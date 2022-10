DoubleVerify tworzy nowy zespół – DV Attention Lab™

Wyspecjalizowany zespół DoubleVerify, działający właśnie w ramach DV Attention Lab™, będzie pomagać marketerom maksymalizować skuteczność ich kampanii.

DoubleVerify („DV”) (NYSE: DV), wiodąca platforma oprogramowania do pomiaru, danych i analiz mediów cyfrowych, ogłosiła uruchomienie nowego działu DV Attention Lab™, który ma pomagać reklamodawcom w optymalizacji efektywności kampanii, przy użyciu szczegółowych „attention data”, dotyczących zaangażowania internautów i ekspozycji reklam.

Nowo utworzone, jedyne w swoim rodzaju laboratorium – DV Attention Lab™ – składa się z multidyscyplinarnego zespołu, do którego należą naukowcy zajmujący się danymi, eksperci ds. produktów i analitycy marketingowi – wykorzystujący wiodącą w branży platformę technologiczną i zbiory danych z obszaru „attention data”. W oparciu o podstawową grupę ponad 20 pracowników na całym świecie, laboratorium będzie koncentrować się na dostarczaniu reklamodawcom cennych wskazówek i spostrzeżeń z obszaru „attention data” oraz zaleceń dotyczących skuteczności kampanii, opartych na wykorzystaniu autorskiej technologii DV Authentic AttentionⓇ i obejmujących branżowe raporty porównawcze, przewodniki po najlepszych praktykach, przykładowe case studies i wiele innych.

„Ponieważ reklamodawcy zmagają się z niepewnością ekonomiczną, potrzeba zrozumienia i maksymalizacji skuteczności reklam jest ważniejsza niż kiedykolwiek” – powiedział Mark Zagorski, CEO DoubleVerify – „Tradycyjne KPI, takie jak viewability i kliknięcia, nie są wystarczająco skuteczne w określaniu, czy reklama ma wpływ na końcowego odbiorcę, a dodatkowo zmiany regulacyjne skutkujące wycofaniem cookies utrudniają markom korzystanie z istniejących narzędzi. Mając to na uwadze, jesteśmy przekonani, że przyjazne dla prywatności wskaźniki uwagi (attention metrics) staną się nową walutą efektywności w branży. Bardzo nas cieszy fakt, że uruchamiamy w firmie nową dywizję, czyli DV Attention Lab™ i będziemy pomagać reklamodawcom poruszać się w dzisiejszym cyfrowym krajobrazie”.

„Utworzenie DV Attention Lab™ jest sygnałem dla rynku, że temat dodatkowych wskaźników określających uwagę, ekspozycję i zaangażowanie jest dla nas niebywale istotny. Naszym celem jest wspieranie branży reklamowej podczas upowszechniania rozwiązań nie opartych na plikach cookie oraz bazujących, w ramach skuteczności kampanii, na uwadze użytkownika – mówi Hubert Świtalski, Business Director, odpowiadający w DoubleVerify za rynki Europy Środkowo-Wschodniej.

Firma DoubleVerify wprowadziła w ostatnim czasie na rynek narzędzie DV Authentic AttentionⓇ Snapshot – przegląd danych dotyczących uwagi, dostępny dla wszystkich współpracujących z DoubleVerify marketerów bez dodatkowych kosztów. Ta funkcja pomaga klientom DV osiągnąć większą skuteczność kampanii w obecnych warunkach makroekonomicznych. Dostarczany co tydzień Snapshot zapewnia głębokie dane analityczne z obszaru „attention data”, z łatwymi do przyswojenia insightami w celu zidentyfikowania najlepiej i najsłabiej działających reklam, porównywania wyników reklamodawców w określonej branży itp.

DV Authentic AttentionⓇ to rozwiązanie efektywnościowe, które analizuje ponad 50 parametrów, dotyczących ekspozycji reklamy digital i zaangażowania konsumenta – w czasie rzeczywistym. Pod kątem ekspozycji, DV Authentic AttentionⓇ ocenia całą prezentację reklamy, określając ilościowo jej intensywność i pozycję za pomocą wskaźników, które obejmują m.in. czas oglądania, udział w ekranie, prezentację wideo, słyszalność itp. Pod kątem zaangażowania funkcja DV Authentic AttentionⓇ analizuje kluczowe zdarzenia inicjowane przez użytkownika, które występują podczas wyświetlania reklamy, w tym dotknięcia użytkownika, orientację ekranu, odtwarzanie wideo i interakcje sterowania dźwiękiem, itp.

Mondelez International, jedna z największych na świecie firm produkujących przekąski, wykorzystała DV Authentic AttentionⓇ do oceny i optymalizacji efektywności międzyplatformowej kampanii displayowej dla popularnej marki przekąsek. W ten sposób firma DV była w stanie podkreślić wartość „wysoko eksponowanych” wyświetleń w kampanii – skorelowaną z 9-procentowym wzrostem przychylności dla marki, wzrostem o 8 punktów w kategorii ogólnego rozważania zakupu i 5-punktowym wzrostem zamiaru zakupu w podstawowej grupie docelowej marki. DV Attention Lab™ będzie właśnie odpowiedzialne m.in. za dostarczanie branży tego typu badań i case studies, ilustrując, w jaki sposób globalne marki i agencje mogą skutecznie wykorzystywać DV Authentic AttentionⓇ w celu maksymalizacji wydajności mediów.

„Jako wieloletni partner DV byliśmy pod wrażeniem zdolności DV do dostarczania wyrafinowanych, analiz efektywności mediów, z obszaru attention-based data” – powiedziała Jennifer Brain-Mennes, Director of Global Media Strategy & Planning, Americas CX Lead of Mondelez – „Jesteśmy podekscytowani, widząc, że firma uruchamia swoje laboratorium Attention Lab i będzie wspierać branżę, ponieważ pomiary i targetowanie oparte na danych z obszaru „attention” stają się jeszcze ważniejsze niż wcześniej. Teraz bardziej niż kiedykolwiek reklamodawcy potrzebują praktycznych informacji, aby optymalizować kampanie i osiągać jak najlepsze wyniki”.