów naturalnych podczas produkcji czyściw. Bawełniane klaczki, powstające podczas tkania czyściw są przetwarzane i wykorzystywane jako materiał izolacyjny, znajdują zastosowanie np. w przemyśle motoryzacyjnym.

Oszczędzanie wody w oparciu o instalacje kaskadowe

W procesie prania Mewa wykorzystuje jak najmniejszą ilość świeżej wody, stosując specjalne instalacje kaskadowe, w których woda, pozostająca po głównym procesie prania i po procesie płukania, jest filtrowana, oczyszczana i ponownie wykorzystywana na kilku poziomach procesu prania. Recyrkulacja zmniejsza zużycie wody nawet o 50 % w porównaniu do konwencjonalnych metod. Doskonaląc rozwiązania techniczne, Mewa osiąga dziś stopień oczyszczenia wody wynoszący 99,8 % i tym samym daleko przekracza poza wymogi prawne i normy branżowe dotyczące ochrony wody.

Stosowanie biodegradowalnych środków piorących

Efektywnemu wykorzystaniu wody sprzyjają receptury stosowanych detergentów i środków piorących. Wszystkie detergenty wykorzystywane w firmie Mewa są biodegradowalnei spełniają ramowe warunki prawne, takie jak rozporządzenie REACH. Aby wykorzystywać detergenty w sposób maksymalnie oszczędzający zasoby, ilość i skład detergentów są dostosowane w każdym procesie prania do stopnia zabrudzenia tekstyliów. W porównaniu z tradycyjnymi procesami prania oznacza to zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego niemal do 85%.

Nowe linie piorące we francuskim zakładzie firmy Mewa w Moulins

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie w zakresie prania czyściw, firma Mewa uruchomiła w ubiegłym roku trzecią linię piorącą we francuskim zakładzie w Moulins i dostosowała do niej proces oczyszczania ścieków. Ta nowoczesna instalacja umożliwia poprawę wydajności prania przy mniejszym zużyciu wody i detergentów. Jednocześnie wydajność prania została zwiększona o 50 %. Miesięcznie można wyprać tu nawet 18 milionów czyściw.

Film „100 sekund z życia jednego czyściwa”

Od 1908 Mewa roku oferuje tekstylia przemysłowe w systemie pełnej obsługi i tym samym jest pionierem zasady „Textilsharing” (wynajem tekstyliów). Obecnie firma Mewa w oparciu 46 lokalizacji w całej Europie zaopatruje odbiorców w odzież roboczą i ochronną, czyściwa bawełniane, maty olejowe i wycieraczki wejściowe wraz z ich praniem, czyszczeniem, naprawą, składowaniem i logistyką. W uzupełnieniu użytkownicy mogą zamówić także artykuły bhp. Około 5 700 pracowników obsługuje ponad 190 000 klientów z przemysłu, handlu, rzemiosła i gastronomii. W 2021 roku firma Mewa osiągnęła obrót w wysokości 770,4 mln euro i tym samym stała się wiodącą firmą w segmencie zarządzania tekstyliami. Za swoje zaangażowanie w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego działania, jak też za sposób, w jaki kształtuje swoja markę, firma była wielokrotnie wyróżniania.