Agencja Kamikaze zwyciężyła w przetargu koncernu CEWE na obsługę jego marek CEWE i CEWE Fotojoker na rynku polskim. Współpraca właśnie rusza, dotyczyć będzie działań w kanałach social mediowych obu brandów.

Po wygranym we wrześniu przetargu, Kamikaze rozpoczyna obsługę marek CEWE i CEWE Fotojoker. CEWE Stiftung & Co to niemiecki koncern, europejski lider w dziedzinie usług fotografii cyfrowej (https://www.cewe.pl/o-firmie.html).

Umowa pomiędzy firmami została podpisana na czas nieokreślony. Startująca właśnie współpraca obejmie obsługę kanałów social mediowych obu marek (Facebook, Instagram, Linkedin, Pinterest), w tym m.in. tworzenie kontentu, organizację sesji produktowych, moderację dyskusji, organizację konkursów, aktywacje czy współpracę z Influencerami. Zadaniem agencji było też przygotowanie całościowej strategii działań komunikacyjnych w kanałach SoMe na polskim rynku.

Kamikaze (www.kamikaze.digital) to działająca od 16 lat agencja strategiczno-kreatywna z digitalowym backgroundem. Wśród jej klientów znaleźli się m.in. Bricomarché, Google, marki L’Oréal, Semilac, Danone, Kaufland Polska, marki Coty, a także Orange Polska czy Shell.

Od końca 2017 roku Kamikaze jest częścią Grupy Altavia.