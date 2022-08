Aleph i Reddit będą wspólnie obsługiwać reklamodawców na wybranych rynkach w Europie i Azji Środkowej. Httpool będzie odpowiadać za działania w Polsce

Aleph Group, Inc, wiodący globalny dostawca reklamy digital w krajach rozwijających się (“emerging countries”), ogłosił właśnie globalne partnerstwo sprzedażowe z platformą Reddit. Celem partnerstwa jest zapewnienie jak najefektywniejszych rozwiązań partnerom reklamowym w Europie i Azji Środkowej, w obliczu szybkiego rozwoju Reddit na całym świecie.

Partnerstwo Aleph i Reddit zapewni reklamodawcom dowolnej wielkości i ze wszystkich branż dostęp do globalnych możliwości reklamowych Reddit, umożliwiając marketerom dotarcie z komunikacją do użytkowników tej platformy, zarówno na lokalnych rynkach, jak i szerzej. Współpraca dotyczyć będzie wybranych rynków w Europie i Azji Środkowej, w tym Polski.

Pełna lista rynków europejskich, których dotyczyć będzie partnerstwo, obejmuje kraje takie jak: Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz Polska; w Azji Środkowej będą to: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan.

W Polsce za współpracę Reddit z reklamodawcami odpowiadać będzie na wyłączność Httpool, spółka należąca do holdingu Aleph.

Reddit jest “domem” dla ponad 100 000 pełnych pasji grup społecznościowych, unikatowych w skali całego Internetu; jego siłę budują miliony ludzi aktywnie poszukujących informacji poprzez najbardziej otwarte i zaufane rozmowy w Internecie. Te dynamiczne społeczności poświęcają się szerokiej gamie pasji i zainteresowań – od gier po modę, rozrywkę po finanse – i stanowią niezrównaną okazję dla reklamodawców chcących nawiązać kontakt z takimi odbiorcami, którzy jednocześnie mają wpływ na zachowania, napędzają decyzje i kształtują kulturę.

„Nasze partnerstwo z Aleph otworzy drzwi Reddit dla reklamodawców w nowych i strategicznych regionach, pomagając efektywnie łączyć tych partnerów z ich docelowymi odbiorcami, jednocześnie realizując naszą misję zapewnienia użytkownikom na całym świecie możliwości przynależenia do społeczności i wzmacniania poczucia wspólnoty” – powiedział Harold Klaje, EVP / President of Advertising and Sales Reddit. „Cieszymy się, że możemy współpracować z Aleph i wykorzystać imponującą międzynarodową sieć tego holdingu, aby dotrzeć do jeszcze większej liczby reklamodawców na całym świecie i zapewnić im długoterminowy sukces na naszej platformie”.

„Misja Aleph polegająca na przyspieszaniu wzrostu rynków i wspieraniu społeczności, które miały wcześniej mniej lub bardziej ograniczony dostęp do globalnego ekosystemu digital, dobrze współgra z faktem, że użytkownicy Reddit odwiedzają tę platformę, aby wymieniać się pomysłami, zdobywać nowe insighty i poszerzać swoją wiedzę na ulubione tematy. Dzięki temu nowemu partnerstwu Reddit wspiera nas w misji wyrównania szans w ramach branży reklamy digital i tworzenia możliwości rozwoju wszystkim ludziom i firmom, na całym świecie” – dodaje Gaston Taratuta, CEO Aleph.

– Cieszymy się, że Reddit dołącza do grona naszych partnerów, bo ta współpraca zapewni marketerom w Polsce dodatkowe możliwości docierania do nowych i bardzo wartościowych odbiorców. Reddit oferuje wyjątkową społeczność aktywnie zaangażowanych użytkowników, którzy dzielą się swoimi pasjami związanymi z modą, finansami i grami, jednocześnie demonstrując swoje zaufanie do platformy, dostarczającej rekomendacje produktów i marek – komentuje Justyna Duszyńska, CEO/Managing Director Httpool Polska.