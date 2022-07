Marka Mewa w nowej odsłonie

Mewa, firma działająca w obszarze usług tekstylnych, prezentuje swój nowy wizerunek marki – oparty o tożsamość, nowoczesny i ukierunkowany na przyszłość. Nowy Corporate Design firmy opracowany został przez agencję Martin et Karczinski z Monachium. Ta agencja, zajmująca się strategią marki, designem i transformacją, specjalizuje się w adaptacji wymiaru oddziaływania firm, treści, formy i stylu marki do ich tożsamości.



Grupa Mewa, będąca trzecim co do wielkości usługodawcą w obszarze tekstyliów przemysłowych w Europie, odnotowała w przeciągu ostatnich lat znaczny wzrost na arenie międzynarodowej dzięki zwiększeniu obecności na nowych rynkach i pozyskaniu nowych klientów. Jako prekursor gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wielokrotnego wykorzystania tekstyliów przemysłowych firma Mewa – promując zasadę „Textilsharing” (wynajem tekstyliów) – wzmacnia swój image, by stać się jeszcze bardziej znaną marką. We współpracy z agencją Martin et Karczinski z Monachium – specjalizującą się w marketingu w ujęciu całościowym, tworzeniu identyfikacji wizualnej (corporate design) oraz transformacji firm – wizerunek marki Mewa opracowany został z uwzględnieniem jej charakteru: firmy rodzinnej, tradycyjnie innowacyjnej i zorientowanej na wartości. Wszystkie wizualne elementy marki, takie jak logo, firmowa czcionka, kolory i kształty, zostały opracowane całkowicie od nowa w oparciu o tożsamość firmy, na którą składają się wartości, wizja i misja.

„Świat, w którym funkcjonujemy, stale się zmienia, a my razem z nim. Nadszedł zatem moment, w którym stało się jasne, iż wraz z ukierunkowaną na rozpoznawalność marki strategią, wizerunek naszej marki musi również się rozwijać dalej tak, byśmy mogli działać, patrząc jednocześnie w przyszłość“, mówi Michael Kümpfel, członek zarządu firmy Mewa odpowiedzialny za marketing i dystrybucję. Grupa Mewa szczyci się ponad stuletnią tradycją jako firma rodzinna. Strategia marki uwzględnia również wyjście z roli „nieznanego lidera“ (hidden champion) i nadanie marce Mewa świadomej rozpoznawalności wśród opinii publicznej. Michael Kümpfel stwierdza: „Oczywiście jesteśmy dumni z naszych korzeni, a w ciągu ostatnich ponad stu lat odnosiliśmy sukcesy, ponieważ zawsze zadawaliśmy sobie te pytania, myśląc o przyszłości: Co jest nowe? Gdzie jest potencjał? Czego oczekuje rynek i klienci? Jak będzie wyglądać świat pracy jutra? To właśnie chcemy także wyrazić, charakteryzując naszą markę.

Peter Martin, założyciel i CEO agencji Martin et Karczinski, mówi o nowym wizerunku marki Mewa: „Forma w najlepszym razie wyraża wartościowe wnętrze danej marki. Tutaj udało się połączyć historię firmy z przyszłością i uwypuklić jej własną tożsamość w sferze designu.“

Jasne zasady dla słowa i obrazu

Agencja Martin et Karczinski otrzymała bardzo konkretne zadanie od kierownictwa firmy Mewa odnośnie nowego wizerunku: celem było stworzenie znaku marki, który zachowa to, co stanowi esencję firmy, symbolizuje wzrost i jednocześnie wyraża ekologiczne aspekty usług firmy Mewa. „Nie chcieliśmy radykalnie od nowa interpretować marki Mewa, lecz rozwinąć ją w sposób ewolucyjny tak, by jej tradycja i pełna sukcesów historia pozostawały nadal widoczne. Jednocześnie było dla nas ważne, by także poprzez design jasno wyrazić ukierunkowany na przyszłość oraz zrównoważony charakter firmy Mewa“, mówi Simon Maier-Rahmer, dyrektor kreatywny agencji Martin et Karczinski, który wraz z swoim zespołem opracował nowy wizerunek marki Mewa.

