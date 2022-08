Kamikaze rozpoczęło współpracę z marką Lajkonik

„Legendarny Moment, Legendarny Smak” – agencja Kamikaze wygrała przetarg marki Lajkonik na obsługę jej aktywności w social mediach i rozpoczęła obsługę tego brandu.

Po wygranym przetargu, Kamikaze rozpoczęło obsługę marki Lajkonik. Jest to nowy klient w portfolio tej agencji.

Zakres współpracy obejmuje działania w mediach społecznościowych – w tym m.in. bieżącą komunikację na Facebooku i Instagramie (kreacja postów, obsługa profilu, media płatne) oraz organizację aktywacji.

Działania Kamikaze wpisują się w obecną platformę komunikacyjną brandu Lajkonik – „Legendarny Moment, Legendarny Smak”.

– Bardzo się cieszymy, że możemy „na pokładzie” naszej agencji powitać markę z kategorii słonych przekąsek. Kamikaze ma już doświadczenie w obsłudze marek z kategorii słodycze i praliny, a więc dość naturalnie poszerzamy teraz ten obszar właśnie o słone przekąski. Współpraca z marką Lajkonik to na pewno bardzo stymulujące wyzwanie – brand istnieje już od dziesięcioleci, ale jednocześnie wciąż się rozwija, zmienia i rozbudowuje portfolio. Daje nam to szansę na ciekawe strategie komunikacyjne, a nowości produktowe marki idealnie wpisują się w kanały social mediowe – komentuje Zofia Mozga, head of business development & creative collective Kamikaze.

Kamikaze (www.kamikaze.digital) to działająca od 16 lat agencja strategiczno-kreatywna z digitalowym backgroundem. Wśród jej klientów znaleźli się m.in. Bricomarché, Google, marki L’Oréal, Semilac, Danone, Super-Pharm, Kaufland Polska, marki Coty, Yves Rocher, a także Orange Polska czy Shell.

Od końca 2017 roku Kamikaze jest częścią Grupy Altavia.