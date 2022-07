Partnerstwo WPP i rządu Ukrainy w celu wspierania odbudowy gospodarki

WPP i rząd Ukrainy ogłosiły partnerstwo, którego celem jest przyciągnięcie inwestycji na Ukrainę i pomoc w odbudowie jej gospodarki.

Ołeksandr Tkaczenko, Minister Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy, omówił planowaną kampanię na spotkaniu z Markiem Readem, CEO WPP, podczas Cannes Lions, Międzynarodowego Festiwalu Reklamowego w Cannes.

Agencje należące do WPP z Ukrainy, Polski i Czech będą współpracować z Ministrem i jego kolegami z rządu nad inicjatywą „Advantage Ukraine”, aby pokazać, że Ukraina jest otwarta na biznes. Inicjatywa będzie skierowana do liderów biznesu w regionie i na całym świecie, aby zachęcić do inwestycji wspierających odbudowę gospodarczą kraju.

Kampania będzie też prezentować różnorodność talentów i wiedzy fachowej na Ukrainie w różnych sektorach, takich jak: rolnictwo, technologie, edukacja i „przemysł kreatywny”, a także jej ogromny potencjał dla inwestycji komercyjnych.

Minister Ołeksandr Tkaczenko komentując wydarzenie powiedział: „Z przyjemnością ogłaszam nasze partnerstwo z WPP, w ramach naszej nowej inicjatywy Advantage Ukraine, która stworzy odpowiednie warunki dla inwestycji w Ukrainie i wykreuje atrakcyjne możliwości dla wizjonerskich liderów biznesu i inwestorów. Chcemy, aby świat wiedział, że Ukraina jest nadal otwarta dla biznesu i ma potencjał, aby stać się kluczowym europejskim centrum kulturalnym i cyfrowej technologii”.

Mark Read, CEO WPP, powiedział: „Jesteśmy bardzo dumni, że możemy wspierać Ukrainę bezpośrednio poprzez tę kampanię. Kreatywność ma moc nie tylko rozwiązywania problemów biznesowych, ale także niektórych największych problemów w ogóle, z jakimi się borykamy. Partnerstwo WPP z rządem ukraińskim będzie miało na celu i jedno i drugie – podkreślając ogromny potencjał biznesowy tego kraju, przy jednoczesnym wspieraniu odbudowy gospodarki, niezbędnej do odbudowy ukraińskiego życia społecznego i kulturalnego, oraz zapewnienia pozytywnej przyszłości obywatelom”.

Izabela Albrychiewicz, WPP / GroupM Poland dodaje: „Polska i Ukraina sąsiadują ze sobą i Polacy, jako dobry sąsiad, nadal wspierają Ukraińców na wszelkie możliwe sposoby. Jestem niezmiernie dumna, że nasz zespół WPP\GroupM Poland przyczynia się do tak wspaniałego projektu – jako kluczowy zespół razem z kolegami z Ukrainy i Czech oraz z zespołami z Węgier i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wspólnie jednoczymy się we wsparciu ukraińskiego rządu i obywateli w odbudowie gospodarki i państwa”.