Firmowe logo – pąk kwiatowy – odzwierciedla takie wartości jak czystość i higiena, środowisko naturalne i zrównoważenie, a jednocześnie jest symbolem rozwoju, wzrostu, ewolucji i innowacji. By móc rozwinąć ten potencjał, zmieniono nieco znak graficzny i formalne zredukowano go do tego, co najistotniejsze. Nowy pąk kwiatowy ma bardziej szlachetny wygląd oraz silniejsze odziaływanie i staje się symbolem świadomego wzrostu. Nowy krój czcionki firmowej przypomina krzyżujące się nitki tkaniny, bowiem litery „M“ oraz „W“ w swoim kształcie podążają za ruchem wyimaginowanych, krzyżujących się podczas tkania nitek, tworząc tym samym skojarzenie z tekstyliami, które stały się źródłem sukcesów firmy i które również dziś określają jej charakter. Firma pożegnała się również z pisownią swojej nazwy wersalikami i wybrała mieszaną typografię: Mewa. „Duże litery stanowiły skrót nazwy, jaką nadał firmie w 1908 roku jej założyciel Hermann Gebauer: Mechanische Weberei Altstadt“ (MEWA), wyjaśnia Oliver Gerrits, dyrektor działu marketingu i komunikacji. „Posiadając obecnie 46 lokalizacji w różnych krajach Europy, jesteśmy dumni z tego, iż możemy się posługiwać pełną nazwa marki ‘Mewa‘, a nie skrótem jako takim.“ Bezszeryfowa nowa czcionka firmowa opracowana została specjalnie dla firmy Mewa we współpracy z agencją typemates. Również tutaj firma pozostała wierna połączeniu innowacji i tradycji: krój czcionki jest nowoczesny, przejrzysty i precyzyjny, a jej nazwa nawiązuje do korzeni firmy. Nowa czcionka nosi nazwę „Gebauer“ od nazwiska założyciela firmy Mewa.

Mewa działa obecnie w 21 krajach Europy, zatrudnia 5 700 pracowników i obsługuje ponad 190 000 firm. Będąc usługodawcą, działającym w systemie B2B, firma opowiada się za zrównoważonymi rozwiązaniami w zakresie tekstyliów przemysłowych dla przemysłu i rzemiosła i jest jednym z liderów branży w obszarze zarządzania tekstyliami. Ponad milion osób zatrudnionych w zakładach w Europie nosi odzież roboczą, ochronną i biznesową pochodzącą od firmy Mewa, prawie 3 miliony osób sięga codziennie po czyściwa firmy Mewa, by utrzymywać w czystości maszyny w halach produkcyjnych i warsztatach. Każdy, kto korzysta z usług firmy Mewa, może oczekiwać niezawodności, bezpieczeństwa i przejrzystości.

Od 1908 Mewa roku oferuje tekstylia przemysłowe w systemie pełnej obsługi i tym samym jest pionierem zasady „Textilsharing” (wynajem tekstyliów). Obecnie firma Mewa w oparciu 46 lokalizacji w całej Europie zaopatruje odbiorców w odzież roboczą i ochronną, czyściwa bawełniane, maty olejowe i wycieraczki wejściowe wraz z ich praniem, czyszczeniem, naprawą, składowaniem i logistyką. W uzupełnieniu użytkownicy mogą zamówić także artykuły bhp. Około 5 700 pracowników obsługuje ponad 190 000 klientów z przemysłu, handlu, rzemiosła i gastronomii. W 2021 roku firma Mewa osiągnęła obrót w wysokości 770,4 mln euro i tym samym stała się wiodącą firmą w segmencie zarządzania tekstyliami. Za swoje zaangażowanie w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego działania, jak też za sposób, w jaki kształtuje swoja markę, firma była wielokrotnie wyróżniania.