DoubleVerify wprowadza do oferty nowe narzędzia do pomiarów gazów cieplarnianych we współpracy ze Scope3

DoubleVerify (“DV”) (NYSE: DV), wiodąca platforma oprogramowania do pomiarów i analiz mediów digitalowych, ogłosiła nawiązanie wyłącznej współpracy z firmą Scope3, wiodącym dostawcą danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych w łańcuchu dostaw, dla firm dążących do podejmowania świadomych decyzji biznesowych w tym zakresie Partnerstwo DV/Scope3 zapewni reklamodawcom i klientom agencyjnym kompleksowe wskaźniki śladu węglowego kampanii reklamowych za pośrednictwem flagowej platformy usługowej i analitycznej DV Pinnacle ®.

Firma Scope3 zaprojektowała i opracowała system rejestracji do mapowania emisji gazów cieplarnianych od początku do końca cyklu życia reklamy cyfrowej. Model ten jest miksem otwartych danych (open data), współpracy z klientem, partnerstw z zewnętrznymi dostawcami danych oraz niezależnych badań i analiz.

Dzięki tym nowym wskaźnikom, które są obecnie rozwijane, reklamodawcy i klienci agencyjni otrzymają w DV Pinnacle szczegółowe raporty dotyczące kampanii reklamowych, przedstawiające elementy cyfrowego łańcucha dostaw, które przyczyniły się do emisji gazów cieplarnianych podczas ich kampanii, a także dające możliwość dostosowania danych w celu przyjrzenia się konkretnym partnerom, platformom, kanałom, zasobom reklamowym (inventory), formatom i regionom.

Emisje gazów cieplarnianych są podzielone na trzy rodzaje lub „Scopes” w Greenhouse Gas (GHG) Protocol (https://ghgprotocol.org). Scope 1 obejmuje bezpośrednie emisje ze źródeł własnych lub kontrolowanych. Scope 2 obejmuje emisje pośrednie, a Scope 3 obejmuje wszystkie inne emisje pośrednie, które występują w łańcuchu wartości (value chain) firmy.

Energia elektryczna wykorzystywana przez miliony serwerów, które zasilają real-time bidding, uczenie maszynowe, zarządzanie tożsamością itp., sprawia, że reklama cyfrowa pozostawia znaczący ślad węglowy. Firma Scope3 zapewnia dokładny, kompleksowy i niezależny model emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu dostaw reklamy digital.

„Nie możemy oczekiwać, że decyzje uwzględniające emisję dwutlenku węgla dotyczące wydatków reklamowych zostaną podjęte bez kompleksowego i dokładnego obrazu tego, w jaki sposób partnerzy po stronie podażowej przyczyniają się do emisji” – powiedział Mark Zagorski, CEO DoubleVerify – „Dzięki firmie Scope3 jesteśmy w stanie zapewnić reklamodawcom i agencjom informacje, których potrzebują do podjęcia działań i wprowadzenia rzeczywistych zmian. Po raz pierwszy będą mogli wykorzystać tę nową ofertę do mierzenia i ograniczania wpływu swoich działań, a wszystko to w oparciu o rozbudowane narzędzia weryfikacyjne DV”.

„Jako branża możemy się rozwijać i dostarczać markom dużą wartość bez kosztów dla klimatu, dzięki mierzeniu wszystkich źródeł emisji gazów cieplarnianych związanych z każdym działaniem reklamowym online i czyniąc te działania bardziej efektywnymi pod względem emisji gazów cieplarnianych” – mówi Brian O’Kelley, CEO Scope3 – „Doceniamy wysiłki DV dotyczące konsekwentnej integracji narzędzi, których potrzebujemy, aby przyłączyć się do walki ze zmianami klimatycznymi. Bardzo nas cieszy myśl, że będziemy wspólnie działać na rzecz „dekarbonizacji” mediów i reklamy”.