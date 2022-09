Kamikaze wzmacnia kreację, Artur Sztarbało jako Creative Director

Pracę w agencji Kamikaze rozpoczyna Artur Sztarbało. Obejmuje funkcję Creative Directora, będzie pracował w warszawskim biurze agencji.

Artur Sztarbało ma prawie 20-letnie doświadczenie w tworzeniu komunikacji i rozwiązań marketingowych. Karierę rozpoczął w 2003 w dziale obsługi klienta w agencji BBDO Warszawa, gdzie po kilku latach przeniósł się do działu kreacji na stanowisko Copywritera tworząc zespół z duńskim Art Directorem Jacobem Engbergiem. W 2012 r. dołączył do nowo powstałego oddziału koreańskiej agencji Cheil w Polsce obejmując funkcję Creative Directora, gdzie wraz z CEO odpowiadał za rozwój agencji na rynku polskim i europejskim.

Od 2015 r. przez kilka lat mieszkał w Paryżu, działając jako kreatywny freelancer. Stamtąd też włączył się w projekt budowy sieci agencji Brand New Galaxy jako Business Development Director. Po powrocie do Polski od 2021 r. kreatywnie wspierał agencje Focus Nation, Bardzo i KHS.

Wśród klientów i marek, dla których pracował, znaleźli się m.in.: Samsung, Vectra, Lego, Lay’s, Pepsi, Snickers, Winterfresh, Orbit, Mercedes Benz, PZU, Telekomunikacja Polska, Velux, Gillette, 4F, Palette, Newsweek, Johnnie Walker czy Smirnoff.

– Pojawienie się Artura w Kamikaze to nie tylko wzmocnienie sił kreatywnych naszej agencji. Konsekwentnie rozwijamy się w kierunku planowania i realizacji projektów międzynarodowych, a będąc częścią Altavia Group mamy z nimi coraz częściej do czynienia. Wiemy, że Artur doskonale czuje się w wyzwaniach tego typu, wnosi do agencji też fantastyczne doświadczenie – komentuje Michał Ryszkiewicz, CEO Kamikaze.

Kamikaze (www.kamikaze.digital) to działająca od 16 lat agencja strategiczno-kreatywna z digitalowym backgroundem. Wśród jej klientów znaleźli się m.in. Bricomarche, Google, marki L’Oréal, Semilac, Danone, Super-Pharm, Kaufland Polska, marki Coty, Yves Rocher, a także Orange Polska czy Shell.

Od końca 2017 roku Kamikaze jest częścią Grupy Altavia.