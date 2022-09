Tomasz Kucharczyk objął stanowisko Senior Regional Marketing Managera w Httpool

Tomasz Kucharczyk dołączył do zespołu Httpool, obejmując stanowisko Senior Regional Marketing Managera, odpowiedzialnego za Polskę i kraje bałtyckie: Litwę, Łotwę i Estonię.

Zakres obowiązków Tomasza Kucharczyka na stanowisku Senior Regional Marketing Managera obejmie m.in. opracowywanie regionalnych i lokalnych strategii oraz taktyk marketingowych B2B, wspierających kluczowe cele sprzedażowe w regionie, budowanie wizerunku marki Httpool, zarządzanie realizacją inicjatyw marketingowych na potrzeby reklamodawców oraz prowadzenie bieżących badań rynku i analizy konkurencji.

W strukturach firmy będzie raportować do Larsa M. B. Anthonisena, Global Vice President Marketing w Httpool.

– Cieszymy się, że Tomasz dołącza do Httpool, jako że ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w marketingu dla największych firm, w których zajmował się m.in. nawiązywaniem relacji oraz obsługą klientów B2B, również, tak jak obecnie w Httpool, na poziomie regionalnym. Polskie biuro Httpool nie zmniejsza tempa i konsekwentnie wzmacnia zespół, tak by sprostać oczekiwaniom naszych klientów i zapewniać im jak najlepszy poziom obsługi – mówi Justyna Duszyńska, CEO Httpool Polska.

Tomasz Kucharczyk ma ponad 20-letnie doświadczenie pracy w marketingu, w takich firmach jak m.in. Orange, UPC/Liberty Global, Huawei, Fiat, Panasonic, Bossard Consultants, Ooredoo Katar (międzynarodowa firma telekomunikacyjna z siedzibą w Katarze) i M8 Production House (dom produkcyjny specjalizujący się w produkcji spotów reklamowych, animacji 2D/3D i treści VR/AR, z biurami w Warszawie i Londynie).

Do Httpool przechodzi z M8 Production House, gdzie przez ostatnie półtora roku, na stanowisku Chief Marketing Officer, zajmował się m.in. budowaniem świadomości marki na rynku i generacją leadów.

Przez 3 wcześniejsze lata pracował w UPC Polska, najpierw jako Head of CVP & CVM wdrażając strategie budowania wartości klientów SOHO dla 5 rynków Europy Środkowo-Wschodniej, a następnie już w Polsce jako Marketing Manager zajmował się pozycjonowaniem i komercjalizacją usług dla klientów biznesowych.

Wcześniej pracował m.in. jako B2B Sales and Marketing Manager w Huawei Central and Eastern Europe & Nordic Region, na stanowisku Director for Business Marketing w Ooredoo Group Qatar w regionie Middle East, North Africa & South East Asia współtworzył markę Ooredoo Business oraz jako Zastępca Dyrektora Pionu Marketingu Biznesowego w Orange Polska, gdzie zdobył nagrodę EFFIE z marką Idea/Orange dla Firm.

Tomasz Kucharczyk jest absolwentem kierunków: Handel Zagraniczny oraz Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej, jak również studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Wartością Klienta na SGH. Posiada certyfikat Dimaq Professional.

Prywatnie jest pasjonatem tańca towarzyskiego i dwukrotnym zdobywcą tytułu Mistrza Świata WDSF w kategorii Senior II w 10 tańcach.

Httpool jest częścią Aleph Group i największym na świecie globalnym partnerem reklamowym czołowych platform social mediowych, m.in.: Twitter, TikTok, Facebook, Spotify, Snapchat, Warner Music, Outbrain czy Brainly – reprezentuje je w ponad 30 krajach, będąc na części rynków Europy i Azji ich wyłącznym partnerem reklamowym. Firmy należące do Aleph Group reprezentują łącznie 25 najważniejszych platform społecznościowych na ponad 70 rynkach na świecie.

Httpool zajmuje się sprzedażą digitalowych rozwiązań marketingowych, które wspierają reklamodawców w dotarciu do ich odbiorców w maksymalnie efektywny sposób. Httpool posiada dogłębną znajomość reprezentowanych platform społecznościowych, innowacyjne rozwiązania technologiczne, zrozumienie specyfiki poszczególnych rynków lokalnych oraz świetnie wyszkolone zespoły ekspertów mediowych. Wszystko to pozwala bardzo precyzyjnie planować działania dla marketerów, by maksymalizować ich ROI.

Httpool ma siedzibę główną w Wielkiej Brytanii, a regionalne biura firmy znajdują się w Europie Środkowej, krajach skandynawskich, krajach bałtyckich, Bałkanach, Rosji i WNP oraz w regionie Azji i Pacyfiku.