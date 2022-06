“DOŁADUJ KAŻDEGO SIEBIE” – Httpool przygotował dla marki Rockstar muzyczną kampanię na Spotify

Marka napojów energetycznych Rockstar Energy Drink (PepsiCo), rozpoczęła ambientową kampanię, której częścią jest platforma muzyczna Spotify. Kampania potrwa do września. Za działania w serwisie Spotify odpowiada Httpool.

Celem kampanii, prowadzonej pod hasłem „DOŁADUJ KAŻDEGO SIEBIE” jest budowanie świadomości marki Rockstar Energy Drink. W ramach akcji planowana jest także promocja nowych smaków napojów energetycznych Rockstar.

Kampania obejmować będzie regularne aktywności w obszarze Social Mediów (w tym m.in. Facebook, YouTube) i programmatic. Kluczowym elementem kampanii będą jednak działania prowadzone za pomocą platformy Spotify, wspierane działaniami ambientowo-outdoorowymi (mural w Krakowie, mural w Warszawie oraz clean graffiti). Za realizację kampanii odpowiadają agencje Media Direction Sp. z o.o., The Collective oraz Przestrzeń, natomiast za komunikację z wykorzystaniem Spotify – Httpool, która jest wyłącznym parterem reklamowym Spotify w Polsce.

Działania w Spotify przekierowują na konto marki Rockstar na Facebooku (https://www.facebook.com/RockstarPoland), natomiast na muralu w Warszawie jednym z elementów graffiti są specjalne kody Spotify, które przekierowują do dedykowanych Playlist muzycznych na koncie marki Rockstar w Spotify.

Mural w Warszawie powstał na Pawilonach na Nowym Świecie (przygotowało go Good Looking Studio) – jest to Wall of Fame polskiego rapu, autorstwa artysty Alka Morawskiego (Lis Kula). Trzy ściany zostały podzielone na różne okresy rozwoju tego gatunku muzyki, a szczegóły każdego muralu nawiązują do różnych wykonawców i utworów. Na każdej ze ścian znajduje się specjalny kod Spotify przekierowujący do konkretnej Playlisty zawierającej najbardziej kultowe, charakterystyczne utwory polskiego rapu w danym okresie. Na dwóch ścianach promowana jest dodatkowo marka Rockstar.

Na potrzeby kampanii zostały przygotowane 3 dedykowane Playlisty, do których przekierowują wspomniane kody na muralach. W Spotify, każda playlista ma swój unikalny adres, który można zamienić na kod przy pomocy specjalnego autorskiego narzędzia do generowania kodów: https://www.spotifycodes.com/#create

– Mechanizm generowania kodów jest bardzo prosty, wystarczy skopiować link do playlisty i zamienić go na kod Spotify. Następnie takie kody można wykorzystać do komunikacji i szerowania, co jest ciekawą opcją szczególnie w kanale offline: na muralach, outdoorze, plakatach, naklejkach, opakowaniach, biletach etc. Po zeskanowaniu kodu w aplikacji Spotify użytkownik jest bezpośrednio przenoszony do odpowiedniej playlisty – wyjaśnia Izabela Biedrowska-Pawlak, Spotify Sales Lead w Httpool Polska.

W ramach kampanii na Spotify emitowane są kampanie audio i wideo marki Rockstar, działania uwzględniają również wykorzystanie formatu premium, tzn. „dniówki” – całodziennej reklamy marki Rockstar na stronie głównej w wersji desktopowej Spotify.

Cała kampania potrwa do września.

Profil Rockstar Energy Drink na Spotify:

https://open.spotify.com/user/w7cg4w0bk6lgcyrf8b2q0xsvu?si=a7254789c79441be