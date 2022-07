Firma HURCO na Targach AMB 2022 partnerem w dziedzinie automatyzacji dla producentów kontraktowych

Na Międzynarodowych Targach Obróbki Metali (AMB) 2022 w Stuttgarcie producent obrabiarek, jakim jest firma HURCO, zaprezentuje możliwości precyzyjnej realizacji indywidualnych koncepcji automatyzacji w zakresie obróbki skrawaniem. Od 13 do 17 września na stoisku A10 w hali B62 przede wszystkim producenci pojedynczych elementów oraz specjalizujący się w małej produkcji seryjnej, będą mogli uzyskać porady dotyczące rozwiązań zorientowanych na praktyczne zastosowania.

Pliening, lipiec 2022. Automatyzacja obrabiarek jest stałym elementem działania dla producentów, zajmujących się wytwarzaniem krótkich i średnich serii na zamówienie. Powody tego są różne, począwszy od wydłużenia czasu pracy maszyn, aż po kompensację ograniczonych zasobów ludzkich. Mimo szybko postępującej indywidualizacji produktów i redukcji wielkości partii, istnieją szerokie możliwości automatyzacji. Wybór optymalnego rozwiązania zależy od zadania produkcyjnego i istniejącej infrastruktury. Doradztwo w tym zakresie jest istotne, ponieważ nie istnieją ogólnie obowiązujące przepisy dotyczące automatyzacji. Dlatego też firma HURCO przywiązuje dużą wagę do bezpośredniego kontaktu z klientem.

„Nasi handlowcy i specjaliści ds. aplikacji często prowadzą rozmowy bezpośrednio u klienta i mając potem rozeznanie w parku maszynowym i strukturze produkcji danej firmy, mogą dokładnie wskazać, gdzie możemy zapewnić wsparcie i jaki rodzaj automatyzacji będzie zasadny” – podkreśla Sebastian Herr, menedżer ds. wsparcia aplikacji w firmie HURCO Deutschland. „Takie doradztwo stanowi główny element naszej obecności na Targach”.

Automatyzacja w oparciu o strukturę

By móc zaoferować użytkownikowi odpowiednie dla niego rozwiązanie z zakresu automatyzacji, HURCO współpracuje z firmami partnerskimi. „To poszerza nasze spektrum możliwości i czyni nas wyjątkowo elastycznymi” – podkreśla Herr. „W końcu rynek oferuje zaawansowane rozwiązania, po które sięgamy w świadomy sposób”. Jedną z opcji, jaką HURCO oferuje dla maszyn wolnostojących, wykorzystywanych przez producentów wytwarzających na zamówienie, jest zautomatyzowany załadunek. Obejmuje on umieszczanie elementów w systemie mocowania w maszynie, a także możliwość automatycznego załadunku dwóch połączonych maszyn. „Dobrym wprowadzeniem do automatyzacji często są coboty, czyli szybkie, możliwe do „uczenia”, elastyczne systemy współpracujące z operatorem”. Na targowym stoisku firmy HURCO użytkownik będzie mógł porozmawiać o tym, czy takie rozwiązanie ma dla niego sens, ale także o tym, na ile przydatny jest robot z ramieniem przegubowym, który w komórce produkcyjnej może przejąć czynności związane z manipulowaniem różnymi elementami. W przypadku bardziej skomplikowanych wymagań firma HURCO oferuje „skrojone na miarę” rozwiązania w zakresie załadunku lub obsługi palet. Praktycznie niemal wszystkie te rozwiązania można łączyć z maszynami firmy HURCO.

Indywidualizacja jest standardem

Oparty na Windowsie system operacyjny oraz interfejs MT-Connect o otwartym kodzie źródłowym, będące elementami urządzeń firmy HURCO, są warunkiem szybkiego, zorientowanego na praktyczne zastosowanie, wdrożenia rozwiązań w zakresie automatyzacji wraz z digitalizacją, monitorowaniem i analizą. Do komunikacji między maszynami i robotami można wykorzystać obsługiwane przez sieć interfejsy DNC. „Ta architektura sieci i interfejsów umożliwia indywidualne dopasowanie systemów automatyzacji do potrzeb danego użytkownika oraz tworzenie zintegrowanych systemów produkcyjnych i rozwiązań w zakresie łańcucha bloków między producentami kontraktowymi a ich zleceniodawcami” – podkreśla Herr, który również w tym zakresie obiecuje szczegółowe doradztwo. Zadania organizacyjne w zautomatyzowanej produkcji przejmuje wówczas albo system sterowania opracowany przez firmę HURCO, albo system zawierający rozwiązanie w zakresie automatyzacji opracowane przez odpowiedniego partnera.

Podczas Targów AMB użytkownicy będą mogli również przedyskutować ze specjalistami z firmy HURCO sens wykorzystania konkretnej zasady, jak również procedurę wdrażania danego rozwiązania w zakresie automatyzacji, aż po optymalizację międzyoperacyjną. „Cieszymy się, że będziemy mogli fachowo podyskutować w Stuttgarcie” – podsumowuje Herr.

Firma HURCO na targach AMB w Stuttgarcie: od 13 do 17 września, stoisko A10 w hali B62